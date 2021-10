Europski parlament nedavno je donio rezoluciju u kojoj traže još rigoroznije zakone na cestama. Njihov je prijedlog 0,0 promila za volanom, ali i ograničavanje brzine kroz naseljena područja na 30 na sat.

"Apsolutno podržavam! Stvarno kako divljaju, rade, naliju tikvetine i onda sjednu za volan i svatko im kriv", komentirala je Marija iz Splita za Dnevnik.hr, a s njom se slažu i brojni drugi njezini sugrađani.

No, neki smatraju da bi ograničenje brzine bilo teško provedivo. Među njima je prometni stručnjak Stanko Smodlaka, koji je mišljenja da u Splitu to baš i ne bi prošlo.

Do trajektne luke - sat vremena

"Zato što će zagušiti promet, ako ograniče na 30 na sat. Mi ćemo se voziti do trajektne luke sat vremena. Ja nisam za to da vozi pijan. Mislim da je to realno očekivati da bude trijezan, ali nula je to bar po meni neizvedivo", kaže Smodlaka.

"Mi pratimo sa znanošću, s Prometnim fakultetom sve trendove koji su vezani za prometnu kulturu, koja još nije na razini na kojoj bismo željeli", izjavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je poručio da će se o tim idejalam i prijedlozima razgovarati.

Ako se Komisija i države članice obvežu unaprijediti cestovnu sigurnost, realno je očekivati upola manji broj smrtnih slučajeva na cestama do 2030., poručio je Parlament.

Prema podacima Europske komisije, Švedska ima najsigurnije ceste - 18 smrtnih slučajeva na milijun stanovnika, a Rumunjska je na začelju te je u 2020. zabilježila 85 smrti u prometu na milijun ljudi. U Hrvatskoj je u 2020. na milijun stanovnika bilo 58 poginulih, dok je prosjek u Europskoj uniji 42.