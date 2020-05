EVO KADA ĆETE DOBITI NOVAC ZA ŠTETU OD POTRESA: Ministar Štromar objavio približne rokove i detalje

‘Neki me pitaju zašto je tako brzo gotov, zašto više nismo… Zakon je gotov, spreman je, on je u proceduri u Vladi, za koji dan ide u javnu raspravu, iz javne rasprave u Sabor’, kaže ministar Štromar

U razornom potresu koji je proteklog mjeseca uzdrmao Zagreb mnogi su ostali bez domova, a brojni su građani, iako i dalje imaju krov nad glavom, pretrpjeli poveću štetu.

Svakom kućanstvu koje je nastradalo Vlada bi trebala financirati popravak dimnjaka i bojlera s 20 tisuća kuna. Zakon se čeka već 43 dana, a Zagrepčani se pitaju što toliko dugo traje?

“Mi smo 22. ožujka odmah krenuli u izradu zakona i rekli smo da nećemo građane ostaviti same. Sve smo napravili, zna se koliko će ići za što. U sljedećih tjedan do dva ćemo donijeti sve odluke koje moramo da bi se sredstva mogla očekivati i čim zakon stupi na snagu mi ćemo moći otplaćivati ta sredstva. Ona će se morati donijeti u rebalansu proračuna, morat ćemo ih imati na računu. To će biti vrlo brzo, tjedan do dva”, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar u razgovoru za RTL Danas.

Ne slaže se s time da se na zakon predugo čeka.

“Neki me pitaju zašto je tako brzo gotov, zašto više nismo… Zakon je gotov, spreman je, on je u proceduri u Vladi, za koji dan ide u javnu raspravu, iz javne rasprave u Sabor. Razgovarali smo sa strukom, ima različitih razmišljanja na koji način rješavati probleme. Rekli smo da ćemo pomoći građanima i mi im pomažemo. Došli smo prilično do usuglašenja sa svima, s premijerom, s ministrima, sa strukom, s komorama… Tako da, evo, zakon je spreman. Očekujem ga u Saboru brzo, maksimalno za sedam, osam do deset dana”, rekao je Štromar dodajući kako od saborskih zastupnika očekuje da se zakon izglasa prije raspuštanja zbog predstojećih parlamentarnih izbora. “Taj je zakon jako bitan građanima. Njima je bitno kad će im domovi biti obnovljeni, njima je svaki dan bitan”, rekao je Štromar.