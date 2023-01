I dan danas se u hrvatskom društvu lome koplja oko pitanje ustaškog pozdrava 'Za dom spremni'. Nakon Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru dvojica Vatrenih snimljena su kako ga uzvikuju što je prouzročilo skandal i nove podjele. Pristalice pozdrava pravdaju se time da je Plenkovićevo Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima odlučilo da se ZDS ne smije koristiti osim u posebnim prigodama kao što je komemoriranje u ratu poginulih HOS-ovaca i slično.

Predsjednik HDZ-a bio je svojevremeno zadovoljan ovakvom preporukom, a što je o HOS-u i ustaškim simbolima mislio osnivač stranke i prvi predsjednik Hrvatske može se vidjeti u isječku emisije Romana Bolkovića snimljene 1992. godine.

Gostujući kod Bolkovića, upitan zašto zanemaruje doprinos HOS-a u ratu, Tuđman je odgovorio:

"Ne zanemarujem HOS. Meni je jasno da je među tim mladićima bilo i hrvatskih fanatika, hrvatskih ljudi koji su imali hrvatske ideale, ali je začuđujuće da nasjedaju onima koji im oblače crne košulje i fašističke oznake iz izgubljenog Drugog svjetskog rata. Što bi bilo od Njemačke da se nastavila na smeđekošuljaškim i crnokošuljaškim tradicijama? To je bila jedna od glavnih smetnji za međunarodno priznanje Hrvatske, to je nešto što svijet ne može prihvatiti, jer današnji svijet se gradi na načelima one antifašističke koalicije, traži se demokratski poredak".