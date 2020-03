POGLEDAJTE ŠTO JE BOGATI ARAPSKI ŠEIK DONIRAO HRVATSKOJ ZA BORBU PROTIV KORONAVIRUSA: Sve to sada ide u naše bolnice

Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dopremljeno je pet i pol tona tereta, a u pošiljci su zaštitne maske, dezificijensi, zaštitna odijela i ostale potrepštine. Ukupna donacija iznosit će 11,5 tona medicinske opreme, a druga pošiljka očekuje se u idućih 48 sati

U skladištu ravnateljstva Civilne zaštite predstavljen je dio prve pošiljke donacije iz Abu Dhabija koju je Hrvatskoj poslao bogati šeik, 58-godišnji princ Hamdan bin Zayed Al Nahyan. On inače često ljetuje na hrvatskom Jadranu i želio je ostati anoniman u ovoj akciji, no Slobodna Dalmacija saznala je da je upravo on donator.

Dopremljeno je oko pet i pol tona tereta, a u pošiljci su zaštitne maske, dezificijensi, zaštitna odijela i ostale potrepštine koje trebaju poslužiti za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom. Ukupna donacija iznosit će 11,5 tona medicinske opreme, a druga pošiljka očekuje se u idućih 48 sati, javlja RTL.

Oprema ide najprije bolnicama gdje su oboljeli

“Zaštitna oprema koja je u Hrvatsku stigla kao donacija Ujedinjenih Arapskih Emirata raspoređuje se zdravstvenim ustanovama, a prvo će biti dostavljena onima koji imaju oboljele”, rekla je Maja Grba Bujević, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te upozorila da opreme neće biti dovoljno nastave li se ljudi neodgovorno ponašati.

U pošiljci se, navela je, nalazi zaštitna oprema za sve koji sudjeluju u odgovoru na ovu situaciju, kao što su kombinezoni, maske, nazuvci, dezinficijensi, “sve što u ovom času trebamo”.

Donirana oprema sada ide u one bolnice i zdravstvene ustanove koje za tim imaju nužnu potrebu, rekla je Grba Bujević istaknuvši da će prvo biti zbrinute one bolnice koje imaju oboljele od COVID-a te da će u toku dana krenuti i dalje.

‘Pripremamo se za narednu fazu ako bude trebalo’

Na pitanje kakvo je stanje s ostalom opremom u bolnicama, Grba Bujević rekla je da smo “pokriveni” te da će biti sve u redu što se tiče opreme.

“Pripremamo se za narednu fazu, ako nam bude trebalo”, rekla je naglasivši da će biti potrebno nabaviti još opreme te da se pripremama za to bavi Ministarstvo gospodarstva.

Bude li potrebe, zbrinut će se i svi oni koji su imunokompromitirani i svi koji imaju kronične bolesti, dodala je.

Zamjenik načelnika Nacionalnog stožera civilne zaštite Damir Trut dodao je da se kroz sustav nabave nabavlja oprema za zdravstveno osoblje, za osoblje civilne zaštite i sve koji postupaju po bilo kojoj inspekciji i rade u sustavu obrane od koronavirusa. Opremu je sada nešto lakše nabaviti nego dosad, dodao je.

“Opreme nigdje nije bilo, bili su zatvoreni svi kanali dostave robe, s obzirom na to da se većina opreme proizvodi u Kini, no kako se sada situacija u Kini popravila”, rekao je Trut, pokrenuta je proizvodnja, kao i kanali opskrbe iz drugih zemalja.

‘Odite na Jarun i Bundek i vidite koliko je tamo ljudi’

Grba Bujević također je upozorila da opreme neće biti dovoljno, ako se nastavimo ponašati kao do sada.

“Ljudi krše samoizolaciju na sve strane. Otiđite na Jarun i Bundek pa pogledajte koliko tamo ima ljudi, unatoč svim apelima koje ovih dana upućujemo i apelu koji smo jutros pustili u medije. Recite ljudima da se ne grupiraju na suncu, na okupljalištima, neće nam biti dosta opreme ako se ovako nastavimo ponašati kao što se ponašate sada”, apelirala je Grba Bujević.

“Očito našim građanima nije dovoljna lijepa riječ, očito ćemo morati ići i na malo čvršće metode”, nadovezao se Trut ponovivši da se građani ne smiju kretati ako nemaju velike potrebe te da moraju biti kod kuće.

