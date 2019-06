EUROPU ZAHVAĆA EKSTREMNA VRUĆINA: ‘Riječ je o povijesnom i moguće smrtonosnom toplinskom valu’; Stići će i do Hrvatske!

Očekuju se temperature i do 42 stupnja u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji. Hrvatska, srećom, neće biti na najjačem udaru ovog toplinskog vala, ali će biti izuzetno vruće. Očekuju se temperature oko 35 stupnjeva, a moguće i koji stupanj više. I noći će, također, biti vruće

Meteorolozi su krajem prošloga tjedna najavili da Europljane u narednim danima očekuje toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva Celzijevih koji će zahvatiti velik dio zapadne Europe. Od Velike Britanije do Belgije i Grčke, toplinski val stići će iz Magreba u Sjevernoj Africi i Španjolske s visokim temperaturama koje počinju ovaj vikend, a vrhunac se očekuje sredinom tjedna.

“Doći će do razvoja vrlo intenzivnog, povijesnog i moguće smrtonosnog toplinskog vala ovog tjedna, jer se snažan gornji greben formira u velikom dijelu Europe. Takozvana španjolska perjanica rezultirat će ekstremnom zagrijavanju zračne mase s poslijepodnevnim temperaturama koje će biti u rasponu 38-42 ° C u sjeveroistočnoj Španjolskoj i dijelovima južne i središnje Francuske. Toplina će biti posebno ekstremna u urbanim područjima i velikim gradovima, gdje se gradski toplinski otoci obično razvijaju i dovode do još viših temperatura (osobito noćnih i dnevnih prosjeka) zbog utjecaja ljudske aktivnosti i zbog pregrijavanja betonskih zgrada i cesta”, objavio je danas Severe Weather Europe.

Do 18 stupnjeva iznad prosjeka za kraj lipnja!

Dodaju kako će niska i srednja razina zraka u Španjolskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji biti 15-18° C toplija od prosjeka za kraj lipnja.

“Ekstremna toplina s lokalnim temperaturama koje će biti iznad 40 stupnjave moguća su u dolini Auvergne i Rhone u jugoistočnoj Francuskoj, dolini Ebro u sjeveroistočnoj Španjolskoj i ravnici Po u sjevernoj Italiji biti još više temperature”, navodi Severe Weather Europe i zaključuje: ‘Dijelovi Europe nalaze se pred vrlo intenzivnim, vjerojatno povijesnim i vjerojatno smrtonosnim toplinskim valu ovog tjedna s temperaturama od minimalno 40 stupnjeva od srijede do petka’.

Stići će i do Hrvatske

Ovaj toplinski val će stići i do Hrvatske, po drugi put u lipnju.

“S juga pritječe suh i vrlo topao zrak iz sjeverne Afrike, iz Alžira sjeverno preko Španjolske prema Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ostatak Mediterana, osobito zemlje Levanta i Anatolija, pod utjecajem su već vrlo tople suptropske zračne mase koja će se uvlačiti polagano s jugoistoka prema Grčkoj kako bude popunjavala visinsku ciklonu koja je zadnjih dana i nama stvarala probleme destabilizirajući atmosferu u Hrvatskoj i uzrokujući grmljavinska nevremena i lokalne bujične poplave. U takvim prilikama, koje će potrajati nekoliko dana, u stabilnoj atmosferi, bez oblaka, bez izraženih strujanja i vjetra, pod utjecajem anticiklone ostatak će Europe vrlo efikasno zagrijavati Sunce”, za Jutarnji je rekao meteorolog Izidor Pelajić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i dodao kako se ciklona već premjestila na istok te će njenim daljnjim odmicanjem i dolaskom toplijeg zraka s jugozapada početi rasti temperatura.

Upozorenja u ‘crvenom’

Dok Meteo France predviđa da bi kipuće vrijeme moglo potrajati šest dana, naši meteorolozi su sigurni kako će vrućine potrajati do kraja tjedna.

Vrhunac toplinskog vala se očekuje u četvrtak kada bi najviša temperatura u mnogim mjestima mogla biti između 35 i 39 Celzijevih stupnjeva. Pelajić ističe kako će potom biti manje vruće, ali i da ni na moru neće biti ništa svježije, najavljujući tople i vrlo tople noći na Jadranu s temperaturama između 20 i 25 °C: “Iako će temperatura u Hrvatskoj biti iznad prosjeka, odstupanja neće biti tako izuzetna kao što će biti na zapadu Europe”, ustvrdio je Pelajić.

Upozorenje za vrijeme štetno po zdravlje na snazi je od srijede za čitavu Hrvatsku, osim Slavonije, a u četvrtak će u “crvenom” biti i to područje. Najveće vrućine očekuju se području središnje Hrvatske i unutrašnjosti Dalmacije, a vrlo tople noći su uzrokovale i podizanje razine upozorenja i na sjevernom Jadranu. Uz nadolazeći toplinski val, stižu i liječnička upozorenja.

Tijekom toplinskog vala djeca, trudnice, starije osobe i osobe narušenog zdravlja trebaju izbjegavati boravak na suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Također se preporučuje redoviti unos tekućine, u što ne spadaju alkoholna pića, gaziranih sokova i kave. Valja izbjegavati tešku i jako začinjenu hranu. Pročitajte sve napomene oko toplinskog vala.

Što nas čeka u srpnju?

Kako smo se već u lipnju suočili s dva toplinska vala, mnogi se pribojavaju da bi se u srpnju mogli suočiti s još žešćim vrućinama kakve smo primjerice iskusili 2017. godine. Pelajić kaže kako bi vrijeme trebalo biti u skladu s prosjekom.

“Očekivanja i prognoze za lipanj se ostvaruju, a što se idućeg mjeseca tiče, temperatura bi trebala biti u prosjeku ili malo iznad višegodišnjeg prosjeka. Periodi s oborinom izgledniji su krajem prvog tjedna i sredinom trećeg tjedna srpnja. S obzirom na to da je srpanj ljetni mjesec, uobičajena temperatura naravno znači da vrućine neće nikom nedostajati”, zaključuje on.

Vrlo vjerojatno će izostati veliki, pojedinačni ekstremi, što znači da neće biti ekstremno vruće, ali će biti sparno. Ujedno, srpanj će biti nešto kišovitiji od prosjeka, što će donijeti češće pljuskove. Oni se, inače, u srpnju na kopnu javljaju u prosjeku svaki treći dan, a na Jadranu svaki šesti dan, dok će ove godine to biti ipak malo češće.