Dva mjeseca nedjeljom u kupovinu niste mogli gdje hoćete, jer na snazi je novi zakon o ukupno 16 radnih nedjelja u trgovinama na godinu. Jesmo li se naviknuli ili ovo i nije najsretnije rješenje? Imamo rezultate ekskluzivnog istraživanja Promocije plus za RTL.

Slavonci najviše za neradnu nedjelju

Hrvati su čini se zadovoljni ovim Vladinim rješenjem. Evo konkretnih brojki. Gotovo dvije trećine ispitanika podržava (63,3 posto), trećina se protivi (32,7 posto), a neznatan je broj onih koji ne znaju ili ne žele odgovoriti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zanimljivo najviše novi režim preferiraju Slavonci (68,8 posto), najmanje Sjever Jadrana (52,5 posto), u pravilu najstariji građani su za (70,0 posto), mlađi od 30 su protiv (57,5 posto). Gotovo 80 posto (78,6 posto) vjernika je za neradne nedjelje, a tomu se protivi dvije trećine agnostika (67,3) posto.

'Nedjelja je dan za obitelj, ne za shopping'

A zašto podržavaju? Najviše je onih koji misle da je nedjelja dan za obitelj (38,1 posto), a ne za kupovinu, sve se može i ostalim danima kaže petina (20,9 posto), radnici su bili premalo plaćeni nedjeljom misli oko 14 posto (13,7 posto) anketiranih, a tu je odgovor i da je 16 nedjelja posve dovoljno (6,6 posto).

Predizborni trik HDZ-a?

Evo objašnjenja onih koji zabranu ne podržavaju. Gotovo 40 posto (39,6 posto) kaže da rad treba omogućiti i dobro ga platiti. U krizi treba zapošljavati, a ne zabranjivati rad - drugi je najčešći odgovor (13,2 posto), a potom i da je ovo rješenje samo predizborni trik HDZ-a i ulizivanje i vjernicima i Crkvi (13,0 posto). Slijede i ostala objašnjenja - od tržišne ekonomije preko miješanja Crkve u svjetovni dio do druženja u šoping centrima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pola vas bi zabranilo prodaju kruha na benzinskoj

Ako nemate gdje po namirnice dođite na benzinsku - svjedočimo i nedjeljom i blagdanima. No gotovo pola ispitanika (49,7 posto) rado bi zabranili prodaju svega što nije za automobile, više od petine ne bi ograničavalo (22,7 posto), gotovo toliko smatra da rad ne treba ograničiti nikome pa ni benzinskim postajama (19,5).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako treba izgledati rad nedjeljom?

A kako bi rad trgovina trebao izgledati? Čini se da smo podijeljeni na trećine. Toliko je ispitanika za potpunu zabranu nedjeljom i praznicima (33,8 posto), za postojeće rješenje je 29 posto, da sve treba vratiti na staro misli gotovo 28 posto (27,7 posto) anketiranih. Podaci su to dovoljni za razmišljanje u Banskim dvorima. No jasno je da će, jer poduzetnici se bune, zadnju imati Ustavni sud. Vjerojatno nakon izbora dogodine. A možda Ustavni sud odluku donese i ranije.

Istraživanje je provela agencija Promocija plus na uzorku od 1300 ispitanika od 4. do 7. rujna uz standardnu grešku uzorka plus, minus 2,7 posto i uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Desant na trgovine: Kaos usred turističke sezone zbog zabrane rada trgovina