ŠTO KAŽU ZVIJEZDE: Astrologinja prognozira rezultat 1. kruga, najveće mane kandidata i otkriva što to vodi aktualnu predsjednicu

Astrologinja Anđelka Subašić napravila je za Net.hr analizu četiri najpopularnija predsjednička kandidata pa zavirila u njihove zvijezde i pogledala što njihov datum rođenja, kao i horoskopski znak, govori o njima

Predsjednička utrka već se zakuhala i još uvijek je neizvjesno tko će zasjesti na “tron” na Pantovčaku. Kandidata je 11, vremena sve manje, a ankete za sada pokazuju da su “najjači” kandidati akutalna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, Zoran Milanović, Miroslav Škoro i Mislav Kolakušić. Politički analitičari već mjesecima “bacaju” svoje analize o tome tko bi mogao zakoračiti u drugi krug, tko od kandidata ima bolju komunikaciju itd., a malo drukčija analiza stiže iz svijeta astrologije.

Astrologinja Anđelka Subašić napravila je za Net.hr analizu četiri najpopularnija predsjednička kandidata pa zavirila u njihove zvijezde i pogledala što njihov datum rođenja, kao i horoskopski znak, govori o njima. Inače, Grabar-Kitarović rođena je u horoskopskom znaku bika, Milanović je škorpion, Škoro lav, a Kolakušić djevica.

Zvijezde predviđaju da će se u drugom krugu naći Grabar-Kitarović i Milanović

U drugi krug predsjedničkih izbora ulaze aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i bivši premijer Zoran Milanović, predviđa astrologinja. Kada je riječ o porazu i o tome tko bi ga najbolje podnio, astrologinja ima zanimljive zaključke.

“Svakom egu poraz nanosi bol. Kada je netko spreman za ovakvu vrstu ‘natjecanja’ znači da mu je ego vrlo snažan i da poraz ne podnosi s osmijehom. Interpretacije vlastitog poraza su različite. Primjerice, Miroslav Škoro bi za poraz na izborima okrivio nepravdu ‘moćnijih’ stranaka. Kolakušić bi reagirao intelektualno u stilu ‘trenutno ljudi nisu svjesni što je za njih najbolje’. Milanović bi bio otrovniji, dok bi Kolinda već našla način da poput filmske zvijezde ode uzdignute glave”, govori astrologinja Subašić.

Imaju li vrline dobrog predsjednika?

“Svaka osoba rođenjem dobije niz potencijala – to je ono što je, kako se u narodu voli reći, “zapisano u zvijezdama”. Riječ je o datumu, mjestu i vremenu rođenja. Astrološki zaključak je da nam ‘zvijezde’ odrede neke velike i glavne životne prekretnice: rođenje, smrt, životne drame, vanjske utjecaje (kao što su rat, viša sila) – a između toga sami upravljamo svojim životom. Taj dio upravljanja zovemo slobodnom voljom. Kažemo da naš karakter određuje našu sudbinu. Samo rijetkima na svijetu je sudbina određena, a karakter kakav god bio dodaje samo ‘boju’. Mi smo mala zemlja s puno strasti i prevladava drama, uzbuđenje, osude, sve se gleda kao pobjeda ili kao poraz. Mislimo da smo najbolji na svijetu ili najgori na svijetu. Nema objektivnosti, pragmatičnosti, skromnosti, prihvaćanja, što ‘čitam’ iz planetarnih aspekata, ali lako je potvrditi navode u stvarnosti jer aspekti uvijek objektivno opisuju karakter osobe, nacije ili grupe”, objašnjava astrologinja.

U kontekstu vrlina, astrologinja Subašić u svakom kandidatu pronalazi pozitivnu stvar koja bi ih učinila dobrim izborom za šefa države. Prema njezinim riječima, Grabar-Kitarović najbolje predstavlja Hrvatsku u inozemstvu, dok za Milanovića kaže da je postojan u svojoj političkoj orjentaciji te da je ozbiljan i objektivan. K tome, astrologinja navodi da bi Milanoviću bolje odgovarala pozicija predsjednika nego premijera jer bi mu uloga na Pantovčaku bila lakša. Prema riječima astrologinje, Škoro bi bio zanimljiviji i omiljeniji na unutarnjem planu nego u međunarodnim krugovima, dok bi se Kolakušić nametnuo kao glavni autoritet i zasjenio bi ulogu premijera.

