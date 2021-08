Nakon što su Talibani preuzeli vlast u afganistanskoj prijestolnici, Kabulu, evakuiran je dio stanovništva, među kojima se nalaze i Hrvati.

Jedan je od njih otkrio kako im je osiguran civilni let te da su napustili Afganistan i trenutno se nalaze u Kataru.

"U kontaktu smo s Ministarstvom vanjskih poslova i stoje nam na usluzi. Jedanaest zaposlenika NATO-a je na vojnom aerodromu i spremaju ih za evakuaciju. Dobili su vijest da počnu spremati. Dvojica su u privatnoj firmi u blizini aerodroma. Ne zna se kada će ih izvući'', rekao je jedan od Hrvata za Dnevnik Nove TV.

Otkrio je da su vojni letovi organizirani i disciplinirani te da ljudi žele što prije otići.

'U Kabulu su na vojnom aerodromu ogromni C-17 Globemasteri polijetali svakih par sati s osobljem i vojskom iz zapadnih zemalja.

'Još samo da se i ostali izvuku...'

Procedura za registraciju na let je duga. U Kataru ćemo trebati PCR test pa će ovdje biti još više čekanja. Uglavnom, planirani vojni let iz Katara za nas je prošlost. MVEP nam je riješio civilni let'', rekao je.

Potom je otkrio kako se nisu tuširali, ali ni pojeli nešto (isključe li kekse) već dva dana. "Izvukli smo se i još samo da nam se izvuku ostali naši, onda možemo reći da je priči kraj'', rekao je jedan od evakuiranih Hrvata.

MVEP je priopćio kako je dosad iz Afganistana evakuirano osmero Hrvata.