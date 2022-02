Ne prestaju pristizati reakcije na najnoviju aferu u Vladi u kojoj je uhićen bivši ministar Darko Horvat. Među okrivljenicima je i potpredsjednik Vlade Boris Milošević kao i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, a i dalje nije jasno što se događa s ministrom rada Josipom Aladrovićem.

Komunikacijski stručnjak Marko Rakar komentirao je uhićenje ministra Horvata. Na pitanje koliko je cijela situacija oko ministra Horvata opasna za Vladu, Rakar je za N1 kazao:

"Ministra Horvata smo već prekrižili, njega više nema. Po onome što je izašlo o Miloševiću, on mora ozbiljno razmisliti hoće li dati ostavku ili neće. Prešla se crta koja se ne smije prijeći prilikom lobiranja za nekog. Vjerojatno je slična situacija i za Aladrovića. Ozbiljan političar neće dopustiti da kriza prođe neiskorištena, ovo je premijeru prilika da dovede nove ljude i makne ove koji su problematični već mjesecima."

USKOK promijenio taktiku

Objasnio je i zašto je Darko Horvat uhićen u subotu ujutro: "Ako promatramo povijest USKOK-ovih uhićenja, ona se najčešće događaju utorkom, srijedom ili četvrtkom u normalno vrijeme. Ovo indicira ili da je USKOK promijenio taktiku… Praksa kaže da kad rade akcije u neuobičajenim vremenima, vjerojatno postoji neki operativni razlog zašto se to dogodilo. Možda je postojao rizik od nove štete ili probijanja mjera akcije."

Kaže kako je moguće da su neke od osoba koje su obuhvaćene ovom akcijom bile pod neposrednim mjerama. "Sve se ovo moglo znati već dugo vremena, a može biti i da se sve skupa dogodilo slučajno pa je USKOK odlučio djelovati kako je djelovao. To bi istražitelj koji upravlja ovom istragom trebao reći, a oni na takva pitanja u pravilu ne odgovaraju. Mislim da im treba ostaviti diskreciju da djeluju", kaže.

"I DORH i USKOK su pod ogromnim povećalom, znamo što je dovelo do toga. Čelništva sigurno ne žele to ponoviti i sigurno su krenuli u akciju kad su imali dovoljno materijala koji će proći na sudu. Mislim da su DORH i USKOK apsorbirali tu situaciju i nema opasnosti da će to biti ‘preko koljena'", kaže Rakar.

Velik broj ministara koji su već trebali otići

Ovaj komunikacijski stručnjak smatra kako Plenkovićeve vlade već imaju solidnu dvoznamenkastu brojku ministara koji su morali otići iz ovih ili onih razloga.

"Tolerancija premijera na nestašluk njegovih ministara postala je sve veća s vremenom. Sjetimo se Martine Dalić koja je otišla iz Vlade zbog pritiska javnosti, bez ikakvog solidnog dokaza, do sada Horvata koji u dvije godine nije napravio apsolutno ništa. Da je to privatna tvrtka, njega odavno ne bi bilo unutra", rekao je pa objasnio zašto je DORH odustao od uhićenja Borisa Miloševića i Josipa Alardovića:

"Bilo bi nevjerojatno loše da u istom danu uhite dva ministra i potpredsjednika Vlade i vjerojatno su DORH i USKOK povukli crtu na tome i to je njihova diskrecijska odluka. Znaju da postoji crta koju ni oni ne mogu prijeći bez dovoljnog razloga. Milošević i Aladrović će uskoro biti upoznati s time za što ih se tereti. Bit će na premijeru da odluči."

"Nadam se da će odlučiti napraviti jednu malo veću rekonstrukciju Vlade. Rješenje ministra Banožića bi drastično popravilo odnose predsjednika i Vlade. Imamo ministricu Tramišak, imamo ministarstvo poljoprivrede… Imamo i ministarstvo zdravstva, ministra Beroša koji se kompromitirao u zadnje dvije godine… Ne vidim da su to ljudi koji su u stanju reformu prepoznati, a kamoli je provesti", zaključuje Rakar.