BOŽINOVIĆ OBJASNIO ODLUKU KOJA JE MNOGIMA NEJASNA: Evo zašto su odlučili zatvoriti teretane i fitness centre

Na konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite bilo je pitanja i o pojedinim mjerama koje će od ponoći stupiti na snagu u Hrvatskoj. Brojni prigovori mogli su se čuti jučer nakon predstavljanja mjera, a dobar dio njih se odnosio na zatvaranje teretana, fitness-centara te drugih sportsko-rekreativnih objekata za sve osim za sportaše koji se natječu u najvišem rangu natjecanja.

“Odluka o sportskim centrima je došla nakon razgovora sa svim resorima. Ključ je smanjiti mogućnost da ljudi ostanu u duljem kontaktu. Idealna mjera bi bila utjecati na privatna okupljanja, jer je to najveće žarište koronavirusa. No, to je preporuka jer nema zakonske i ustavne mogućnosti da netko ulazi u privatne prostore i gleda koliko ljudi ima. Preporuka je svima da smanje kontakte kako bi sačuvali sebe, svoje bližnje i državu”, rekao je načelnik Stožera i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Na pitanje novinara jesu li bazeni izuzeti iz te odluke, poručio je: “Bazeni su ostali otvoreni u onom dijelu koji se odnosi na vrhunske sportaše.”

Rizik druženja

Šef Stožera je ponovio najvažniju poruku i svrhu novih mjera, pritom se općenito dotaknuvši okupljanja.

“Sve je usmjereno na to da se ljudi manje druže, da budu manje u bliskom kontaktu, osim onog što je nužno za funkcioniranje države. Ne možemo to svesti na brojenje sjedala u autobusu, tramvaju i vlaku. Poruka je ukazati na rizik druženja u zatvorenim prostorima, na razgovore, na pjevanje i na neke druge aktivnosti gdje ima više ljudi, gdje se virus širi u ovo doba puno brže nego ljeti. Znate da kad se razboli jedna osoba, pa se kasnije zarazi cijela obitelj i to je problem, a njega možemo rješavati samo apelom i molbom svima da izbjegnu sve kontakte koji nisu nužni za posao i bitne privatne stvari. Sve se može svesti na vrlo jednostavne poruke koje mi komuniciramo već devet mjeseci. Koliko god vam netko bio poznat, ne možete znati je li on negdje dobio virus i obratno. To je koliko jednostavno, toliko i najteže provesti i zato smo tu da damo maksimum od sebe da se ta jednostavna pravila prenesu do građana”, apelirao je još jednom Božinović.

