EVO TKO JE HTIO BITI PREDSJEDNIK: Kako bi nam bilo da su pobijedili kauboj s Trešnjevke, biznismen s polarnim medvjedom, ili Ćiro?

Među kandidatima prošlih godina našao se i Nadan Vidošević i to prije optužbi za zloupotrebu položaja i prije nego je policija u njegovom podrumu pronašla prepariranog polarnog medvjeda

Ove godine 22. prosinca, Hrvati će po sedmi put birati predsjednika Republike, a prijašnjih šest puta svakakvi kandidati htjeli su na Pantovčak. Neke od njih jednostavno ne možemo zaboraviti poput američkog poduzetnika i kauboja s Trešnjevke Borisa Mikšić koji je 2005. skupio čak 400.000 glasova.

Među kandidatima se našao i Nadan Vidošević i to prije optužbi za zloupotrebu položaja i prije nego je policija u njegovom podrumu pronašla prepariranog polarnog medvjeda. Ivan Vilibor Sinčić je bio aktualan za vrijeme prošlih izbora jer je svojom kandidaturom lansirao u javnost Živi zid. No, sjećate li se da su među kandidatima bili i Andrija Hebrang, Vesna Škare Ožbolt, Dragan Primorac, Miroslav Ćiro Blažević i Ljubo Ćesić Rojs?

Nogometni izbornik VS. general

Razni profili ljudi bili su kandidati za predsjednika pa je tako Ćiro htio ići na Pantovčak 2005. godine, no u prvom krugu dobio je manje od jedan posto glasova, piše RTL.

“Hrvatski čovjek je izuzetno pametan i mudar, on će vam danas reć i ovo i ono, ali onda kad uzme odgovornost da glasa. Glasat će pametno. Tako se i meni dogodilo. Da su sve ankete pokazivale kako ja Mesića ugrožavam, a onda je došlo glasanje. Ja sam dobio nula bodova, a Mesić je sve dobio. Hrvatski čovjek kaže on je ipak nogometaš. Bojim se da će tako i za Škoru biti, on je ipak pjevač, odličan, ali samo pjevač”, poručio je bivši predsjednički kandidat Ćiro Blažević.

General Ljubo Ćesić Rojs je bio kandidat iste godine kada i Ćiro, ali isto se nije proslavio jer u prvom krugu nije osvojio ni dva posto glasova.

Prije 10 godina bilo je 12 kandidata

Boris Mikšić je 2005. postao prava zvijezda jer je bio outsajder, a dobio je skoro 18 posto glasova. No, pet godina kasnije, Mikšić ponovno izlazi na izbore i toga puta dobiva deset puta manje glasova i to je bio kraj njegove političke karijere. Godine 2009. bila je velika gužva na izborima jer je čak 12 kandidata bilo u igri. Tada je HDZ-ov kandidat bio Andrija Hebrang koji kaže da će na ovim izborima glasovati za Kolindu Grabar-Kitarović.

“U prošim i pretprošlim izborima HDZ je lansirao lažnjake. Dakle, koji nemaju nikakvu šansu dobit izbore da bi rušili svog kandidata. U mojoj kampanji pretprošlog puta su takvi kandidati bili Dragan Primorac i Nadan Vidošević koji su isto bili bivši HDZ-ovi ministri. Dakle, tri bivša HDZ-ova ministra od kojih dvojica nemaju nikakve šanse po anketama ni po ugledu političkom koji su imali ulogu da privuku jedan dio birača, a dovoljno je privući jedan postotak da nemaš dovoljno”, dodaje Hebrang.

Iste godine je Vidošević osvojio 70.000 manje glasova nego Hebrang, a već tada su ga birači ispitivali o impresivnoj umjetničkoj kolekciji. Vidošević je četiri godine kasnije završio u Remetincu te ga je slobode koštala afera Remorker. Tada je policija iz njegovog tajnog bunkera u kući zaplijenila hrpu umjetnina iz njegove kolekcije. Prije pet godina, građani su mogli izabrati i Milana Kujundžića, ministra zdravstva u Vladi Andreja Plenkovića. Njemu je tada jedan od suparnika bio i Ivan Vilibor Sinčić koji je sa 16 posto glasova dobio status nove političke zvijezde, piše RTL.

