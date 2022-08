Nakon otkrića Net.hr-a da je Ministarstvo zdravstva planiralo zahodske četke platiti 700 kuna, natječaj je neki dan poništen. Ali, budući da zahode svejedno treba obnoviti, RTL Direkt je provjerio koliko košta zahodska četka.

"Ima razno raznih proizvođača. Najjeftinije četke dolaze od već 29, 30 kuna, to su obične PVC četke, do zidnih četki koje mogu biti od inox materijala, boljih brendova, njemački, španjolski, talijanski, je l' dizajnerski, nije dizajnerski model - ali cijene se kreću od 30 kuna, 100 kuna, 150, 200, 400 pa do 1500 kuna. Najprodavaniji modeli su neki koji se montiraju na zid, također od inoxa", kazao je Domagoj Švigač, prodavač kupaonskog namještaja.

Najprodavanije su četke, kaže, one od nekakvih 200, 300 do 400 kuna.

Koja 'riba' bolje? 'Nema razlike'

Švigač je objasnio razliku između jeftine i skupe četke i riba li skuplja bolje od jeftinije.

"Nema razlike u tome. Razlika je samo u dizajnu i tvornici jer je proizvođač izvan Hrvatske, automatski je skuplje, bolji je materijal korišten za izradu, otporniji je na habanje", kazao je Švigač.

Komentirao je i trebaju li u Ministarstvu zdravstva biti dizajnerske četke. "A mislim da ju ni ja ni vi nemamo doma, pa ne treba ni njima", zaključio je.

Podsjetimo, Ministarstvo zdravstva poništilo je postupak javne nabave u kojem su trebali biti obnovljeni zahodi u zgradi Ministarstva za 2,3 milijuna kuna bez PDV-a, o kojem je prvi pisao Net.hr, a ubrzo je postala glavna tema svih domaćih medija. Samu je nabavu gorljivo branio i sam ministar zdravstva Vili Beroš, no sada ju je ipak morao povući.

Ministarstvo je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, 3. kolovoza objavilo obavijest o nadmetanju pod nazivom "Nabava izvođenja radova na obnovi sanitarnih čvorova", a gdje se traže izvođači za rekonstrukcija sanitarnih čvorova u prostorijama Ministarstva zdravstva.

Više od 3000 eura po kvadratu

Procijenjena vrijednost tih radova bila je 2.300.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno vrtoglavih 3313 eura po kvadratu WC-a s uključenim PDV-om. Ovaj podatak razbjesnio je javnost s obzirom na to da se radi o nevjerojatnoj cijeni po kvadratu obnove. Primjerice, kvadrat novogradnje u Zagrebu može se kupiti za manje novca nego što je Beroševo ministarstvo planiralo utrošiti u renovaciju jednog kvadrata WC-a.

Analizom spornog projekta Net.hr je došao do nekih detalja cijele rekonstrukcije, gdje su kao ogledni primjerci novih sanitarija bili navedeni luksuzni i skupi proizvodi, kao primjerice četka za WC čija je cijena vrtoglavih 700 kuna ili pak sušilo za ruke koje košta više od 8000 kuna po komadu.

WC školjke koje su u projektu bile navedene kao "ogledni primjerci" kako je ministarstvo reklo, iako je u projektu iznad tih fotografija jasno pisalo "specifikacija opreme", koštale su više od 3500 kuna po komadu, dok je cijena pisoara koji su bili navedeni kao ogledni primjerci u projektu bila preko 4300 kuna po komadu.

Također, u projektu koji je objavljen na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave, navodi se i rekonstrukcija jednog sanitarnog čvora u kojem se nalaze dvije tuš kabine, a čija opremanje bi prema "oglednim primjercima" iz projekta također bilo papreno skupo.

Ministarstvo se kasnije branilo da nisu planirali kupovati četke koje koštaju 700 kuna po komadu, a pojasnili su i da je nužno da obnove sanitarne čvorove jer su oni u jako lošem stanju, a osim zaposlenika ministarstva, koriste ih i posjetitelji koji dolaze u ministarstvo.

Zbog oglednih primjeraka poništili natječaj

Rok za dostavu ponuda za izvođenje radova bio je 25. kolovoza 2022. godine, no objavljena je odluka da se sporni natječaj poništava.

U Odluci o poništenju, ministarstvo navodi da da se postupak javne nabave poništava jer su "postale poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačije obavijesti o nadmetanju i dokumentacije o nabavi, da su bile poznate prije."

Nadalje u obrazloženju stoji da su uvidom u dokumentaciju o nadmetanju"„Obnova sanitarnih čvorova" u prilogu pod nazivom "Projekt rekonstrukcije sanitarnih čvorova u prostorijama Ministarstva zdravstva u Zagrebu, koji datira iz 2017. godine, stečeni preduvjeti za poništenje postupka javne nabave.

"S obzirom na to da bi fotografije oglednih primjera proizvoda potencijalno mogle navesti ponuditelja na krivi zaključak odnosno potencijalnu cijenu, postupak javne nabave se poništava", stoji u obrazloženju. U odluci se navodi da će naručitelj ponovo pokrenuti postupak javne nabave nakon isteka žalbenog roka, a "najkasnije u roku od 120 dana od dana objave ove Odluke".

Neminovno je da će ministarstvo morati raspisati novi natječaj, no bit će jako zanimljivo za vidjeti koja će biti procijenjena vrijednost kada se natječaj ponovo raspiše. Ostane li ministarstvo pri istoj cifri, to će definitivno biti jedni od skupljih WC-a u Hrvatskoj.