RTL Direkt petkom je bio jedna od rijetkih covid-free emisija, sve dok se urednica Mojmira Pastorčić nije odlučila poigrati brojkama. I to onima o kojima nitko nije razmišljao.

Naime, Singapur, zemlja za koju se smatra da ima najbolji zdravstveni sustav na svijetu prvi je uveo odluku da će građani koji se svjesno ne žele cijepiti protiv covida-19 sami snositi troškove liječenja.

Naravno da u Hrvatskoj to nitko nikad neće odlučiti, kod nas nema hrabrosti niti za puno manje poteze, ali, eto, ako se jednog dana na to odluče, bilo bi dobro znati koliko će to koštati necijepljene građane.

Dan ležanja na normalnom bolničkom odjelu košta oko 3000 kuna, a prosjek ležanja je 12 dana. Dakle, antivakseri bi mogli računati na račun od 36.000 kuna. Oni koji završe na intenzivnoj njezi ili na respiratoru slobodno mogu podići kredit, jer bi njima stigao račun od 110.000 kuna! Naime, prosjek ležanja je 14 dana, a trošak samo jednog dana je 7800 kuna.

Da pacijenti sami moraju platiti liječenje, više ne bismo imali 50 posto necijepljenih. Ali, mi nismo Singapur, zaključila je Pastorčić.