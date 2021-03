EVO KAKO HTZ PRIVLAČI DIGITALNE NOMADE: Objavili poziv u našim novinama – i to na hrvatskom. To je i koštalo

‘Trideset sekundi snimanja, malo dijeljenja na društvenim mrežama i globalna publika može vidjeti stvarnost svakodnevnog života u Hrvatskoj’

Bliži se nova turistička sezona u Hrvatskoj, a shodno tome ulažu se i veći napori za promicanje hrvatskog turizma, čak i globalno. Hrvatska turistička zajednica (HTZ) zakupila je čitavu stranicu subotnjeg Jutarnjeg lista kako bi prikazali da su krenuli s kampanjom privlačenja digitalnih nomada, a ministrica turizma, Nikolina Brnjac u članku je poželjela “svim sadašnjim i budućim digitalnim nomadima toplu dobrodošlicu u jednu od najpoželjnijih turističkih destinacija”, obraćajući pozornost i na hrvatske prirodne i kulturne ljepote.

‘Radi se o PR tekstu’

No, premda je HTZ informirao građane i angažirao korisnike društvenih mreža, pomalo se apsurdnim čini kada razmislite kome se HTZ obraća i tko uopće može vidjeti taj članak, a sumnjamo da vikendom digitalni nomad iz Teksasa čita dnevne novine na hrvatskom jeziku. HTZ u odgovoru za Index na pitanje tko je ciljana publika tog oglasa kaže da “nije riječ o oglasu, već o klasičnom advertorijalu, odnosno PR tekstu koji je objavljen u Jutarnjem listu u sklopu zajedničke suradnje. Kao što je navedeno u tekstu kojeg spominjete, ovime se dodatno informirala javnost o novoj kampanji HTZ-a koja će se za digitalne nomade, putem digitalnih kanala komunikacije provoditi na tržištu SAD-a, Kanade i UK-a”.

Paul Bradbury u svom članku za Total Croatia News usporedio je takav način oglašavanja s primjerice onim što su Mate Rimac ili Nenad Bakić napravili – besplatno.

POČELO JE: Svi se javljaju, ali prvi službeni digitalni nomad u Hrvatskoj je – Amerikanka Melissa: ‘Zaljubila sam se u Labin’

‘Digitalni nomadi mogli bi biti sjajna prilika za Hrvatsku’

“Trideset sekundi snimanja, malo dijeljenja na društvenim mrežama i globalna publika može vidjeti stvarnost svakodnevnog života u Hrvatskoj. Za one koji traže sigurno i lijepo mjesto za rad na daljinu u manje restriktivnoj zemlji u vezi s pandemijom i ograničenjima, vrlo korisna informacija. Bakić me potaknuo na razmišljanje o tome koliko privatnici čine kako bi promovirali ovu zemlju besplatno, jer je vole i žele povećati prihode od turizma”, napisao je Bradbury. Također, strahuje da su digitalni nomadi još jedna prilika koju bi Hrvatska mogla propustiti.

“Digitalni nomadi su samo jedna od sjajnih prilika za Hrvatsku i neki su ljudi naporno radili da je ostvare. Zar ne možemo barem imati nekog sposobnog zaduženog da to uspije ili ćemo odbaciti još jednu zlatnu priliku, kao što smo to učinili s Anthonyjem Bourdainom i TV emisijom Bez rezervacije, s Igrom prijestolja i naravno, Svjetskim prvenstvom? Pretpostavljam da se ne trebamo previše brinuti. Svjetsko prvenstvo dolazi opet iduće godine tako da se svi možemo zavaliti u ‘Kraljevstvu slučajnog turizma’ i navijati za vatrene. I kao što je 2018. godine Hrvatska bila zemlja o kojoj se najviše pričalo na čitavom planetu, čestitati sami sebi kako smo sjajan posao obavili na povećavanju vidljivosti brenda Hrvatske”, napisao je.

PLENKOVIĆ NAJAVLJUJE NOVI ZAKON O STRANCIMA: ‘Bit ćemo jedna od prvih zemalja koja će regulirati boravak digitalnih nomada’

Bradbury upućuje čitatelje da pogledaju intervju s prvim digitalnim nomadom koji je San Francisco zamijenio Jelsom na Hvaru, a koji na svojevrstan način također promovira zimski turizam na Hvaru i time daje Hrvatskoj još jednu promociju – besplatno.

Također, HTZ u svom PR članku piše kako su pokrenuli i web stranicu na engleskom jeziku za digitalne nomade naziva Croatia, your new office!. Koliko god Hrvatska bila zemlja puna prirodnih i kulturnih bogatstava i ljepota, za rad digitalnih nomada jedan od ključnih faktora je internetska veza. Na spomenutoj stranici HTZ piše da je prednost dolaska u Hrvatsku “izvrsna brzina i povezanost interneta diljem većine urbanih centara s izvrsnom mobilnom vezom u cijeloj zemlji”. Istina je da bi u gradskim sredinama digitalni nomadi mogli neometano raditi, no u manjim bi mjestima mogli imati problema, a upravo ih tamo HTZ poziva svojim fotografijama.

MOĆI ĆE NESMETANO ŽIVJETI I RADITI KOD NAS: Hrvatska uvodi vize za digitalne nomade iz cijelog svijeta