EVO ŠTO BAJAGA KAŽE UOČI KONCERTA U VARAŽDINU: ‘Ovo nema nikakve veze sa mnom. To je sve politika’

‘Ovo sve nema nikakve veze ni sa mnom ni s glazbom, to su politički odnosi. Ja ne pratim ni u Srbiji političku situaciju, a kamoli u Hrvatskoj’

Momčilo Bajagić danas nastupa na otvaranju varaždinskog Špancirfesta. S obzirom da na nedavna događanja u Karlovcu, vezano za njegov koncert. razmljiv je interes medija za ovu temu.

No, kako je to ovaj popularni pjevač doživio?

‘Ja sam mnogo manje imao prilike vidjeti što se događalo dok se događalo. Zvali su nas ljudi iz Karlovca s kojima smo imali načelni dogovor, ali ne i ugovor, i rekli da zbog određenih pritisaka neće da radimo koncert. Ja sam rekao: “Ok”. Mi smo otišli u Pulu, imali smo odličan koncert, lijepo večer, za pamćenje. Ja stvarno nisam obraćao puno pažnje na to. Ako si dobrodošao dođeš i sviraš, ako nisi…’, kaže Bajagić za N1.

Ono zbog čega ga neki prozivaju, navodno pjevanje četničkih pjesama u Kninu 1993., Bajagić je nebrojeno puta demantirao, pa tako i danas.

‘Već 10 puta sam rekao, nikad nisam pjevao tu pjesmu, nisam je ni čuo, a osobito je nisam napisao. Valjda bih se sjetio, nisam toliko ishlapio. Ovo sve nema nikakve veze ni sa mnom ni s glazbom, to su politički odnosi. Ja ne pratim ni u Srbiji političku situaciju, a kamoli u Hrvatskoj’, dodao je.

A kada bi ga ponovno pozvali u Karlovac, on bi poziv prihvatio, a nezadovoljnim braniteljima nema što poručiti.

‘Ako bi me pozvali i nikom to ne bi smetalo, ja bih prihvatio. Nemam što poručiti, jedino mogu reći da to sa mnom nikave veze nema. Razumijem njihovo nezadovoljstvo, ali ja sigurno za to nisam kriv’, zaključio je Bajagić.