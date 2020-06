EVO KAKO ĆE NA DANAŠNJI PRAZNIK RADITI TRGOVINE: Neke rade normalno, neke kao i nedjeljom, dok su ostale zatvorene

Donosimo kratak pregled današnjeg radnog vremena u najvećim hrvatskim trgovačkim lancima i centrima

U ponedjeljak Hrvatska slavi Dan antifašističke borbe, a s obzirom na to da je riječ o državnom prazniku, trgovine i shopping centri radit će skraćeno ili neće raditi uopće. Većina trgovačkih lanaca, odlučila se za nedjeljno radno vrijeme, pa će tako Konzum raditi od 7 do 15 ili od 8 do 16 sati, ovisno o prodavaonicama. Interspar će raditi od 8 do 18 sati, a Lidl od 8 do 21 sat. Najdulje će biti otvorene Plodine – od 7 do 22 sata.

Drogerije, poput DM-a, Bipe i Müllera će raditi ovisno o lokaciji, što znači da će neke njihove trgovine raditi skraćeno, druge od 8 do 21 sat, a neke će ostati zatvorene.

Od većih trgovačkih centara, Pevex će imati najdulje radno vrijeme; njihove će trgovine biti otvorene od 7:30 do 20:30. Arena Centar te City Centri u Zagrebu i Splitu radit će uobičajeno, od 9 do 21 sat. Avenue Mall i Ikea će svoja vrata imati otvorena od 10 do 21 sat.

Bauhaus radi od 8 do 14 sati.