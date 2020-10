EVO ŠTO NAS ČEKA OD PONOĆI: Vraćaju se neke stare mjere, a sve će se strože nadzirati

Izdvojili smo sve epidemiološke mjere, preporuke, dužnosti i obveze koje od ponoći stupaju na snagu u Hrvatskoj, s pojašnjenjem provedbe, kontrole i kažnjavanja

Nacionalni stožer civilne zaštite te ekspertna skupina Kriznog stožera Ministarstva zdravstva sastali su se u nedjelju ujutro kako bi dogovorili nove epidemiološke mjere kojima će se nastojati zaustaviti bujanje zaraze u Hrvatskoj. Oko podneva članovi Stožera predstavili su novi paket mjera koji će trajati 14 dana, nakon čega će se krenuti u reviziju uspješnosti. Rezultati revizije bit će glavni preduvjet za produljenje ili promjenu mjera, ali ne i za ukidanje. U nastavku teksta donosimo sve što trebati znati o novim mjerama, koje stupaju na snagu već u ponoć.

Zabrana i ograničavanje okupljanja

Od ponoći, tako, vrijedi zabrana javnih okupljanja više od 50 osoba. Na svadbama i sprovodima bit će moguće okupiti najviše 30 ljudi, dok će na ostalim okupljanjima biti dopušteno najviše 15 osoba. Slične mjere Hrvatska je imala i za vrijeme prvog vala zaraze, kada su sva okupljanja bila ograničena na 50 osoba, osim u iznimnim slučajevima kada je brojka prisutnih uzvanika smjela biti najviše 20.

Obveza evidentiranja događaja i sudionika

Organizatori događaja s više od 30 osoba imaju obvezu dostaviti obavijest o održavanju događaja nadležnoj službi Civilne zaštite. Uz to, za sva događanja s više od 15 ljudi uvodi se i obveza vođenja pisane evidencije sudionika.

Trajanje javnih događanja i svadbi

Javna događanja i okupljanja po novome će trajati do najviše 22 sata, osim svadbi koje će i dalje smjeti trajati do ponoći. Događanja organizirana u ugostiteljskim objektima mogu trajati najdulje do kraja radnog vremena utvrđenog odlukom Stožera, što znači također do ponoći.

Sportska natjecanja bez gledatelja

Od ponoći, pa u sljedeća najmanje dva tjedna, sva sportska natjecanja u zemlji moraju se održati bez gledatelja, što predstavlja reaktivaciju ranije ukinute epidemiološke mjere.

Nošenje maski na otvorenome

Načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović istaknuo je kako će nošenje maski biti obvezno u svim javnim otvorenim prostorima na kojima se ne može održati minimalna socijalna distanca od jednog i pol metra, a ista obveza bit će uvedena i za groblja, zbog nadolazećeg blagdana Svih svetih.

Zabrana prodaje alkohola

Jedna od novih mjera je i zabrana prodaje alkoholnih pića na svim prodajnim mjestima od 22 sata navečer do 6 sati ujutro. Time se nastoje spriječiti masovna okupljanja koja su proteklih dana zabilježena u većim gradovima.

Preporuke za poslodavce

Božinović je istaknuo da su poslodavci dužni zabraniti dolazak na posao svojim zaposlenicima koji imaju temperaturu ili smetnje s disanjem. Preporučio im je i smanjivanje fizičkog kontakta uvođenjem rada od kuće, kliznog radnog vremena ili smjenskog rada.

Iznimke od novih mjera

Nove se mjere neće odnositi na profesionalne umjetničke izvedbe i programe, kino projekcije, vjerske obrede i izložbe u muzejima. Za te su vrste okupljanja, još ranije propisani posebni epidemiološki protokoli, koji nastavljaju vrijediti i u sljedećem razdoblju.

Tko nadgleda provođenje mjera?

Kontrolu provođenja mjera provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori, policijski službenici i Stožeri civilne zaštite. U slučaju nepridržavanja mjera moguće je izreći usmenu ili pismenu opomenu, ali i kaznu u iznosu od 20 do 70 tisuća kuna za organizatore javnih okupljanja. Kazne za nošenje maski još nisu predviđene.

Lokalni stožeri civilne zaštite, napomenuo je Božinović, u slučaju blažih epidemioloških mjera, mogu primjenjivati jedino i isključivo još strože mjere.

Skraćivanje samoizolacije

Ministar zdravstva Vili Beroš napomenuo je kako zasad nema skraćivanja samoizolacije s 14 na 10 dana. Nakon isteka samoizolacije građani su dužni i dalje izbjegavati kontakte te su obvezni nositi zaštitne maske.

Mobilizacija zagrebačke Arene

Ravnateljstvo civilne zaštite u ponedjeljak će donijeti odluku o mobilizaciji zagrebačke Arene, kao tercijarnog centra za smještaj bolesnika. U nju će biti moguće postaviti 1000 ili više kreveta u kojima će biti smješteni bolesnici s blažom do početnom srednje-teškom kliničkom slikom bolesti.

Ondje bi se preusmjeravali liječnici i medicinske sestre iz drugih zdravstvenih ustanova diljem zemlje, prema planu i kadrovskom proračunu koje je Ministarstvo zdravstva donijelo još na proljeće. Ministar Beroš je pritom upozorio da je moguće smanjivanje zdravstvene zaštite u drugim bolnicama ili gradovima.

