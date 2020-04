EVAKUACIJA ŠTIĆENIKA SPLITSKOG DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE: Simptome su imali već prije 10 dana. Zašto se tek sada reagiralo?

Ravnatelj Doma za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici u Splitu kazao je da je petnaestak štićenika i prethodnih dana imalo temperaturu te da su testovi na koronavirus prije dva dana pokazali da ih je deset pozitivno. No, oni su i prije desetak dana imali određene simptome

Noćas je obavljen transport pedesetak štićenika Doma za starije i nemoćne osobe u Vukovarskoj ulici u KBC Split – Križine, zbog deset osoba zaraženih koronavirusom. Korisnike Doma prevozili su medicinski djelatnici odjeveni u skafandere, a na licima umirovljenika bili su primjetni strah, zabrinutost i neizvjesnost.

Ravnatelj Doma za starije i nemoćne Ivan Škaričić izjavio je sinoć za Novu TV da je petnaestak štićenika prethodnih dana imalo temperaturu, doduše ne visoku, a prije dva dana su obavljeni testovi na koronavirus koji su pokazali da ih je deset pozitivno. Oni su i prije desetak dana imali određene simptome, a svakodnevno su ih nadgledali liječnici.

‘Nisam doktor, ne bih to objašnjavao’

Na pitanje kako to da nitko nije reagirao svo to vrijeme, ravnatelj Doma je kazao da je to pitanje za struku.

“A ja nisam doktor, ja to ne bih objašnjavao. To je pitanje za struku. Oni su bili pod paskom struke i ja ne bih o tome špekulirao. Bili u kontaktu sa liječnikom svakodnevno”., rekao je Škaričić za Novu TV.

O zdravstvenom stanju korisnika koji su pozitivni na koronavirus nije želio iznosti detalje. Istaknuo je samo kako se radi o starijim ljudima, koji su već lošijeg zdravstvenog stanja.

Inače, epidemiolozi su na terenu i intenzivno provjeravaju kontakte svih osoba kod kojih se sumnja na zarazu koronavirusom. U KBC na Križinama prebačeno je pedesetak uglavnom polupokretnih umirovljenika koji za kretanje koriste hodalice, štapove i slično.

Svi koji su bili u kontaktu idu u samoizolaciju

Ravnatelj Doma za starije i nemoćne rekao je da će cijeli kat, na kojem je bilo smješteno pedesetak umirovljenika, biti dezinficiran, dok će zaposlenici koji su bili u kontaktu sa zaraženima morati u samoizolaciju.

Oglasio se i Stožer Splitsko-dalmatinske županije.

“Zbog sumnje kako je dio korisnika Doma za starije i nemoćne Split u smještajnoj jedinici u Vukovarskoj ulici pozitivan na koronavirus, tijekom večeri pristupilo se izmještanju osoba smještenih na jednom katu Doma za starije i nemoćne. U međusobnoj koordinaciji KBC-a Split, NZJZ-a i uprave Doma za starije i nemoćne odlučeno je kako će isti biti smješteni u KBC-u Split na Križinama do konačne kliničke obrade i eventualne potvrde nalaza o broju zaraženih osoba na koronavirus”, priopćili su iz županijskog Stožera civilne zaštite.

