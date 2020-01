EVO ŠTO GRAĐANE ČEKA U OVOJ GODINI: Mnogo poreznih olakšica, ali i poskupljenja. Pogledajte što ćemo sve skuplje plaćati u 2020.

Ove godine čeka nas niz poreznih rasterećenja, ali i poskupljenja kave, zaslađenih sokova, novih automobila, odvoza otpada, vjerojatno i cigareta i alkohola te još jedno poskupljenje plina

U godini koja je upravo počela, Vlada će biti prilično velikodušna prema građanima, možda i stoga što je ovo godina redovnih parlamentarnih izbora.

Opća stopa PDV-a ostat će 25 posto, ali se osobni mjesečni odbitak povećava s 3800 na 4000 kuna pa će, primjerice, plaća Zagrepčaninu veća od 5000 kuna i bez dodatnih osobnih odbitaka porasti oko 55 kuna mjesečno u neto iznosu, pišu 24 sata.

Mladi posve ili dijelom oslobođeni poreza

Nadalje, mladi radnici u dobi do 25 godina bit će potpuno oslobođeni poreza na dohodak, a mladi od 26 do 30 godina plaćat će pola poreza, a taj će novac dobivati jednom godišnje, kroz povrat poreza. S početkom siječnja, neće se više oporezivati ni dopunsko zdravstveno osiguranje koje poslodavac plaća radniku.

Mlade čekaju još dva kruga subvencioniranja stambenih kredita, najvjerojatnije u ožujku i rujnu. Država mladima do 45 godina plaća od 30 do 51 posto rate kredita, ovisno o području na kojem se kupljena nekretnina nalazi, a subvencioniranje je limitirano na kredite do 100.000 eura i traje pet godina. Za svako već rođeno ili posvojeno dijete subvencija se produljuje za jednu godinu, a za novorođeno dijete dvije.

Rastu i naknade za roditeljski dopust

Od travnja će porasti iznos naknade roditeljima na roditeljskom dopustu. Za prvih šest mjeseci roditelji već dobivaju puni iznos plaće, dok je kroz sljedećih pola godine on sad limitiran na 3991 kunu. No, bit će povećan na 5654 kune pa će, kako pišu 24 sata, majka ili otac s prijašnjom plaćom manjom od tog iznosa sada primati puni iznos svoje plaće, a majka ili otac čija je plaća bila 6000 kuna od 1. travnja primat će 346 kuna manje nego što bi imali plaću.

U prvom kvartalu ove godine započet će i novi krug sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada. Na raspolaganju je 152 milijuna kuna uz stopu sufinanciranja od 60 posto, nakon čega će biti objavljeni i pozivi za energetsku obnovu obiteljskih kuća i javnih zgrada.

Skuplja kava, sokovi, a možda i cigarete i alkohol

S druge strane, bit će i poskupljenja. S današnjim danom na snagu su već stupile izmjene u oporezivanju kave i bezalkoholnih pića. Sokovi (osim onih prirodnih) bit će oporezovani ovisno o udjelu šećera,a cilj je zdravlje nacije. Također, napici s okusom kave oporezivat će se ovisno o udjelu kofeina i drugih sastojaka, dok će se dodatno oporezivati i svi energetski napici. Još nije poznato koliko će taj porez iznositi jer Vlada tek treba, do kraja ožujka, donijeti uredbu kojom će definirati iznose.

24 sata pišu kako se razmišlja i o novom povećanju trošarina na cigarete i alkohol. S druge strane, PDV na hranu u restoranima pada s 25 na 13 posto. Na ugostiteljima je hoće li smanjiti cijene za goste.

Poskupljuju novi automobili, odvoz otpada, plin…

Ove godine stupa i novi Zakon o turističkoj pristojbi, po kojemu će iznos te pristojbe biti jednak u cijelom gradu ili mjestu. Osim za osnovne ležajeve ta će se pristojba plaćati i za pomoćne krevete koji se iznajmljuju, a odluku o visini turističke pristojbe godišnjeg paušala donosit će županijske skupštine. Najniža pristojba za iznajmljivače može biti 350, a najviša 1000 kuna po krevetu, za cijelu Hrvatsku.

Za očekivati je i poskupljenje novih automobila jer se od 1. siječnja proizvođače u autoindustriji kažnjava za svaki prekoračeni gram CO2 iznad zadanog, a to bi se onda moglo odraziti na cijenu novih automobila u salonima. Na koncu, posve je izvjesno da će većini kućanstava u Hrvatskoj ove godine poskupjeti odvoz otpada, a očekuje se i novo poskupljenje plina.

