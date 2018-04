EUROPU SAD MOŽETE OBIĆI ZA SMIJEŠNO NISKE CIJENE: Čak 9 niskotarifnih kompanija leti iz Hrvatske

Avioni čak devet niskotarifnih kompanija slijeću na hrvatske aerodrome. Njihovi letovi nisu svakodnevni, no hrvatskim građanima osiguravaju da se put neba otisnu u gotovo sve europske gradove za smiješne novce.

EasyJet u Hrvatskoj ima letove iz Pule, Splita i Zadra, a posebno bogata ponuda destinacija pokriva se iz splitske zračne luke. Iz nje je moguće easyJetom stići do Londona, Pariza, Ženeve, Basela, Manchestera, Napulja, Milana, Berlina i niza drugih europskih gradova. Tako, primjerice u London iz dalmatinske metropole možete odletjeti po prosječnoj cijeni od 120 eura, dok je u sezoni moguće pronaći letove i po cijenama debelo ispod 100 eura.

Niskobudžetni prijevoznik koji u Hrvatskoj preveze najviše putnika je njemački Eurowings i njihovi avioni polijeću iz svih hrvatskih zračnih luka. Popularan je i među mladim gastarbajterima jer iz Zagreba, Rijeke i Pule nudi letove za glavni grad Irske Dublin. Osim toga, nema značajnijeg europskog grada u koji ne lete.



Dobar odabir za put u Dublin može biti i prijevoznik Aer Lingus koji iz Pule, Splita i Dubrovnika leti za glavni irski grad. Cijena za let iz Dubrovnika za Dublin iznosi oko 70 eura, dok je let s povratkom moguće pronaći po nešto višoj cijeni od 230 eura.

U Splitu i Osijeku operira i mađarska niskotarifna kompanija W!ZZ air. Ponuda destinacija prilično je skromna. Iz Osijeka lete jedino za švicarski Basel, dok iz Splita polijeću za Varšavu i Katowice u Poljskoj te na londonski Luton.

Ryanair, koji polijeće isključivo s aerodroma na Krku može vas odvesti do Frankfurta, Bruxellesa, Londona i Stockholma. Riječ je o prvom niskotarifnom prijevozniku na svijetu čije usluge danas koristi više od 40 milijuna putnika. Njihove tarife zaista mogu biti smiješno niske, primjerice u svibnju iz Pule u Frankfurt možete odletjeti za samo 15 eura, piše Tportal.

Na Hrvatskom tržištu je i britanski FlyBe koji zasad pokriva samo britanske gradove. Iz Splita i Dubrovnika lete za London, dok iz Zagreba pokrivaju Birmingham, Manchester i škotski Edinburgh.

Sličnu ponudu ima i britanski Jet2 koji Split povezuje s gorenavedenim gradovima uz dodatak Leedsa i Londona, dok iz Dubrovnika lete i za Belfast, Newcastle i Glasgow.

Noveški prijevoznik Norwegian leti iz Zagreba, Splita i Dubrovnika, a uz cijelu Europu pokriva i istočnu i zapadnu obalu SAD-a (Los Angeles i New York) ali i Miami te Buenos Aires u Argentini. Let od Zagreba do Barcelone primjerice platit ćete oko 120 eura, dok je u London moguće odletjeti za manje od sto eura.

Prijevoznik Thomas Cook leti iz svih naših zračnih luka osim osječke. Kod njih je moguće bukirati let za važnije američke gradove, niz destinacija na Karibima i Južnoj Americi, Africi i Aziji.

Tvrtka Vueling, pak, Zagreb izravno spaja s Barcelonom, Zadar i Dubrovnik s Rimom i Barcelonom te Split s Rimom i Firencom. Kartu od Dubrovnika do Rima pronaći ćete već za 50 eura.