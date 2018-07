PREDSJEDNICA O THOMPSONU: ‘Za one Thompsonove pjesme što se citiraju po portalima nisam vidjela dokaz da postoje’

Thompson joj je, znam otprije, omiljeni pjevač, a što se njegova nastupa na Trgu tiče, predsjednica kaže da je tu trebalo poštovati volju nogometaša.

Predsjednica Grabar Kitarović, u svom je današnjem intervjuu za Deutsche Welle, između ostalog, bila upitana i o Thompsonovom nastupu na dočeku srebrnih nogometaša u Zagrebu. Predsjednica, koja je prilikom jednog radijskog gostovanja već ranije rekla kako joj je Thompson omiljeni pjevač, sada je kazala kako ju je doček reprezentacije, kako u Zagrebu, tako i u drugim hrvatskim gradovima, učinio ponosnom jer se tih dana nije dogodio nijedan incident niti ikakav ispad koji bi mogao dovesti u vezu s bilo kakvim govorom mržnje i netrpeljivosti prema bilo kome.

Konkretno, po pitanju Thompsona, čiji su koncerti, zbog očitoga, zabranjivani u drugim zemljama, predsjednica kaže kako ‘prije svega treba poštivati volju igrača, oni su to htjeli, oni su htjeli da na dočeku bude gospodin Thompson, to je bio čisti nacionalni ponos, nikakav nacionalizam, ništa što je upereno protiv bilo koga drugoga’.

KONTROVERZNI PJEVAČ NA DOČEKU VATRENIH: Je li Thompson trebao biti u autobusu i na pozornici s hrvatskim herojima?

No, na Trgu, gdje je pjevao ovaj miljenik hrvatske desnice, bilo je i ljudi koje ga ne podržavaju ni kao pjevača niti ono što on simbolizira. ‘Neke njegove pjesme su mi iznimno drage i omiljene, slušam i volim neke njegove pjesme i mislim da su dobre za nacionalno zajedništvo, stojim iza toga. Ja iskreno te neke njegove pjesme koje se spominje i citira po portalima nikada nisam čula niti sam vidjela dokaze da postoje. Ali pjesma ‘Lijepa li si’ to apsolutno nije, a to je himna igrača reprezentacije’, rekla je predsjednica.

Aludira je pritom na pisanja dijela hrvatskih medija o Thompsonovim izvedbama pjesme ‘Jasenovac i Gradiška stara’ koja slavi pokolj nad Srbima, a koju je Perković više puta izvodio na nastupima.

Na opasku novinara DW-a, da doček na Trgu nije bio privatna zabava igrača već mjesto na kojem je cijela zemlja htjela izraziti sreću zbog velikog sportskog uspjeha, Grabar Kitarović je rekla kako ona apsolutno poštu volju igrača.