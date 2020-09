EVO KOLIKO BI RODITELJI MJESEČNO MORALI IZDVAJATI: Nuticionistica o sendvičima Prve dame: ‘Nije toliki problem ni cijena, već nešto drugo’

Sendviči prve dame nisu naišli na odobravanje šire javnosti jer su mnogi na društvenim mrežama komentirali kako rijetko koji roditelj može za svog školarca priuštiti jedan od tih sendviča

Obroci napravljeni kod kuće za djecu koja ne jedu u školskoj kuhinji, sastavljeni od 10 sendviča liječnice i prve dame Sanje Musić Milanović, izazvali su veliko zanimanje javnosti. Podsjetimo, Musić Milanović je apelirala kako bi zbog pretilosti djeci u Hrvatskoj preporučila nekoliko zdravih sendviča koje bi svako dijete trebalo voljeti. Ujedno, ti sendviči bi trebali djecu zasititi na šest sati, koliko i traje nastava.

Međutim, sendviči prve dame nisu naišli na odobravanje šire javnosti jer su mnogi na društvenim mrežama komentirali kako rijetko koji roditelj može za svog školarca priuštiti jedan od tih sendviča. Neke od skupljih namirnica s tog popisa sendviča su oslić, pršut, pureća šunka, integralno pecivo, namaz od slanutka itd.

Za sendviče bi mjesečno otišlo 300 kuna i to za jednog učenika

RTL je napravio računicu: prosječno, za pravljenje jednog ovakvog sendviča treba 13 do 15 kuna. Ako obitelj ima jednog školarca, za ovakav sendvič trebat će na tjednoj bazi izdvojiti 65 do 75 kuna. Mjesečno, to je iznos od otprilike 260, odnosno 300 kuna.

Ako obitelj ima dva školarca, tada bi mjesečno za jedan obrok trebalo izdvojiti 520, odnosno 600 kuna. Da obitelj primjerice ima tri školarca, tada bi roditelji mjesečno za sendviče trebali izdvajati 780 kuna, tj. 900 kuna.

Ovo zvuči jako puno s obzirom na to da najjeftinije pecivo u pekarnici, koje će za vrijeme odmora učenik pojesti, košta tek tri kune. I tu sada dolazi do problema koje je za RTL opisala nutricionistica Ivana Barišić.

‘Prevelika je dostupnost pekara’

Na upit da napravi jeftiniju verziju sendviča prve dame, nutricionistica navodi da nije problem u cijeni sendviča nego u pekarnicama koje se nlaze blizu škola. Što se tiče prehrambenih navika školaraca, stručnjakinja kaže da one kreću od kuće.

“S obzirom na to da sam nutricionistica i majka osnovnoškolca i svakodnevno se susrećem s problemom djece s prekomjernom tjelesnom težinom, zalažem se za primaran cilj – nije problem u sendviču, već u tome da djeca generalno imaju loše prehrambene navike, prevelika je dostupnost pekara i ‘to go’ ponuda, odnosno opcija ‘za van’ blizu škola ili na putu za škole.

Navike se stječu doma i idu iz odgoja… Izazov je u današnje vrijeme, gdje je sve dostupno za malo novaca, a generalno loše za jesti (tipa pekarski proizvodi), djetetu objasniti da ne kupi krafnu već da radije pojede kvalitetan sendvič ili što mu se već spremi za školu. Kao majka radije bih dala svom djetetu da pojede skuplji obrok, a da sam sigurna da je zdraviji i nutritivno dobro izbalansiran s ciljem da ne narušavam njegovo zdravlje niti nutritivni status”, zaključila je nutricionistica Ivana Barišić za RTL.