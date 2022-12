U župe diljem Hrvatske stigli su novi taksovnici iz biskupija, a osim što su cijene crkvenih usluga usklađene s eurom, ujedno su i znatno više od dosadašnjih. Neke su čak i dvostruko skuplje. Novi taksovnik objavila je i župa sv. Nikole Tavelića u zagrebačkoj Kustošiji, a neki građani su za televiziju N1 rekli što misle o tome. Većina ih poskupljenje crkvenih usluga ne smatra dramatičnim te kažu da je i inače sve skupo te da svi žive od novca pa tako i Crkva.

'Kad svi dižu cijene, moraju i oni'

"Ne koristim te usluge zasad, vidim da je malo poskupjelo. Vidim cjenik, što je u redu, da ljudi znaju. Smatram da nije previše. Sve je skupo, nisu pretjerali", kazao je jedan građanin.

"Ako košta puno, onda nisam za. Ako je puno, puno je. A prihvatit ću, drugo mi ne preostaje, tako sve prihvaćam. Užasno se bojim toga svega, to je tema za sebe", kazala je jedna građanka.

"Kad svi dižu cijene, moraju i oni. Moraju i oni od nečeg živjeti. Mise su sedam eura, to je 50 kuna, kao i dosad. A sve druge usluge su jednom u životu, Bože moj", dodala je druga.

"Prestrašno, sve je prestrašno… Skupo je i umrijeti i živjeti i sramota je za našu državu da moramo tako živjeti, pogotovo penzioneri", rekla je još jedna stanovnica zagrebačke Kustošije za N1.

'Ne dijele sudbinu svoga naroda'

I na Facebook stranici našega portala čitatelji su komentirali vijest da je Katolička Crkva znatno poskupjela svoje usluge. Evo nekih zanimljivijih komentara, najprije onih negativno intoniranih kojih je kudikamo više.

"Davnije nisu imali osobne dohotke, cjenike, živjeli od darova, milodara i dijelili siromaštvo sa svojim narodom. Danas imaju osobni dohodak, cjenike i ne dijele sudbinu svog naroda, naprotiv izdigli se iznad naroda. Nama jedino ostaje pomoliti se."

"Pa morali su podignuti cijene. Oni stalno govore na svetim misama kako treba biti skroman ,ponizan i pomagati ljudima u potrebi. Eto sad su stavili točku na i."

"Ako imaju cjenik to onda nije milodar jer on se daje dobrovoljno. U ovom slučaju trebaju izdavati račune i biti u sustavu PDV-a kao i svi drugi koji imaju cjenik. Ako ne bude tako, to je lopovluk i bahaćenje vodstva crkve."

'Može još više to, ljubav prema crkvi nema cijenu'

Ima, naravno, ciničnih i sarkastičnih komentara:

"Očekuje se intervencija vlade za smanjenje marži!"

"Nadam se da će onda izdavati i račune, bez računa se ne računa."

"Može još više to, ljubav prema crkvi nema cijenu."

"Možda griješim, ali ako nemaš novca nemaš ni svećenika na sahrani, ne možeš se vjenčati. To ne ide uz našu vjeru i propovijed. Trebali bi biti Isusovi učenici (sljedbenici) a ne carinici."

'Najglasniji ste vi koji s Crkvom nemate ništa'

Dakako, ima i onih koji poskupljenje crkvenih usluga smatraju neminovnošću i ne vide u tome ništa loše ili barem dramatično.

"Kome je skupo neka se ispiše iz Crkve, nikome nije da mora. Ionako mnogima crkva treba samo kada se krsti, krizma, vjenčava i umire. Između im ne treba."

"A s obzirom na to da se jednom u životu udajem u crkvi i jednom u životu umirem, preživjet ću tih 10 eura poskupljenja."

"Uvijek se davalo… daje se… i davat će se u budućnosti dok ima katolika. A ima. Tko ne želi, ne mora."

"Otiđi u kino, kazalište, muzej ili drugdje pa ćeš vidjeti cijenu. I Crkva ima svoje troškove koje mora platiti. Ovo su takse kojima mi vjernici sufinanciramo troškove i ne smeta nam. Najglasniji ste vi koji s Crkvom nemate ništa, i to je poznata stvar. Time samo pokazujete svoju mržnju."

"To su troškovi nas vjernika. Mi to plaćamo, to je naše."