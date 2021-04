EVO ŠTO SE MIJENJA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI: Otvaraju se terase, muzeji, trgovine odjećom, za ostalo treba pričekati

U Primorsko-goranskoj županiji ponovno će biti otvorene terase ugostiteljskih objekata te trgovine odjećom i obućom, muzeji i izložbeni prostori, a đaci prva četiri razreda osnovnih škola vratit će se u učionice samo u Rijeci

Epidemiolozi u Primorsko-goranskoj županiji, unatoč teškoj situaciji, drže kako su prošli vrh trećeg vala epidemije koronavirusa. Ohrabruje i to što bi u svibnju svakog tjedna trebalo stizati i 12 do 13 tisuća novih doza cjepiva, a kapaciteti su dovoljni za imunizaciju i do 30.000 osoba.

“Danas u županiji imamo 239 novooboljelih te 213 ozdravljenih osoba. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 935 uzoraka, a udio pozitivnih osoba unutar broja laboratorijski obrađenih testova je danas niži od jučerašnjeg i iznosi 25,6 posto”, naglasio je glavni epidemiolog županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dobrica Rončević.

Dodao je da je u odnosu na jučer broj hospitaliziranih pao za 15 osoba. Trenutno se u KBC-u Rijeka nalazi 201 covid-pozitivna osoba, a njih 12 je na respiratorima. Udio hospitaliziranih osoba unutar aktivnih slučajeva zadržan je na 7,8 posto.

Đaci se vraćaju u škole ako se zaraza smiri

Pročelnica županijskog Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, Edita Stilin istaknula je da su dosadašnje mjere i online nastava dali dobre rezultate. Broj zaraženih učenika i nastavnika dvostruko je manji, a od sljedećeg tjedna se u učionice vraćaju đaci prva četiri razreda osnovnih škola u Rijeci. “Ako se nastavi trend pada zaraze, od 3. svibnja moguć je povratak svih u učionice”, rekla je Stilin za Riportal.

Dio mjera produljen do 3. svibnja

Usprkos optimističnim najavama, županijski Stožer civilne zaštite produljio je u petak većinu epidemioloških mjera koje su bile na snazi u protekla dva tjedna. Neke su i ublažene, a tiču se najviše ugostitelja, trgovaca i turističkog sektora.

“Uvažavajući njihove stavove te činjenicu da epidemija u županiji nakon dvotjednog mini lockdowna pokazuje trend stagnacije i laganog pada broja novih slučajeva, donijeli smo odluku da se od ponedjeljka omogući rad terasa ugostiteljskih objekata, kao i trgovina s odjećom i obućom, ali u ograničenom vremenu do 19 sati. Također se omogućuje i rad muzeja te izložbenih prostora, dok se sve ostale mjere produžuju do 3. svibnja”, pojasnio je načelnik županijskog stožera, Mladen Šćulac.

