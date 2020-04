STIGAO ODGOVOR NA PITANJE KOLIKU JE KRIZU UZROKOVAO KORONAVIRUS: Brojke su, i to za samo 14 dana ožujka, zastrašujuće…

‘Podaci za ožujak govore da je pad u trgovini bio tri posto, a u ukupnom gospodarstvu oko 14 posto. No, od 19. ožujka kada je na snagu stupila odluka Stožera, u tih 14 dana ožujka maloprodaja je pala 25 posto, a 40 posto ukupno gospodarstvo’, rekla je direktorica sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Tomislava Ravlić

Nakon popuštanja strogih epidemioloških mjera kojima je uglavnom zaustavljeno širenje koronavirusa, 60 posto trgovaca u zemlji je moglo otvoriti svoje trgovine, ali se polovica od tog broja nije odlučila na taj potez. U sljedećoj fazi popuštanja mjera priprema se otvaranje velikih trgovačkih centara.

“S obzirom na to da je u jednom trenutku epidemiološka situacija bila zadovoljavajuća i da nam nije prijetio onaj crni scenarij kao što je to bilo u nekim drugim zemljama, prijedlog HGK-a je bio da se otvore sve trgovine svih formata. Nakon našeg traženja odluka Stožera je bila da otvaranje trgovina ide u tri kruga. Jučer su otvorene sve trgovine osim onih u trgovačkim centrima. S obzirom na to da je odluka došla prošli četvrtak i da su trgovci imali samo tri dana da se pripreme, neki se nisu stigli prilagoditi, odnosno nisu stigli nabaviti sve potrebno da bi se otvorili”, rekla je za RTL Tomislava Ravlić, direktorica sektora za trgovinu HGK.

‘Ne moramo se brinuti samo za zdravlje’

Dodala je kako je teško prognozirati hoće li se sve trgovine otvoriti već ovoga tjedna ili sljedeći tjedan te je napomenula kako se u sljedeći ponedjeljak otvaraju sve uslužne djelatnosti, a tjedan dana kasnije i trgovački centri.

“Do prije nekoliko dana smo stavljali ljude na prvo mjesto. Prošli tjedan se situacija s koronavirusom pokazala takva da je došlo vrijeme da zdravlje i gospodarstvo idu ruku pod ruku i da se sad više ne moramo brinuti samo o zdravlju ljudi i možemo se zapravo brinuti o gospodarstvu”, rekla je Ravlić.

Potom je iznijela gubitke povezane s pandemijom koronavirusa.

“Podaci za ožujak govore da je pad u trgovini bio tri posto, a u ukupnom gospodarstvu oko 14 posto. No, od 19. ožujka, kada je na snagu stupila odluka Stožera, u tih 14 dana ožujka maloprodaja je pala 25 posto, a 40 posto ukupno gospodarstvo”, rekla je i dodala kako će prvi relevantni podaci biti objavljeni na samom kraju mjeseca.

Podjele oko rada nedjeljom

Na ove brojke je utjecala i zabrana rada nedjeljom, oko koje je Komora podijeljena.

“Već 15-ak godina se razgovara o toj temi i stav svih članica našeg udruženja, a to su svi trgovci koji rade u Hrvatskoj, nije jedinstven. Jedni kažu da im je svaka minuta radnog vremena važna, a drugi da ta nedjelja ne bi bitnije utjecala na njihov promet”, zaključila je Ravlić i dodala da o tome treba razgovarati nakon smirivanja situacije.

