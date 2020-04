EVO GDJE BANDIĆ NAMAKNUO NOVAC ZA MATERIJAL KOJI DIJELI; Ne, nisu donacije građana, a sindikat tvrdi: ‘To je bila otimačina!’

Dekretom je svima zaposlenima u gradskim tvrtkama u Zagrebu ukinuta uskrsnica i uplaćena na račun kojem pristup, tvrdi sindikalist, ima samo Bandić i najbliži suradnici

Građevinski materijal koji se dijeli građanima u dijelovima Zagreba oštećenim potresom Milan Bandić je dobavljačima platio novcem od uskrsnica zaposlenih u gradskim tvrtkama.

Kako piše RTL, pregled uplata na poseban račun koji je gradonačelnik Zagreba otvorio za pomoć žrtvama potresa otkriva da najveći dio novca, više od 15 milijuna kuna, dolazi upravo s računa tvrtki i ustanova Grada Zagreba. Primjerice, gradski vrtići su u fond za pomoć građanima čiji domovi su oštećeni u potresu morali uplatiti 3 i pol milijuna.

‘To je sad otimačina’

No djelatnici ističu kako je riječ o čistoj otimačini.

“To nije bilo uskraćivanje uskrsnice to je sad bila otimačina jer je taj novac uplaćen u Fond za stradale u potresu”, kazao je Zdravko Stolković iz Sindikata Čistoće.

Djelatnici Holdinga spremni su sudskim putem zatražiti uzet im novac, koji im po kolektivnom ugovoru pripada. Uvid u raspolaganje tim novcem nema nitko osim gradonačelnika i njegovih bliskih suradnika.

Građevinski materijal dijele kako znaju i umiju

No, u najmanju ruku, netransparentnost ne staje samo u pristupu računu.

Za podjelu građevinskog materijala građanima zaduženi su predsjednici pogođenih gradskih četvrti. To što većina nema kompetencije za taj posao nije spriječilo gradonačelnika Milana Bandića da njih i predsjednike Mjesnih odbora zaduži za taj posao.

“Gurnut sam u to, u biti sam stješćen u poziciju da ili odbijem to raditi pa da me optuži gradonačelnik da ne želim dobro građanima Donjeg Grada ili da to izvedem kako znam i umijem”, rekao je predsjednik Gradske četvrti Donji Grad Petar Parađik ( SDP).

Glasnogovrnica naredila tvrtkama šutnju?

Milan Bandić tvrdi da ništa ne skriva. Prvo je odbacio tvrdnju da je njegova glasnogovornica poslala uputu svim gradskim tvrtkama da ne smiju davati nikakakve izjave bez njegove dozvole ili dozvole njegove zamjenice, a kad su novinari istaknuli kako su vidjeli dopis jednostavno je rekao:.

“Ponavljam, ako jest mi ćemo to ispraviti”.

Ništa rječitije nije odgovorio ni na pitanje “Stječe li se dojam da želi zaustaviti bilo kakve informacije koje se mogu dobiti iz grada kada se radi o raspodjeli novca, odnosno načina nabave materijala koji sada dijeli građanima, a uzeo ga je radnicima Holdinga dekretom?” „”Radnici Holdinga su solidarni sa ljudima koji su u nevolji, kao i ja, a budite i vi solidarni, to vam je odgovor na vaše pitanje”, sve je što je odgovorio je Bandić.