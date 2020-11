EVO ŠTO JE PORUČIO KARDINAL VINKO PULJIĆ NA SVETOJ MISI U VUKOVARU: ‘Molimo i za one koji su činili zlo…’

I Bože, nemoj da umru u zločinu, daj im spoznati zloću i okajati grijeh, kazao je vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić

Na Memorijalnom groblju u Vukovaru vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić predvodeći misu rekao je da, danas molimo za koji su položili živote za domovinu i narod, “ali molimo i za one koji su zlo činili, i kako je rekao,” Bože, nemoj da umru u zločinu, daj im spoznati zloću i okajati grijeh.”

“Ovdje smo da molimo za one koji su život položili, za njihove duše, molimo za sve one koji su ranjeni u duši i tijelu, posebno one koji nose bol zbog gubitka svojih najbližih, jer ne znaju gdje su, molimo za ono za što su oni živote dali – za ovu grudu, domovinu i narod”, rekao je karinal Puljić. Kako je dodao molimo i za one koji su zlo činili, “i Bože, nemoj da umru u zločinu, daj im spoznati zloću i okajati grijeh“.

Uz kardinala Puljića kao glavnog služitelja euharistije u povodu obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, u misnom slavlju sudjelovali su i nadbiskup đakovačko-osječki Đuro Hranić te njegov pomoćni biskup Ivan Ćurić, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar kao i drugi biskupijski i redovnički svećenici.

Podsjećajući na žrtvu Vukovaraca Puljić je naglasio da je po njima grad Vukovar postao simbol bola ali i hrabrosti i vjernosti za slobodu čovjek, naroda i domovine.

“Došli smo moliti i za duše svojih pokojnika, ta nas molitva treba pročistiti od svake gorčine i negativnog naboja koji se po ljudsku olako javlja na ovim mjestima stradanja, došli smo izraziti poštovanje svim žrtvama čime želim očuvati dužno sjećanja na njih i na cijenu slobode koju danas živimo i izgrađujem“, istaknuo je kardinal Puljić

Javno mnijenje i politička prepucavanja guraju plemenite osjećaje i pamćenje u zaborav

Ocijenio je da javno mnijenje i politička prepucavanja guraju te plemenite osjećaje i pamćenje u zaborav, a da bi čuvali pročišćeno pamćenje i stvarali ispravne preduvjete za suživot potrebno je imati hrabrosti svaku stvar nazvati pravim imenom i činjenice promatrati kroz uzroke i posljedice. Bez istine i pravde nema stabilnog mira i vraćanja povjerenja.

Poručio je da mržnja čiji su plodovi zločini ne smije imati glavnu riječ, a da bi došlo do praštanja treba priznati zločine i zato „…molim sve zločince da ih Bog takne u srce i baci na koljena te postanu svjesni zločina“. Istaknuo je da iz vjere treba stvarati klimu suživota, praštanja, pomirenja i vraćanja povjerenja kao i da izgradnja mira počiva na temelju istine.

„Ne može se graditi proces pomirenja i povjerenja bez unutarnje katarze“, naglasio je te dodao da onaj tko ne želi istinu staje iza zla, brani ga i tako podržava negativni naboj među ljudima.

„Sada bi pojedini željeli da se piše nekakva povijest koja bi relativizirala stradanja jer tobože treba graditi povjerenje i stabilizaciju u regiji. Sjećanje na ove žrtve nije u službi huškačke mašinerije kakva je vođena pred Domovinski rat nego je čuvanje vlastitog dostojanstva koje se gaji ljudskim i vjerničkim poštovanjem nevinih žrtava“, rekao je vrhbosanski nadbiskup.

Nekima smeta, ocijenio je, kad s poštovanjem pamtimo žrtve koje su svojom krvlju posvetili ovu grudu te upitao zar smo olako prihvatili da nam ogade zemlju na kojoj smo se rodili i rasli, da bježimo i ostavljamo je pustu i prepuštamo je drugima.

„Nitko nema pravo, ni moćnici ovoga svijeta, ni pojedini domaći i svjetski mediji, dirati rane i bol onih koji krvare radi gubitka svoji najmilijih, nitko nema pravo vrijeđati žrtve koji su krv i dijelove tijela ugradili u domovinom posvećenu tolikim žrtvama“, poručio je Puljić ocijenivši da ako to ne znamo poštivati onda u nema u nama ni ljudskog ni vjerničkog ni nacionalnog dostojanstva.

Pravi dijalog koji vodi pomirenju počiva na prihvaćanju istine

„Ovime ne želim izazivati gorčinu na mržnju, pogotovo ne na osvetu, nego jasno reći da pravi dijalog koji vodi pomirenju počiva na prihvaćanju istine“, kazao je Puljić ocijenivši da ako ne znamo iz svojeg korijena rasti, razjediniti će nas sile koje uživaju u našoj neslozi i podijeljenosti.

Liturgiju na Memorijalnom groblju u Vukovaru pratila su tri zbora vukovarskih župa sv. Filipa i Jakova, sv. Josipa i Blažene djevice Marije Kraljice mučenika, a uz premijera Andreja Plenkovića, ministre u Vladi, predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborske zastupnike kao i čelnike lokalne i regionalne samouprave, pratili su je brojni hodočasnici koji su, unatoč teškoj epidemiološkoj situaciji, došli u Vukovar iz svih krajeva Hrvatske.

Na početku misnoga slavlja đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić pozvao je sve okupljene na pridržavanje epidemioloških mjera, poštivanje distance i nošenje maski, ocijenivši da dolazak na misno slavlje „unatoč realnoj opasnosti od zaraze korona virusom govori o tome koliko je sveta žrtva Vukovara, svih poginulih, svaka pretrpljena bol i svaka suza te cjelovita istina o Domovinskom ratu“.