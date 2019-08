EVO KAKVI SU ZAPRAVO STRANI TURISTI: Poljaci ponesu sve sa sobom, Ukrajinci vole roštiljati, Norvežani stalno polugoli…

Iznajmljivači otkrivaju kakvi su turisti koji ljetuju u Dalmaciji

Nekoliko malih iznajmljivača otkrili su za Slobodnu Dalmaciju interesantne podatke o tome kakvi su turisti koji ljetuju u Dalmaciji, koje su njihove navike i što cijene. Prema službenim podacima, među stranim gostima prednjače Nijemci, slijede ih turisti iz Velike Britanije, SAD-a, Poljske, BiH, Francuske, Švedske, Češke itd.

Poljaci napune do vrha automobil

Duje iz Strožanca pokraj Splita, vlasnik nekoliko velikih apartmana, rekao je kako Poljaci obično dolaze osobnim automobilom koji napune do vrha. “Napune i prijenosni hladnjak, ma svaku rupu u vozilu. Od hrane, pića do kućanskih potrepština, čak i papirnate ubruse donose sa sobom. Zato im, kad dođu, treba sat vremena da iznesu sve iz auta.

Ako i idu u neku od domaćih trgovina, onda je to isključivo ona poznatog njemačkog trgovačkog lanca, jer takve imaju i doma pa im je poznata njihova ponuda. Najčešće ostaju tjedan dana. Obično su to četveročlane obitelji. I ne vode baku i djeda sa sobom, poput Ukrajinaca”, rekao je te dodao Poljaci obično provode dane na plaži, kuhaju u apartmanu, a navečer idu samo u šetnju, pri čemu najčešće pojedu sladoled ili popiju piće.

Ukrajinci vole roštilj

S druge stran, kaže Duje, Ukrajinci preferiraju roštilj koji im je “svetinja”. “Nedavno sam ugostio jedne koji su iz dana u dan roštiljali u vrtu. Svaki dan su na repertoaru bile kobasice i piletina, pa opet tako u krug. Ako je u pitanju mladi bračni par, obično sa sobom povedu baku i djeda da im čuvaju dijete kako bi se mogli odmarati”.

Norvežani i Šveđani goli do pasa

Norvežani i Šveđani jedu vani i uopće ne pripremaju hranu u apartmanu. “Cijelo vrijeme su goli do pasa, bilo da je riječ o jutru ili večeri, koriste svaku zraku sunca. Često ujutro odlaze na trčanje, vole koristiti i našu teretanu. Vole otići i na rafting u Omiš, Bol na Braču, često uzimaju skuplju brodsku vožnju motornjakom kako bi sami mogli kombinirati gdje će i kako će. Malo su aktivniji od gostiju iz ostalih zemalja, a i bolje platežno sposobni da takav tip odmora mogu sebi priuštiti”, objasnio je Duje.

Francuzi vole sve obići, a Englezi pojesti

Hvaranin Ante je pohvalio francuske i engleske goste za koje kaže da vole uživati u moru, hrani, vinima.

“Francuzi vole putovati i u pravilu vole obići apsolutno sve u što manje vremena. Sušta su suprotnost Nijemcima. Englezi su pak više fokusirani na gastronomiju, uvijek pitaju gdje mogu dobro jesti, a cjenovno smo im prihvatljivi. Vole laganini ritam, mjesta gdje nema prevelikih gužvi. Ali ni oni, poput Nijemaca, nisu opterećeni prevelikim programom – ako negdje i odu, dobro odu, ali nije da moraju. Nisu u presingu niti su razočarani ako nešto nisu stigli. Zadovoljni su što su došli, osjetili vibru, spizu, more…”, kaže Ante.

Nijemci bez velikog plana

Duje ističe kako prosječan gost iz Njemačke do njegova apartmana uglavnom stiže automobilom koji parkira i ne miče do kraja odmora. “Ode na plažu, kad je gladan, ode jesti, ide van kad ga uhvati volja. Kad mu se kuha, uhvati se kuhače. Prioritet je opuštanje, bez velikog plana i aktivnosti. Znaju Nijemci i zaroštiljati, ali više iz đira, kao nešto što će učiniti za obitelj. Nije baš da je u pitanju navika.

Začudo, prati ih glas kao organiziranu i discipliniranu naciju, ali na odmoru pokušavaju ‘skinuti’ našu fjaku. Čini mi se da im paše naš ritam da se ništa ne mora, nego rade on što im dođe. Odmor im traje minimalno tjedan do dva, a Austrijanci se zadrže najviše tjedan i, poput njemačkih susjeda, nemaju neki program, više se opuštaju”.

Povratak Talijana

Dodaje kako primjećuje lagani povratak Talijani kojih dugo nije bilo. “Uglavnom dolaze sa sjevera, potez od Venecije do Torina, tamo ljudi imaju nešto novca. Manje se osjeti kriza… Dođu automobilom preko Ancone, obično ostaju tjedan do deset dana. U pitanju su obitelji s djecom, koje vole điravati, ali nema pravila. Vole i izaći, popiti, pojesti… Najviše koriste more, mislim da im to najviše godi.”

Indijci donose mirise Istoka

Antonija koja iznajmljuje apartman u Splitu kaže kako Indijci sa sobom “donesu osebujan miris istočnjačkih začina, a i kuhaju s njima”. Uvijek dolaze velike obitelji, najmanje ih je četvero. “Oni imaju raspored, ‘to do’ listu i ispišu kvačice u stilu ‘bio, obišao, bio…’. Dođu s popisom toga što žele vidjeti i to odrade.”

Amerikanci fukusirani na doživljaj

Antonija tvrdi da su takvi i Kinezi, kao i svi gosti koji dolaze s drugih kontinenata osim Amerikanaca koji su nešto opušteniji. “Oni su više fokusirani na doživljaj, bitno im je da im je dobro”, rekla je Antonija. Dodaje da je Hrvatska postala sve zanimljivija i Rumunjima. “Nekako mi se čini da smo im dosta u srcu, vole doći na našu obalu iako imaju bližu Albaniju, Crnu Goru i Bugarsku”.

Sviđa im se urednost

Duje tvrdi da je većina gostiju ugodno iznenađena čim se pokaže malo gostoprimstva te ako vide da je uređeno i čisto. “Mislim da ih iznenadi naša urednost u odnosu na ostale popularne destinacije na Mediteranu.”

“Sve počiva na osobnom kontaktu, emociji… Na individualnoj inicijativi, a gost to zna cijeniti. Svaki taj mali znak pažnje – ubran cvijet ili smokva, feta pršuta, komad domaćeg sira, riba ili meso s gradela, malo vina, malo osmijeha i priče, uz to što je čisto i fino – to nas drži u odnosu na konkurenciju. Naravno, izuzev ljepote naše zemlje”, kaže Ante za Slobodnu Dalmaciju.