EUROZASTUPNIK: HRVATSKA POLICIJA SE PONAŠA KAO ‘ZLOČINAČKA BANDA’, GRADONAČELNIK BIHAĆA: ‘Trebamo li zarobiti jednog od njih?’

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić ponovno je hrvatske policajce optužio za nelegalne ulaske u BiH kamo silom vraćaju ilegalne migrante, a kritikama se pridružio i eurozastupnik Erik Marquardt i rekao da europska pogranična policija ne smije postupati kao “zločinačka banda”, piše u subotu portal Klix.

Nakon što je zajedno s Marquardtom posjetio prihvatne centre u kojima borave ilegalni migranti, Fazlić je za portal kazao da ostaje pri ranije izrečenim tvrdnjama da hrvatski granični policajci ilegalno ulaze u BiH.

Osobno je svjedočio jednom takvom slučaju prvi put prije godinu dana i o svemu je obavijestio generalnog konzula Hrvatske u Banjoj Luci Zlatka Kramarića, rekao je.

Demantirao hrvatskog ministra policije

“Nema razloga da itko laže kada je to u pitanju, posebno nakon mojih izjava kada je ministar (unutarnjih poslova) Hrvatske rekao da su to laži. Osobno sam svjedočio, dva puta, ulasku hrvatske policije koja dovodi migrante iscrpljene, umorne, gladne u BiH. Hrvatska policija ih prati s dugim cijevima duboko u teritorij BiH. Osobno sam razgovarao s jednim od tih policajaca, rekao mu da je to protuzakonito, a on je slegnuo ramenima i rekao da provodi naredbu”, kazao je Fazlić.

Unatoč upozorenjima nitko ništa ne poduzima te Fazlić retorički pita trebaju li građani Bihaća zarobiti nekog od hrvatskih policajaca kako bi svima dokazali da je istina to što on tvrdi.

Marquardt: Sram me

Marquardt, zastupnik iz Europskog parlamenta u grupaciji Zeleni/Europski slobodni savez, kazao je da se kao Europljanin srami kad europska pogranična policija “djeluje poput zločinačke bande koja pljačka i premlaćuje ljude” te ih ilegalno vraća u BiH iz Hrvatske.

“Kada države članice EU djeluju protuzakonito, onda predsjednik Europske komisije mora to kritizirati i ne prikrivati”, kazao je Marquardt.

Podsjetio je da svaki čovjek na teritoriju EU ima pravo zatražiti azil i ima pravo na zakonski postupak te je stoga nedopustivo promarati kako se ta prava krše.

“EU i Bosna i Hercegovina moraju djelovati zajedno i odmah stvoriti humaniji smještaj. Kampovi u Bosni i Hercegovini su pretrpani tako da se ne treba čuditi kad ljudi i dalje nastave bježati u Europu. Nije fer pustiti dva bosanska grada, Bihać i Veliku Kladušu (da se same nose) s ovim izazovom”, zaključio je Marquardt.