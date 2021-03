Fabian je u locdownu otkrio svoj skriveni talent: u radionici provodi 10 sati dnevno izrađujući predmete od drveta i epoksi-smole

Sjećate se 2020. godine? Kako da ne. Nismo niti pošteno zagazili u tu godinu znakovitih brojeva, a životi su nam se okrenuli naglavačke, pa smo se našli zatvoreni u stanovima, u trenirkama i s nekim novim navikama. Kunuli su se mnogi tada kako će se sad redovito baviti tjelovježbom, naučit će crtati, strani jezik, ma sve! I znate što? Ima ih.

Omiljeno hrvatsko pivo, Ožujsko, u novoj kampanji traži skrivene talente koje su Hrvati otkrili u pandemijskoj godini. Kako bi nastavili što normalnije živjeti, u posljednjih godinu dana mnogi su otkrili nove vještine. Žuja ovako slavi neuništivi duh naših ljudi koji su u ovo izazovno vrijeme našli načina da ubiju vrijeme: da nauče nešto novo i korisno kako bi i dalje radili, zabavljali se te, naravno, družili. Englezi kažu, kad ti život uvali kisele limune, ti napravi limunadu. U Hrvatskoj, mi napravimo Žuju. Sada, skoro godinu dana nakon početka „novog normalnog“ odlučili smo pronaći te heroje koji su ovo razdoblje iskoristili za neke nove hobije i učenje novih vještina. U suradnji s Ožujskim pivom donosimo serijal razgovora sa skrivenim talentima, onima koji ne pristaju na limune, već piju limunadu, koji uvijek žive život punim plućima.

Priče o Žujinim talentima nastavljamo s Fabianom Tadićem. Fabian je iskoristio vrijeme koje smo provodili u locdownu – konstruktivno. Primio se drveta i epoksi-smole i počeo izrađivati predivne predmete, od ukrasa i funkcionalnih stvarčica za dom, do nakita.

Kako je „novo normalno“ utjecalo na tvoju svakodnevicu?

Oduvijek sam volio crtati, a uz činjenicu da sam završio industrijski dizajn, ”novo normalno” mi je pomoglo da fokus prebacim na kreativnost i crtanje. Najprije je počelo s izradom portfolia za jedan kreativan natječaj, a onda je preraslo u crtanje nakita, namještaja i dodatak za dom od drveta i epoksi-smole.

Protekla godina je bila ispunjena izazovima i neizvjesnostima. Kako si prevladao takve trenutke?

Zadnjih 12 mjeseci je u najmanju ruku bilo izazovno i neizvjesno, ali mislim da sam to svladao najbolje moguće. Kroz cijelo razdoblje (a i dandanas) imam zaista kvalitetno društvo, divnu obitelj, djevojku i izuzetno veliku volju da radim i stvaram nešto. Mislim da je ta kreativnost i želja za stvaranjem upravo i došla zbog turbulentnog vremena u kojem se svi nalazimo, ali mogu samo konstatirati da sam jako zahvalan i zadovoljan sa svakim aspektom.

Kako je prošla godina utjecala na tvoju kreativnost?

Prošla godina je uvelike povećala moju kreativnost u stvaranju proizvoda. Jedan napravljeni proizvod sa sobom je vukao nove ideje za boje, oblike i nadogradnju. Svakom izradom proizvoda u glavi mi se stvara širok spektar ideja za nove.

Kako si došao na ideju da izrađuješ predmete od epoksi-smole i drveta? Što te inspiriralo?

Tijekom studija industrijskog dizajna često sam se susretao s kolegijima vezanim uz drvnu tehnologiju i oduvijek mi se to sviđalo. Po završetku fakulteta bio sam siguran da želim započeti nešto svoje, a s obzirom na to da je drvo moja velika ljubav, bilo je logično da ću krenuti u tom smjeru. Tražio sam nešto drugačije s čime će se drvo savršeno stapati i odluka je pala na epoksidnu smolu. Proizvodi nastali u kombinaciji drva i epoksi-smole su spoj modernog i tradicionalnog, klasičnog i urbanog, prirodnog i maštovitog. Savršena kombinacija, kome se to ne bi svidjelo?

Koliko vremena provodiš na izradi ukrasa? Koji ti je omiljeni?

Provodim u prosjeku 10 sati dnevno u radionici, radeći istovremeno i grafički dio, fotkanje i administraciju. Nemam omiljeni proizvod s obzirom da je svaki poseban na svoj način, mogućnosti su beskrajne, a svaki dan iz radione izađe nešto novo i zapanjujuće.

Je li bilo izazovno svladati tehniku?

Moram priznati da nije baš išlo glatko u početku. Puno je faktora na koje treba paziti za vrijeme rada sa smolom, od temperature, vlage, omjera miješanja komponenti, pa sve do izrade kalupa i sprječavanja curenja smole iz istih.

Planiraš li nastaviti s izradom predmeta i imaš li poslovne aspiracije?

Planiram nastaviti s izradom predmeta, angažirao sam se te izradio poslovni plan kojim sam aplicirao za sredstva za samozapošljavanje, koja su mi odobrena što sam danas saznao! Zato živjeli! :)

Imaš li kakvu poruku za čitatelje – kako da pronađu svoju skrivenu strast i imaš li kakav savjet za njih?

Upoznajte sami sebe kroz aktivnosti koje vam odgovaraju jer je to možda način za otkrivanje kreativnosti koju niste ni znali da imate u sebi. Bilo da je to priroda, konkretan sport, rukotvorine ili nešto sasvim drugo – samo nebo je granica, a ako ne pružimo priliku “novom”, ne možemo ni računati na rezultate. Treba testirati sam sebe, ne bojati se novog, ne bojati se izazova i urodit će plodom.

Fabianove radove pogledajte na njegovom Instagramu.

Fotografije: Sven Bulava / RTL Digital

