EVO TKO BI SE MOGAO KANDIDIRATI ZA GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA: Bivša i sadašnja šefica USKOK-a imaju jedan problem, šanse ima i bivši ‘Šeksov kandidat’

Iako u Vladi i Državnom odvjetništvu ne žele spekulirati o imenima nasljednika Dražena Jelenića, u kuloarima se spominju imena njegove zamjenice Zlate Hrvoj-Šipek, te bivše i sadašnje šefice USKOK-a Tamare laptoš i Vanje Marušić, ali i osječkog županijskog državnog odvjetnika Davora Petričevića

Nakon što je Dražen Jelenić dao ostavku, iza njega je ostala upražnjena funkcija glavnog državnog odvjetnika. Vlada je već uputila u Sabor prijedlog za njegovim razrješenjem, no još ne žele govoriti o tome. Kažu da to nije na redu i da nema imena u optjecaju, a uz to se promijenio i Zakon o državnom odvjetništvu, a time i procedura izbora novog šefa DORH-a.

Tako postupak imenovanja novog glavnog državnog odvjetnika pokreće Državnoodvjetničko vijeće (DOV) putem javnog poziva koji mora biti objavljen najkasnije 30 dana od Jelenićeva razrješenja. Kandidatima se potom daje od 15 do 30 dana vremena za prijavu i dostavu podataka o radu te programa. DOV potom sve prosljeđuje Vladi, koja odabire kandidata i šalje zahtjev za imenovanje u Sabor, koji potom o tome glasa.

“Znate, dok je mrtvac još u kući, ljudi se ustručavaju govoriti o tome tko će ga naslijediti. Nitko pametan se neće javljati na natječaj ako prije toga nije dobio mig, ako mu iz Vlade nisu stavili na znanje da ga imaju namjeru predložiti”, rekao je jedan od dobro upućenih u zbivanja.

Favoritkinje s manom

Kao i u Vladi, niti u DOV-u ne govore o tome tko bi mogao biti novi glavni državni odvjetnik. No, o tome se spekulira u pravosudnim krugovima. Mahom se radi o dsadašnjim zamjenicima glavnog državnog odvjetnika. Najviše se govori o Zlati Hrvoj-Šipek, koja je Jelenićeva prva zamjenica i koja će vrlo vjerojatno biti vršiteljica dužnosti do izbora nove osobe. No, mnogi vide problem u tome što ona radi u Građansko-upravnom odjelu DORH-a.

Tako njeni kritičari vide bivšu i sadašnju ravnateljicu USKOK-a Tamaru Laptoš i Vanju Marušić na mjestu prve odvjetnice Hrvatske, doznaje Jutarnji. Laptoš je već bila u “krugu nominacija” za tu poziciju prije dvije godine, no desna struja HDZ-a je stopirala njen angažman, a Jelenić je nije ostavio u USKOK-u, pa se kandidirala za hrvatsku predstavnicu u Uredu europskog tužitelja. Nameću se pitanja je li ona zainteresirana za preuzimanje DORH-a i hoće li je HDZ ponovno spriječiti u tome. Sličnu sudbinu bi mogla doživjeti i Vanja Marušić, jer je njen ured već otvorio nekoliko istraga protiv bivših ministara iz Plenkovićeve vlade, koji su i dalje vrlo utjecajni unutar HDZ-a.

Zamjenice i županijski odvjetnik

Uz njih, kao potencijalni glavni državni odvjetnici spominju se trenutna šefica Kaznenog odjela DORH-a Andrea Šurina Marton te ostale Jelenićeve zamjenice Željka Mostečak, Sani Ljubičić i Ksenija Pavić. Moguće je i da će se kandidirati Županijski državni odvjetnik u Osijeku, Davor Petričević, koji je prije dvije godine bio glavni Jelenićev protivnik. No, njemu je tada šanse za izbor umanjila činjenica da je bio kandidat Vladimira Šeksa, koji je tada bio opterećen “aferom Kolega” te rodbinske veze s ministrom Tomislavom Ćorićem.

No, uz dosadašnje ljude iz sustava, za poziciju glavnog državnog odvjetnika se mogu prijaviti svi suci, odvjetnici i pravnici koji zadovoljavaju zakonske kriterije, pa je bazen potencijalnih kandidata ogroman.