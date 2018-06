EVO U ČEMU ŽIVE NEKI SEZONCI NA JADRANU: ‘Nema izolacije, +50 preko ljeta unutra… Oni koji pristanu na ovo nemaju izbora’

Smještaj sezonaca jedna je od rak-rana svake turističke sezone, problem na koji ukazuju čak i više nego na same plaće

Turistička sezona je počela, neki ugostitelji našli su sezonske radnike, neki ih još traže, a vjerojatno ima i onih koji ih neće naći ili bar zadržati. Sezonci, pak, iz godine u godinu prepričavaju svoja iskustva, više ružna nego lijepa jer posao je naporan, zarada uglavnom nedovoljno velika, a mnogi nemaju sreće ni sa smještajem.

Smještaj sezonaca jedna je od rak-rana svake turističke sezone, problem na koji ukazuju čak i više nego na same plaće.

ISPOVIJEST JEDNOG SEZONCA: ‘Radio sam 13 sati dnevno i spavao u zagušljivoj sobi sa žoharima i štakorima’

“Nek se vidi zašto poslodavci ne mogu naći radnike”

Kako to u jednom slučaju izgleda iz prve ruke, objavljeno je na Facebook-stranici ‘Konobarski život’ gdje je netko objavio četiri fotografije napisavši: “Smještaj jednog kolege na sezoni”. Prostorije koje se vide na tim fotografijama najblaže rečeno su užasne, a ondje navodno spavaju sezonski radnici jedne pizzerije u Komiži na Visu.

Objava je izazvala nekoliko stotina komentara. Neki kažu da oni koji su pristali boraviti u takvim prostorijama i ne zaslužuju bolji smještaj, drugi kažu da su to tipični prizori s Jadrana tijekom ljetne sezone, dok treći pišu kako su kao sezonci imali sasvim drugačija iskustva i izvrstan smještaj. Evo nekih komentara…

“Ovo bi trebalo proslijediti u redakcije svih onih portala koji već pola godine konstantno pišu o jadnim poslodavcima koji ne mogu pronaći radnike. Nek vide zašto ne mogu”, napisala je jedna korisnica Facebooka.

“Ovo je čisti primjer na koji način se naša struka degradira i koliko malo poštovanja imamo od strane poslodavca, ali i građanina, na kraju krajeva i čovjeka… Nakon par gorkih iskustava i građenja znanja i karaktera kod par poslodavca, mogu reći da sam našla svoje mjesto pod suncem. Imam solidne uvjete, sigurnost i sposobnost poslodavca da se razvija i uči od nas, kako i mi od njih. Hoću reći – čovječe, nemoj si to raditi! Nije vrijedno nikakvog novca! Zaslužuješ više, bolje i dostojanstvenije! I ne moraš ići van da bi to dobio/la”, napisala je druga.

IZNAJMLJUJU SE I GARAŽE, KANALIZACIJA PUCA PO ŠAVOVIMA: Ovo mjesto ima 3500 stanovnika, a više privatnih turističkih ležajeva nego Dubrovnik

“Mi smo spavali u konobi bez prozora”

Komentirao je i jedan korisnik koji je, kako tvrdi, prošle godine boravio u tim prostorijama. On je napisao: “Ovo su inače dvije sobe jedna do druge bez izolacije +50 unutra po ljeti. Tu sam spavao prošlu godinu. Nemam šta više za dodat. Sam sam si uredio malo da na nešto sliči i na odlasku me pitao dali sam ostavio sobu u redu. Komiža na otoku Visu…”

Javio se i jedan koji je, kaže, iskusio boravak u još lošijim uvjetima. “Da sam bar imao prozor kao ovaj kolega lakše bi mi bilo. Mi smo spavali u konobi jednoj koja nije imala prozora. Totalni mrak uvijek!! U kutu sobe bunar ili sterna kako su je zvali, pa se čuje katkad noću kako kaplje voda. I još mnogo toga se preživjelo. Gladni uglavnom. Paprikaš se jeo od onih ostataka kad se meso obrađuje itd. Sad sam sa svojima u Njemačkoj peta godina i sve je ok. Prodajem kuću i nikad se ne želimo vratiti u Hrvatsku.”

ODGOVOR POSLODAVCIMA: ‘Sezonci su otišli u inozemstvo jer im je ondje plaća 50 % veća i šefovi im ne naplaćuju smještaj’

Neki poslodavci za takav “logor” uzimaju od plaće

“Ljudi koji pristanu na ovo su natjerani. Nemaju izbora. Preko godine nezaposleni, a preko ljeta rade samo da zarade. I tako se desi da jedan baja, koji svaki dan uz legalan promet ostvari još na crno barem 15000kn plati radnike minimalac, a dio na ruke. Na minimalac plate nešto malo davanja, na ruke im daju do 7k koliko fali i to je to. On je upravo uštedio dosta na tome što su prijave na minimalac, a radniku daje 7000kn. Može se osigurati neki pristojan smještaj barem za to što je uštedio”, mišljenje je jednog korisnika.

“I sad bi jedna konobarica, konobar ili bilo tko u gastronomiji iz ovakvog javnog toaleta trebali doći svaki dan na posao, raditi 10-12 sati, čisti, namirisani, ispeglani, motivirani i nasmijani… Svaka čast tko može… Još kad uzmemo u obzir da poneki poslodavci od takvog logora odbijaju za najam od “plaće” onda se tu nema više šta pričat… Odma objavit koji je lokal, poslodavac i gdje pa nek onda kad se svi nazivaju šefom i šeficom pljunu u šake i uhvate se sami posla, kad je već manjak radnika… Jer sad se može skoro birat posao dolje kod nas… Ovako što je neprihvatljivo… Ispričavam se iznimkama unaprijed i žao mi je što trpit zbog onih koji radi svoga dobitka ocrnjuju naš turizam, tjeraju goste, nas radnike od možda još jedinog načina da se kroz ostala tri godišnja doba može preživjet…”, piše u jednom od komentara.

Bilo je i onih koji su iznijeli skroz drugačija, pozitivna iskustva poput jedne djevojke koja je pohvalila svoje poslodavce s Ugljana: “Ne mogu ne napisati da prvu sezonu u ritam bar -ugljan bilo nas je 7ero smješteno u kući, novorenoviranoj od poda do stropa, s 2 kupatila i kristalnim čašama u vitrinama.”

A bilo je i ironičnih osvrta poput ovoga: “Koja gotiva, ima i pogled kroz prozor uz bračni krevet, lagano vlaga po zidovim pravo i onda mladi napuštaju i idu za Njemačku. Strašnoooo…”

DUBROVAČKIM UGOSTITELJIMA NEDOSTAJE 1800 SEZONACA: ‘Što se čude? Radimo 14 sati, u sobi nas spava šest’