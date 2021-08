Samo je devet dana ostalo do početka nove školske godine koja će krenuti s novim opuštenijim mjerama. "Ostat ćemo na tragu onoga što smo radili prošle godine. Različiti ulazi za različite razrede, različiti termini ulaska u školu, odmori u različitim terminima. Sve na tragu onoga od prošle godine, poštujući sve novo doneseno", rekao je za RTL ravnatelj OŠ Većeslava Holjevca u Zagrebu Slaven Staklenac.

Ni ove godine neće biti tradicionalne priredbe za prvašiće. "U vanjskom paviljonu u dvorištu naše škole napravit ćemo nekakav prigodni program pa ćemo tako dočekati naše nove učenike", govori Staklenac.

Dopušteno je miješanje učenika različitih razreda, u učionice vraća se dopunska i dodatna nastava te nastavu izbornih predmeta. I dalje ostaje problem broja spremačica i vremena za čišćenje i dezinficiranje prostora. Maske ostaju obvezne u višim razredima osnovne škole gdje nema razmaka od 1,5 metra, odnosno 2 metra u srednjim školama.

Trajanje nastavnog sata

Predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Suzana Hitrec govorila je o jednoj organizacijskoj prepreci vezano za čišćenje.

"Ukoliko opet budemo imali mogućnost da nastavni sat traje 40 minuta to će biti bolje jer će ostati vremena za pauzu za čišćenje za škole koje rade u dvije smjene, a kojih u Hrvatskoj ima dosta. Ako to neće biti odobreno to će biti još jedna nova organizacijska prepreka", poručuje predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Suzana Hitrec.

Kako će raditi vrtići?

Vrtići počinju idući tjedan. Bit će moguće sportske aktivnosti i učenje stranih jezika te će se moći korstiti puno više opreme za rad s djecom.

"Moći će u nekom ograničenom broju djeca na jutarnjem sakupljanju biti zajedno. Prilagodba će ići na jednak način kao i prošle godine, roditelji će moći biti s djecom unutar skupine po 15 minuta. Nama se to pokazao kao dobar model i nismo imali problema", kaže ravnateljica Dječjeg vrtića Vrbik u Zagrebu Davorka Crnković.

Do sad je cijepljeno 50 posto zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je da razmišljaju o uvođenju covid potvrda u škole još od 6. mjeseca. Međutim, naglasio je da mjera nije donesena.