EVO ŠTO NAM JE UČINIO ‘LOCKDOWN’: Promet industrije u Hrvatskoj pao za skoro 11 posto  

Promet u svim glavnim industrijskim grupacijama u prvih sedam mjeseci ove godine pao je u odnosu na isto lanjsko razdoblje – energija za 17,6 posto, trajni proizvodi za široku potrošnju za 17,4 posto, netrajni za 9,4, kapitalni 8,2 i intermedijarni proizvodi 5,7 posto

Promet u industriji u srpnju je na mjesečnoj razini porastao za 0,7 posto, dok je na godišnjoj razini, nakon izrazitog pada u travnju i svibnju i nešto blažeg u lipnju, u srpnju ponovo snažnije pao, za 10,9 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Ukupni sezonski i kalendarski prilagođen promet industrije u Hrvatskoj u srpnju u usporedbi s lipnjem porastao je za 0,7 posto. To je treći mjesec zaredom s povećanjem prometa u industriji, no po znatno manjoj stopi nego mjesec ranije: u lipnju je u odnosu na svibanj porastao za 15,5 posto. To je bilo i očekivano, jer je rast u lipnju uslijedio nakon snažnijeg pada u mjesecima lockdowna.

Na godišnjoj razini ublažen pad prometa industrije

Prema glavnim industrijskim grupacijama (GIG), u srpnju je u usporedbi s lipnjem ukupna prodaja trajnih proizvoda za široku potrošnju povećana za 12,8 posto, kapitalnih proizvoda za 4,3 posto, intermedijarnih proizvoda za 1,5 posto i netrajnih proizvoda za široku potrošnju za jedan posto, dok je ukupna prodaja energije pala za 2,2 posto.

Promet u industriji u srpnju u odnosu na lipanj na domaćem tržištu porastao je za 2,2, a na nedomaćem za 2,1 posto.

Na godišnjoj je razini ukupni kalendarski prilagođen promet industrije u srpnju pao za 10,9 posto, pri čemu na domaćem tržištu za 7,5, dok je na nedomaćem tržištu porastao za 15,6 posto. U srpnju je tako promet industrije pao po znatno većoj međugodišnjoj stopi nego u lipnju, kada je iznosila 3,5 posto. U svibnju je pad na godišnjoj razini iznosio 16,2 posto, travnju 23,6 posto, a ožujku 6,6 posto.

Promet industrije 8,2 posto manji nego lani

Prema glavnim industrijskim grupacijama, u srpnju je u usporedbi sa srpnjem 2019. promet energije manji za 41,1 posto, kapitalnih proizvodi za 22,1 posto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju 4,8 posto, i intermedijarnih proizvoda za 3,6 posto. Promet trajnim proizvodima istovremeno je povećan za 9,8 posto.

Statistički podaci za prvih sedam mjeseci ove godine pokazuju da je promet industrije bio za 8,2 posto manji nego u istom lanjskom razdoblju. Pritom je prodaja na domaćem tržištu bila manja za 5,6, a na inozemnom 11,7 posto.

Svi agregati GIG-a u prvih sedam mjeseci ove godine pali su u odnosu na isto lanjsko razdoblje – energija za 17,6 posto, trajni proizvodi za široku potrošnju za 17,4 posto, netrajnih za 9,4, kapitalnih 8,2 i intermedijarnih proizvoda 5,7 posto.

