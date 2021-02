EVO ŠTO SE OTVARA OD 1. OŽUJKA: Možete sjesti na terasu kafića, na trening u zatvorenom….; Uz to, i potpore vjerojatno idu dalje

‘Intencija je da se od 1. ožujka omogući rad ugostiteljskih objekata na terasama i otvorenim prostorima’, poručio je premijer Plenković

Na današnjoj sjednici Vlade premijer Andrej Plenković je najavio popuštanje epidemioloških mjera. Podsjetimo, prije točno godinu dana, 25. veljače 2020. godine, u Hrvatskoj je zabilježen prvi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2, a tada je rijetko tko mogao zamisliti da bi pandemija mogla potrajati ovoliko dugo i kako će izgledati život s virusom. U međuvremenu se pojavilo nekoliko cjepiva, no epidemiolozi upozoravaju kako još uvijek nije vrijeme za veliko opuštanje.

PLENKOVIĆ NAJAVIO POPUŠTANJE MJERA: Otvaraju se terase, treninzi na otvorenom: ‘Moramo zadržati veliki oprez!’

Rad ugostiteljskih objekata na terasama i otvorenim prostorima

Premijer Plenković na početku sjednice izvijestio je o stanju s koronavirusom rekavši da padaju tjedni brojevi, “smanjeni su gotovo 11 puta, u odnosu na prošli četvrtak bilježimo porast, ali ne znamo koju su uzroci, je li riječ o hladnoći, popuštanju mjera. Moramo zadržati veliki oprez. Uz Dansku smo s najmanjom incidencijom u EU-u. Dobro je da je smanjen i broj hospitaliziranih, preminulih… po svim pokazateljima bolja je situacija, ali zahtijeva veliki oprez. Da bismo bili odgovorni, nakon niza konzultacija s resorima, intencija je da se od 1. ožujka omogući rad ugostiteljskih objekata na terasama i otvorenim prostorima”, rekao je.

Treninzi u zatvorenim prostorima

Govoreći o bavljenju sportom, premijer je rekao da će se omogućiti odvijanje treninga u zatvorenim prostorima. “Nastavit ćemo s praćenjem poduzetnika i nastojat ćemo izaći ususret što se tiče očuvanja radnih mjesta. Apeliram na sve da budemo oprezni”, rekao je i upozorio da ne smijemo biti pretjerano opušteni. “Ako se situacija pogorša, uvijek se mogu donijeti restriktivnije mjere. Sutra će biti više detalja na Stožeru. Nastojimo čuvati zdravlje, gospodarstvo, stabilnost, plaće, mirovine, radna mjesta”, dodao je Plenković.

Ministar Davor Božinović govorio je o mjerama i ključnim aktivnostima Nacionalnog stožera u protekloj godini. “Od 19. ožujka 2020. do 19. veljače 2021. Stožer je donio 300 odluka o nužnim epidemiološkim mjerama. Trenutno je na snazi 28 odluka, 17 na nacionalnoj razini, 10 na županijskoj i jedna na lokalnoj”, rekao je.

Marić: ‘Mjere za gospodarstvenike vrlo vjerojatno će biti nastavljene’

Potpredsjednik Vlade i ministar financija, Zdravko Marić je nakon sjednice Vlade komentirao mjere za gospodarstvenike nakon popuštanja epidemioloških mjera u ponedjeljak. “Nastavit ćemo dijalog s predstavnicima svih djelatnosti koje su i dalje pod utjecajem mjera. Razgovarat ćemo i čuti promišljanja. I dalje ostajemo pri jasnom stavu da su zdravlje i očuvanje radnih mjesta prioriteti”, poručio je Marić.

Upitan s čim se uspoređivati pad prometa kojeg poduzetnici moraju prijaviti da bi dobili potpore, s obzirom na to da je lani u ožujku sve bilo zatvoreno, Marić je poručio da će se razgovarati i o tome. No, na pitanje hoće li se postojeće mjere za gospodarstvenike produljiti Marić je nije imao jasan odgovor. “Mjere za gospodarstvenike vrlo vjerojatno će biti nastavljene, ali na koji način još ne mogu reći”, rekao je te dodao da stanje u proračunu bilježi pad prihoda od četiri do pet posto, što je, prema njemu, očekivano. Marić je rekao da je manji pad kod doprinosa što znači da je trend zapošljavanja očuvan.