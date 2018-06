EVO ŠTO KAŽU LIJEČNICI. LIJEČNICI, NE FORUMI: ‘Cjepiva nikad nisu bila sigurnija’

‘Autizam nije bio zabilježen u prvim desetljećima cijepljenja, pojačan broj reakcija se dogodio nakon rada engleskog liječnika krajem devedesetih. To se usadilo u populaciji da cjepivo ima veze s autizmom. Od autizma obolijevaju četiri puta više dječaci, a cijepe se podjednako dječaci i djevojčice. Onda je nelogično da je to povezano. Nema ni znanstvenih dokaza koji to povezuju.’

Nakon što su se i u Hrvatskoj pojavile ospice, sve se češće raspravlja o važnosti cijepljenja djece protiv te zarazne bolesti.

‘Prije cjepiva je od ospica umiralo stotinjak osoba na godinu’

Epidemiolozi pozivaju roditelje da cijepe djecu kako ne bi došlo do epidemije zaraznih bolesti, čija je učestalost pojavom cjepiva značajno opala. Liječnici ističu da je cijepljenje važno kako bi se održao kolektivni imunitet. Objašnjavaju da je visok cijepni obuhvat važan zbog toga što niti jedno cjepivo nije sto posto djelotvorno. Upozoravaju i da se od ospica može i umrijeti. Prije obveznog cijepljenja protiv ospica, godišnje je od te bolesti obolijevalo oko 15 tisuća osoba, smrtnost je bila stotinjak osoba godišnje’, rekao je za N1 doktor Vladimir Draženović iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kad je većina ljudi bila cijepljena, to je bila garancija kolektivnog imuniteta, no padom procjepljenosti postoji šansa da se ponovo dogodi epidemija. Kako mnogi roditelji ne žele cijepiti svoju djecu zbog mogućih negativnih posljedica cjepiva, liječnici objašnjavaju da su takvi slučajevi iznimno rijetki i upozoravaju da je cijepljenje potrebno.

‘Autizam nije bio zabilježen u prvim desetljećima cijepljenja, pojačan broj reakcija se dogodio nakon rada engleskog liječnika krajem devedesetih. To se usadilo u populaciji da cjepivo ima veze s autizmom. Od autizma obolijevaju četiri puta više dječaci, a cijepe se podjednako dječaci i djevojčice. Onda je nelogično da je to povezano. Nema ni znanstvenih dokaza koji to povezuju’, kaže dr. Draženović i dodaje da su nuspojave cijepljenja samo jedan u milijun te kaže da cjepiva nikad nisu bila sigurnija.

‘Vrlo rijetko se ili gotovo nikada srećem s roditeljima koji misle da im djeca imaju neurološko oštećenje zbog cjepiva. Puno više dobijam odgovora da dijete nije cijepljeno. Najviše ljudi mi dolazi po savjet koji bi cijepili djecu s odgodom ili samo protiv nekih antigena’, ispričao je za N1 doktor Goran Tešović iz Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević te dodaje da se roditelje koji ne cijepe svoju djecu prijavljuje sanitarnoj inspekciji, nakon čega obično dobiju novčanu kaznu. Ipak, takva je kazna i dalje zabrinjavajuća, smatra Tešović jer ju ti roditelji plate, no djecu i dalje ne žele cijepiti.

