EVO KOLIKO ZAPRAVO HRVATSKA IZDVAJA ZA KATOLIČKU CRKVU: U zadnjih pet godina iz proračuna smo potrošili pravo bogatstvo

Hrvatska sveukupno za Katoličku Crkvu godišnje izdvaja oko 720 milijuna kuna godišnje

Koliko Hrvatska iz proračuna zapravo izdvaja za financiranje Katoličke Crkve pitanje je koje se često pokreće. Jutarnji list je prikupio podatke o isplatama unuzad pet godina, u razdoblju od 2014. do 2019. godine, te izračunao da je Katoličkoj Crkvi isplaćeno 1,653 milijarde kuna. No, to je samo dio novaca, jer kada se pribroje plaće vjeroučitelja, novac za dušebrižništvo, za obnovu kulturnih dobara Katoličke Crkve, rad vjerskih škola i visokih učilišta, taj iznos se penje na oko 3,6 milijardi kuna, što je oko 720 milijuna kuna godišnje.

“Iz državnog proračuna tijekom 2017. temeljem Ugovora između Svete Stolice i RH isplaćeno je (Katoličkoj crkvi) 299,45 milijuna kuna, a u 2018. prema preliminarnim podacima 288,18 milijuna kuna. Tijekom 2017. za djelovanje ostalih vjerskih zajednica u RH isplaćeno je ukupno 20,614 milijuna, a u 2018. prema preliminarnim podacima 21,198 milijuna”, odgovorili su za Jutarnji list na pitanje o financiranju vjerskih zajednica novcem.

Financiranje ostalih aktivnosti

No, to je samo dio novaca koji je izravno uplaćen, budući da su vjerske zajednice u posljednje dvije godine iz državnog proračuna dobivale novac i za plaće vjeroučitelja, za financiranje rada vjerskih škola i vjerskih visokih učilišta, dušobrižništvo itd., piše Jutarnji list.

“Za rad vjerskih osnovnih i srednjih škola (plaće i naknade za zaposlenike) u 2017. ukupno je isplaćeno 75,012 milijuna kuna, a u 2018. godini 82,221 milijuna kuna i to za 12 osnovnih i 18 srednjih škola čiji su osnivači vjerske zajednice … MUP je u 2017. za dušobrižništvo Vojnom ordinarijatu doznačilo 500 tisuća kuna. Jednak iznos doznačen je i u 2018. godini. U 2018. Islamskoj zajednici doznačeno je 130 tisuća kuna …. U istu svrhu Ministarstvo obrane osiguralo je 9,284 milijuna u 2017. i 10,571 milijuna kuna u 2018. godini za Vojni ordinarijat ….

Ministarstvo kulture za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu vjerskih zajednica iz državnog proračuna tijekom 2017. i 2018. izdvojilo je ukupno 140,435 milijuna kuna. Za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Katoličke crkve u dvije godine izdvojeno je ukupno 121,1 milijuna kuna, a u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve izdvojeno je ukupno 15,858 milijuna”, piše u odgovoru Vlade na upit Jutarnjeg lista o ukupnim sredstvima koje su se tijekom zadnje dvije godine isplatile iz državnog proračuna.

Ne znaju koliko izdvajaju za vjeroučitelje

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja nisu znali reći koliko se zadnje dvije godine iz državnog proračuna izdvojilo za plaće više od tri tisuće vjeroučitelja u državnim školama, međutim iz ranijih službenih podataka procjenjuje se da se na plaće vjeroučitelja godišnje potroši oko 250 milijuna kuna.