Lijepo popodne. Još ove dvije današnje za laku noć. Autor slikica isto Jadran Lazić. Objavila je to najpopularnija tviterašica u zemlju Jadranka Kosor, koju neki pamte kao okorjelu HDZ-ovku i bivšu premijerku.

Mnogi su se nakon toga pitali tko je misteriozni fotograf, kojem je Kosor spremno pozirala. Riječ je, naime, o slavnom splitskom fotografu s holivudskom adresom, kojeg je slavna Jodie Foster ispratila na odsluženje vojnog roka u JNA, dok mu je mega popularni Sylvester Stallone napisao predgovor za knjigu 'Jadran Lazić: 50 godina fotografije'.

Ovaj fotograf tijekom karijere fotografirao je zvijezde poput Roberta De Nira, Marlona Branda, Joan Collins, Raquel Welch, Chucka Norrisa, Elizabeth Taylor, Paula Newmana, Johnnyja Deppa, Gillian Anderson, Faye Dunaway...

U jednom intervjuu za Gloriju progovorio je među ostalim i o vezi s Jodie Foster.

"Bila je 15-godišnja djevojka, a ja sam joj godinu dana bio osobni fotograf dok je boravila u Europi. Nakon Francuske snimala je u Italiji, a zajedno smo bili i na filmskom festivalu u Taormini na Siciliji. A ona je u meni vjerojatno vidjela neku vrstu očinske figure ili bolje reći starijeg brata zaštitnika. Zašto smo se razišli? Istekao mi je pasoš, a u Split sam se morao vratiti i na odsluženje vojnog roka u trajanju od 18 mjeseci. Jodie kao Amerikanka to nije mogla pojmiti i inzistirala je da me za moj 26. rođendan 10. rujna posjeti u Splitu zbog čega je prekinula snimanje. Moja mama Slavica joj pekla palačinke, to jelo je obožavala, a nakon par dana u Splitu odveo sam je na Hvar, gdje je naša djedovina i kuća. Ona se vratila na snimanje, a ja sam otišao u vojsku. Jodie mi je mjesecima pisala u Niš u vojsku, a moja mama je sačuvala kompletan snop njezinih pisama. Kako su pisana na engleskom morao sam ih prevoditi našem kontraobavještajcu u kasarni, jer je uz ostale spominjala Tita i Jovanku", ispričao je sojevremeno.

Lazić se, inače, ženio tri puta, a drugu supruga bila mu je Ljiljanu Nikolovsku, za koju kažu da je najbolja pjevačica Magazina.