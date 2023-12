Fabian Oršuš i njegov bratić Sebastian Novak dva su dječaka koji su u nedjelju 3. prosinca na šljunčari nedaleko Domašinca spasili život starijem muškarcu kojeg su uočili u hladnoj vodi tijekom ribolova.

"Išli su pecati i kako su hodali uz obalu, vidjeli su nešto u vodi. Prvo su pomislili da je to vreća. Zabacili su štap i privukli ga, a kad su došli bliže vidjeli su da je to čovjek. Tad su ušli u vodu i izvukli ga do nasipa", ispričao je otac Miroslav Oršuš za 24sata.

Dječaci, oboje 15-godišnjaci, mobitelom su pozvali hitnu pomoć i policiju. S obzirom na to da starijeg muškarca iz vode nisu mogli izvući sami, u pomoć je priskočio 28-godišnjak koji se našao u blizini. On je muškarcu dao umjetno disanje jer nije pokazivao znakove života.

Ponosni otac: 'Iznenadio sam se koliko su bili prisebni u situaciji koja bi mnoge uplašila'

"Ponosan sam jako na dječake. Iznenadio sam se koliko su bili prisebni u ovakvoj situaciji koja bi mnoge uplašila", dodao je otac Miroslav.

Policija je naknadno utvrdila identitet muškarca. Liječnici nisu utvrdili ozljede koje bi upućivale na nasilan događaj povezan s počinjenjem kaznenog djela, no zbog pothlađenosti i komatoznog stanja, muškarac je zadržan na daljnjem liječenju. Kriminalistička istraga je još u tijeka.

