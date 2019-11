EUROPSKI SUD POPLJUVAO PRENAPUČENI REMETINEČKI ZATVOR: ‘Ti uvjeti su ponižavajući’

Iako je danas stanje u Remetincu prihvatljivo, odvjetnica koja se izborila za presudu na ‘lageru’ ima još 200 tužbi zatvorenika pred hrvatskim sudovima, a odštete bi državu mogle stajati milijune

Europski sud za ljudska prava u Strabourgu okarakterizirao je uvjete smještaja zatvorenika “ponižavajućim”, stoji u presudi Dušanu Ulemeku. Naime, ovaj bivši zatvorenik je katkada za vrijeme izdržavanja kazne imao na raspolaganju manje od tri četvorna metra osobnog prostora. O eventualnoj žalbi na ovu presudu govorila je za RTL Jana Špero, pomoćnica ministra pravosuđa.

“Ne radi se o pravomoćnoj presudi, o žalbi sada ne mogu govoriti. No, ono što bi trebalo umiriti javnost jest činjanica da se radi o slučaju koji se dogodio 2011. godine, a ne o nečemu što se sada događa. Nije nepoznato da smo u to vrijeme imali prenapučenost zatvora, no Republika Hrvatska je na taj problem odgovorila širenjem i gradnjom moderne probacijske službe koja je preuzela izvršavanje alternative zatvoru, dakle onih kraćih kazni kroz rad za opće dobro”, govori Špero za RTL Danas te dodaje kako je upravo probacijska služba ovih dana dobila nagradu za najbolji razvoj te službe u Europi.

‘Nema novih tužbi’

“Od događaja o čijoj presudi danas govorimo, prošlo je puno godino i od tada se do danas, puno ulagalo u zatvorski sustav Republike Hrvatske. Nekada su hrvatski zatvori imali kapacitet od 3000 mjesta, dok sada imamo popunjenost 3500 zatvorenika a na raspolaganju nam je 3909 kreveta”, napominje Špero.

Iako je danas stanje u Remetincu prihvatljivo, odvjetnica koja se izborila za presudu na “lageru” ima još 200 tužbi zatvorenika pred hrvatskim sudovima, a odštete bi državu mogle stajati milijune. Ipak, Špero nije htjela nagađati o mogućim troškovima i presudama. Pomoćnica ministra pravosuđa napominje kako nema novih tužbi, a ako kojim slučajem one postoje, datiraju iz vremena kada je hrvatski zatvorski sustav bio prenapučen. Špero napominje da ova presuda ne navodi da je došlo do povrede prava tijekom izvršavanja kazne u glinskoj kaznionici čak i kada je zatvor bio prenapučen. Ističe da je Sud povrdio da je u RH zajamčena pravna zaštita.

Kaznionica s podnim grijanjem u Glini

“Zatvori su za istražne zatvorenike za koje se očekuje da će biti kraće lišeni slobode, prostorno su nešto manji, a Remetinac je specifičan jer se nalazi u Zagrebu. S druge strane, kaznionice služe za one koji će tamo provesti duže od šest mjeseci. Preko sto osoba u kaznionici u Lepoglavi služi kaznu između 20 i 40 godina i tamo je životni prostor puno veći. Glina je najmodernija kaznionica koju imamo i nema prigovora za uvjete koji se nalaze tamo. Od podnog grijanja, brojnih radionica i mogućnosti koje se nude. Većina onih koji služe kazne su radno angažirani upravo kroz radionice, održavanje zatvora”, napominje Špero.

Pomoćnica ministra pravosuđa kaže da oni kontinuirano rade na poboljšanju zatvorskog sustava te ističe da tu pravosudni policajci imaju težak posao. “To su poslovi od posebnog interesa za RH, mi smo puno ulagali u sigurnost, od opreme pravosudne policije do poboljšanja zatvorskog sustava”, kazala je.