Što zvijezde kažu o najvećim slabostima kandidata?

Kroz smijeh i šalu astrologinja Subašić kaže nam da predsjednički kandidati nemaju mana jer su “savršeni”. Ipak, kada šala prestane, njihove mane isplivaju jer se ne može pobjeći od zvijezda.

“Predsjednica Grabar-Kitarović je prava ‘štreberica’ i kada se unaprijed pripremi to ‘školski’ odradi, dok je u spontanoj komunikaciji brzopleta. Njezina slabost je subjektivnost jer kao i većina žena i ona dopušta da je više vode emocije nego razum. Zoran Milanović je selektivan pa sve treba biti na ‘njegovom nivou’. On želi uvijek ostaviti dojam ‘pametan’, zadiviti svojim autoritetom. To mu može biti lijepi potencijal ako ga drži pod kontrolom. U komunikaciji nema ‘šarma’ te voli dramu i to mu je najveća mana. Miroslav Škoro je izuzetno vješt i zanimljiv u komunikaciji, pogotovu s ljudima tj. masama. Najveća mana mu je što misli da sve najbolje zna i što podilazi upravo masama, nema odmaka i objektivnosti. Mislav Kolakušić je fokusirana osoba, vrlo hrabar i znao bi se postaviti u kriznim situacijama, štitio bi slabe i ugrožene. Nije pobornik demokracije i to mu je mana”, iščitala je astrologinja iz zvijezda predsjedničkih kandidata.

‘Koliko god smo navikli da se Kolinda ponaša neočekivano, iznenađenja tek slijede’

Astrologinju smo pitali kako bi se kandidati snašli u predsjedničkoj fotelji kada bi došli na čelo države. Izuzetak u toj priči je aktualna predsjednica jer je ona u toj ulozi već pet godina, no bez obzira na to, astrologinja se osvrnula na Grabar-Kitarović u smislu drugog mandata. Kaže da se predsjednica nalazi u fazi isticanja svojeg “ja” i da, koliko god smo navikli na predsjedničina neočekivana ponašanja, da iznenađenja tek slijede.

“Kolinda bi se jako predano bavila odnosima naše zemlje sa susjednim zemljama i nametnula se, ili bi barem pokušala, kao neki regionalni ‘vođa’. Milanović bi pokazao da je postao zreliji i odmjereniji i pokušao bi promijeniti image predsjednika, a Škoro bi se najviše bavio domaćim temama, domoljubljem i dijasporom te ne bi previše važnosti davao vanjskoj politici. Jedini koji bi predsjedničku ulogu značajnije promijenio je Mislav Kolakušić”, predviđa astrologinja.

‘Nitko od njih nije tipičan lider’

Na naše pitanje što zvijezde kažu o tome je li netko od predsjedničkih kandidata rođen kao lider, astrologinja odgovara da nitko od njih nije tipičan lider. Navodi da je premijer Andrej Plenković trenutno najbolji lider jer, kako kaže, lider je osoba koja može situaciju sagledati na najdubljem nivou i u najširem smislu.

“Lider mora imati viziju, biti smiren, fokusiran, odgovoran, prilagoditi se realnosti tako da odabere ono moguće, treba biti objektivan i što je vrlo važno – treba znati slušati i promatrati. Liderstvo se samo djelomično rađa, a drugim dijelom se razvija, uči kroz teoriju i iskustvo. Kolinda, Škoro i Milanović imaju više intuicije i emocije, oni dramatiziraju probleme i vode više računa o vlastitoj slici u vanjskom okruženju nego iskonskom svojem unutarnjem. Nedostaje im percepcije i racija – strpljenje, kontrola, racionalni pristup činjenicama. U tome smislu je Kolakušić jači, ali njemu pak nedostaje dio emocionalnog, podsvjesnog, entuzijazma i vjere”, opisuje astrologinja Anđelka Subašić.

