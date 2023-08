Za razliku od godina kada ste smještaj u sezoni mogli tražiti svijećom, ove godine mjesta na Jadranu u srcu sezone ima. Popusti su izdašni, kako u hotelima tako i za privatni smještaj.

Međutim, čak i uz velikodušne popuste cijene su i dalje iznadprosječne i nepriuštive većini Hrvata.

Sobe o kojima se može maštati

Hoteli imaju dobru zauzetost i prosječne cijene, ali to za Hrvate i dalje predstavlja nedosanjani san.

Tako Jutarnji list navodi da, Valamar, primjerice, trenutno ima 55 dostupnih ponuda, ali za priličnu svotu. U terminu od 7. do 13. kolovoza bilo je moguće rezervirati Valamar Bellevue u Rapcu, all inclusive uz 13 posto popusta po cijeni od 705 eura po sobi za noć, umjesto dosadašnjih 811 eura. Valamar Parentino hotel u Poreču s polupansionom moguće je rezervirati za 589 umjesto 648 eura po sobi.

Noćenje s doručkom u Dubrovnik President hotelu sada, umjesto 551 euro, košta 426 eura.

Maistra je rasprodana bez obzira na visoke cijene, a moguće je pronaći kakvo noćenje u hotelu Adriatic u Rovinju za 336 eura ili Pineti u Vrsaru za povoljnih 144 eura po sobi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mjesta ima i u hotelima Arenaturista gdje se cijene od 7. do 13. kolovoza kreću od dvjestotinjak do gotovo 800 eura za noć u Park Plazi Arena, a za što se na webu navodi kako je u pitanju najbolja raspoloživa cijena za sobu, dvoje gostiju i uslugu noćenja s doručkom.

'Nije samo Hrvatska…'

Emanuel Tutek iz BlueRock Consultinga za Jutarnji kaže da je većina hotelskih kompanija za ovu godinu u svoje planove stavila povećanje prihoda od 10 do 35 posto. Kako su dobar dio kapaciteta prodali puno prije početka glavne sezone, mogli su si priuštiti u slobodnu prodaju kasnije staviti sobe po značajno većim cijenama i potom ih prilagođavati tržištu.

"Nije to samo Hrvatska, rekordnu sezonu ove godine po pitanju prihoda i turističkog prometa očekuju i Španjolska i Grčka koje su također digle cijene, a jasno je kako je glavni driver inflacija" kazao je Tutek te dodao da s krajem sezone preostaje vidjeti hoće li i turisti biti zadovoljni onim što su dobili.

Skupo i uz 44 posto popusta

Na Bookingu je moguće pronaći i dosta slobodnih soba i apartmana u privatnom smještaju. Njihovi su popusti negdje i preko 40 posto, ali unatoč popustu, cijene su i dalje paprene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Split, primjerice, od 7. do 13. kolovoza ima čak 160 ponuda, među kojima se našla i jedna luksuzna dvokrevetna soba u centru grada za 1670 eura po noći s uključenim doručkom, a koja je prije koštala 3026 eura te se daje za popust od 44 posto. U centru je još jedna luksuzna soba po 22 posto nižoj cijeni - 1100 eura umjesto 1402 eura. Po cijeni od 1318 eura moguće je bukirati i apartman s dvije spavaće sobe, nakon što su ga vlasnici pojeftinili za 26 posto.

Rovinj također nudi nešto slobodnog smještaja. Tako jedan vlasnik apartmana s dvije spavaće sobe nudi popust od 44 posto pa kod njega možete biti šets noći za svega 1292 eura (215 eura na noć). Apartman od 50 kvadrata u centru Rovinja sada se može naći i po cijeni od 1220 eura, umjesto dosadašnjih 1560.

Dubrovnik je moguće posjetiti po povoljnijoj cijeni nego Split. Tako dvokrevetna soba u Lapadu sada košta 852 eura s uključenim doručkom, umjesto 1170 eura. Apartman u centru grada s terasom gosti će od 7. do 13. kolovoza platiti 1042 eura odnosno, 26 posto manje u odnosu na cijenu od 1416 eura prije popusta.

'Oni koji su nezadovoljni šire dalje…'

Bivša predsjednica zajednice obiteljskog smještaja pri HGK i turistička djelatnica Martina Nimac Kalcina za Jutarnji kaže da su privatni iznajmljivači koji su cijene podigli između 10 i 20 posto ove sezone prošli relativno dobro, no oni koji su cijene dizali i preko toga gostima su trebali isporučiti i poboljšanu uslugu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad imate dugogodišnje goste koji jako dobro znaju koliko su porasli troškovi ne samo energije već naprimjer i čišćenja, onda rast cijene od 10 do 20 posto ne bi trebao biti problem. No, oni koji su dizali preko toga, a to nisu dodatno opravdali, ti bi mogli imati problem i nezadovoljne goste", kazala je Nimac Kalcina.

Smatra da za iduću sezonu neće biti presudna politika cijena nego komentari koje će gosti imati na ovu turističku godinu.

"Oni koji su nezadovoljni obično to šire dalje i više se ne vraćaju. Po mojem iskustvu, ove su godine slabija neka uobičajena tržišta poput Nijemaca i Skandinavaca, ali osobno ne mislim da je to zbog cijena već moguće činjenice da smo se u marektinškom smislu više orjentirali na neka istočna, susjedna tržišta, a ova malo zapustili", kazala je Nimac Kalcina, međutim, mi se teško možemo otrgnuti dojmu da je do marketinga…