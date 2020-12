FARMAKOLOG OPTUŽIO LIJEČNIKE ZA NEGATIVAN STAV PREMA CIJEPLJENJU: ‘To je neodgovorno, odsutnost osnovne građanske solidarnosti’

Igor Francetić tvrdi da su za negativan stav prema cijepljenju odgovorni i liječnici koji se ne žele cijepiti

Klinički farmakolog, doktor Igor Francetić rekao je za HRT kako stav u Hrvatskoj prema cijepljenju nije baš pozitivan. “Za to su odgovorni i liječnici koji govore da su protiv cijepljenja ili kažu da se neće cijepiti. Mislim da je to neodgovorno i da je to odsutnost osnovne građanske solidarnosti. Cijepeći se protiv bilo koje zarazne bolesti, čovjek pomaže sebi i drugima. Što je procijepljenost veća to je manja šansa da se bilo koja epidemija širi i jedini je način da se epidemija zaustavi”, poručio je.

Francetić dodaje da je rizik cijepljenja minimalan ako postoji te da se zglavnom radi o reakciji na mjestu uboda, pri čemu neki ljudi mogu imati temperaturu dan ili dva, možda glavobolju. “Sve su to bezazlene reakcije i to treba staviti u odnos s ozbiljnom bolešću koja se sprječava cijepljenjem. Treba s jedne strane staviti rizik cijepljenja,a s druge rizik dobivanja ozbiljne bolesti. Dijelom se može opravdati strah od nečega što je sasvim novo, ali kada se pogledaju posljedice pandemije na ekonomiju, društvenu strukturu, psihologiju, mislim da moramo biti sretni da je cjepivo tako brzo pronađeno”, poručio je svim skepticima.

“Cijepljenje protiv covida je neusporedivo jeftinija nego cijena liječenja jednog zaraženog. Novac treba pažljivo trošiti i raspoređivati. Pogledajte kako je sada opterećen naš zdravstveni sustav”, kazao je.

Prednost RNA cjepiva

Francetić je objasnio da je struktura virusa bila poznata dva tjedna nakon što je počela epidemija, što je skratilo postupak pronalaženja cjepiva. “Nova tehnologija, glasnički RNA je ubrzala postupak spravljanja cjepiva, ali s druge strane zahtijeva posebno čuvanje cjepiva, npr. Pfizerovo se mora čuvati na niskoj temperaturi, Modernino na nešto višoj, na -30”, dodao je.

Kaže da nije poznato kako cjepivo djeluje na ljude koji su zaraženi, jer je ispitivanje provedeno na zdravim dobrovoljcima. Na upit je li točno da tijelo razgradi cjepivo, doktor kaže da će za taj odgovor treba pričekati neko vrijeme, možda i nekoliko sezona.

“Cjepiva koja se bazirana na glasničkoj RNA imaju jednu posebnost, a to je da stimuliraju stanični imunitet i humoralni imunitet dakle proizvodnju antitijela i zbog toga je djelotvornost visoka. Tijelo s vremenom razgradi sve proteine pa tako vjerojatno razgradi i antitijela koja su proizvedena zahvaljujući cijepljenu. No zato što stimulira stanični imunitet koji ima dužu memoriju za vjerovati je da će zaštita cjepiva biti duža nego inače. Treba proteći određeno vrijeme i cjepivo treba dobiti veliki broj ljudi da bi se mogle dati objektivne procjene o djelotvornosti i nuspojavama”, poručio je. Osim toga, kaže da je RNA tehnologija pozitivna jer omogućava bržu proizvodnju i proizvodnju većih količina cjepiva.

Novi soj u Velikoj Britaniji

Osvrnuvši se na pojavu novog soja virusa u Velikoj Britaniji, Francetić je rekao da virus nije toliko mutirao da bi zahtijevao novo cjepivo. “Najveća razlika je u tome da novi soj lakše prelazi s čovjeka na čovjeka, što znači da je cijepljenje još potrebnije”, dodaje.

