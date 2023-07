Europska komisija pokrenula je postupak protiv Hrvatske i to zbog slučaja Mustač, točnije, zbog načina njegova izručenja Hrvatskoj, doznaje RTL.

Bivšeg šefa jugoslavenske tajne službe Zdravka Mustača Hrvatska je izručila Njemačkoj 2014-te zbog pomaganja i poticanja na ubojstvo hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića. U Njemačkoj je osuđen na doživotni zatvor zajedno sa svojim suradnikom Josipom Perkovićem, Kaznu od 40 godina zatvora sada služi u Glini.

"Dobili smo obavijest da je povodom naše predstavke Europskoj komisiji, pokrenut postupak povrede prava Europske unije. Ono što smo ukazivali, smatramo da okvirna odluka da nije, odnosno da način na kakav je implementirana u hrvatsko zakonodavstvo nije bila sukladno pravu Europske unije. Zakon o pravosudnoj suradnji nije dobro primijenjen kada su odlučili sudovi izručiti Mustača Njemačkoj", rekla je Lidija Horvat, odvjetnicaZdravka Mustača.

Znači li to da se može tražiti obnova postupka?

"Mi trebamo čekati okončanje tog postupka pred komisijom. On može za Hrvatsku imati svakakve perkusije, može dovesti do novčanih kazni, do potrebe usklađenja hrvatskog zakona, svakojakih sankcija. Mustač bi ako bi takav ishod bio mogao tražiti obnovu postupka izručenja, ovisno u kojem će smjeru komisija s time ići", zaključila je.