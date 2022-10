Sve poskupljuje, ali ne i autoškole. Barem ne u većim gradovima, gdje je cijena autoškola zbog velike konkurencije bitno niža nego u manjim gradovima. Autoškole u Zagrebu i Splitu cijene smanjuju, ali iz branše upozoravaju da to snižava kvalitetu usluge, piše u ponedjeljak Večernji list.

Liberalizacijom tržišta autoškola kojom je 2018. ukinuta minimalna cijena nastavnog sata iz prometnih propisa i upravljanja vozilom stvorena je tržišna utakmica koja je imala za posljedicu smanjenje cijena autoškola. Cijene su najviše pale u Zagrebu i Splitu, dok su u manjim mjestima, gdje je često samo jedna autoškola, cijene ostale slične kao i prije ukidanja minimalnih cijena.

Za polaganje vozačkog ispita među najpovoljnijima je Zagreb, koji ima kudikamo najveće prosječne plaće u Hrvatskoj. Najbolji primjer jest autoškola Klindić koja posluje u Zagrebu, ali i Sisku, Petrinji i Glini. I dok je cijena za polaganje B kategorije u Zagrebu 4715 kuna, u Sisku je cijena 6800 kuna, a u Petrinji i Glini 6745 kuna.

Nelojalna konkurencija

"Zagreb je osjetno jeftiniji zbog nelojalne konkurencije. Tako niske cijene nisu opravdane, ali nemamo alternative. Mi smo u Zagrebu lani povisili cijenu za 600 kuna i upis nam je pao za 80 posto, pa smo je opet morali spustiti. U Petrinji i Sisku jest bitno skuplje, ali se brže odvoze satovi i brže položi, bez mnogo dodatnih sati, koji su u Zagrebu mnogo češći. Kao rješenje ove neprirodne situacije bilo bi dobro uvesti zaštićenu cijenu radne satnice za instruktore, kad se već ne može propisati minimalna cijena nastavnog sata", kaže vlasnik Toni Klindić.

U Krapini je cijena još viša – 7200 kuna, kao i u Dubrovniku – čak 7296 kuna. Slično je i u Istri, autoškola koja ima poslovnice u Puli i Rovinju nudi osposobljavanje za 6910 kuna. Osječke autoškole drže cijenu od 6500 do 6931,74 kune, a riječke od 5724,88 do 6150 kuna. Zagrebačke autoškole imaju cijene od 4580 do 6105 kuna. A u Splitu je najveća borba niskim cijenama. Sve su cijene ispod 5000 kuna, a ima i nekoliko autoškola koje nude polaganje B kategorije ispod 4000 kuna. Najpovoljnija je za 3649 kuna, dok neke na dar daju i besplatan liječnički pregled.

U svim tim cijenama uključeno je 30 sati predavanja iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila (PPSP) i 35 sati upravljanja vozilom (UV). No, tome treba pridodati i ispite, što kandidate dodatno košta 752,50 kuna, te predavanja iz prve pomoći od 450 kuna, ukupno 1202,50 kuna, iznos koji je svima u Hrvatskoj istovjetan, piše novinar Večernjeg lista Mladen Milčić.