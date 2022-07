Vijeće za ekonomske i financijske poslove EU-a (Ecofin) usvojilo je u utorak tri konačna pravna akta koja su potrebna kako bi Hrvatska mogla uvesti euro 1. siječnja 2023., među kojima je i odluka o stopi konverzije kune u euro po središnjem paritetu 1 euro = 7,53450 kuna. Prvu plaću u 2023. godini Hrvati će tako primiti u eurima.

Minimalac danas 3.750 kuna, a od 1. siječnja 497,71 eura

Sada kada znamo koji će nam biti tečaj, provjerili smo i kakve će nam biti plaće. Ako uzmemo prosječnu neto plaću u Hrvatskoj za travanj 2022., koja je prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) iznosila 7.547 kuna, to bi značilo da će prosječna plaća u eurima biti 1.001,66 eura. Uzmemo li u obzir da je najreprezentativniji podatak za plaće medijalna neto plaća, ona je za travanj 2022. godine iznosila 6.290 kunu. Ako taj iznos preračunamo u eure, to bi značilo medijalna neto plaća u iznosu od 834,83 eura. Minimalna neto plaća u Hrvatskoj iznosi 3.750 kuna, a kada to preračunamo u eure, dobivamo iznos od 497,71 eura.

U prvom tromjesečju 2022. godine, prosječna mjesečna neto plaća u Gradu Zagrebu iznosila je 8.969 kuna, a kada to preračunamo u eure, dolazimo do iznosa od 1.190,39 eura. Inače, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna neto plaća po zaposlenome u Gradu Zagrebu je najveća u usporedbi sa svim ostalim županijama.

Većina će se morati zadovoljiti troznamenkastim iznosima

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, prosječna mirovina u Hrvatskoj za svibanj 2022. godine iznosila je 3.048,46 kuna. Ako to preračunamo u eure po fiksnom tečaju konverzije, naši bi umirovljenici trebali dobiti iznos od 404,60 eura.

Dakle, magičnu brojku 1000 mogli bi prijeći samo oni čije se plaće kreću oko prosjeka, ali i oni koji rade na području Grada Zagreba. Svi ostali, odnosno većina građana Republike Hrvatske, morat će se zadovoljiti troznamenkastim iznosima na svojim platnim listama od 1. siječnja 2023. godine, kada i službeno umjesto hrvatske kune valuta u Lijepoj našoj postane euro.

Uostalom, izračunajte sami...

A koliku ćete točno plaću dobiti u eurima, možete izračunati i sami putem TEČAJNOG KALKULATORA na posebnoj stranici www.euro.hr na kojoj građani na dohvat ruke imaju sve potrebne informacije vezane uz uvođenje eura. Stranica će se redovno ažurirati i nadopunjavati dodatnim informacijama te odgovorima na često postavljena pitanja.