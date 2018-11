EUROPSKI METEOSERVIS IZDAO UPOZORENJE ZA BALKAN: Jutra će biti u minusu, snijeg će padati i u nizinama, a u gorju će ga biti 20 cm

Nakon prethodnih toplih dana u Hrvatsku stižu ne samo prave zimske temperature nego i snijeg. I to ne samo u gorju

Nedjelja pred nama bit će hladnija od subote, a potom će slijediti dani sa sve nižim i nižim temperaturama s tim da će se snijeg pojaviti ne samo u gorju, nego i u nizinama.

Tako će u nedjelju u Hrvatskoj biti umjereno do pretežno oblačno, vjetrovito i danju još malo svježije. Slaba oborina na granici kiše i snijega moguća je uglavnom u gorskoj Hrvatskoj, a navečer i u noći na ponedjeljak i mjestimice u ostatku unutrašnjosti. Na krajnjem jugu može pasti i malo kiše. Vjetar će biti povremeno umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu jaka, mjestimice na udare i olujna bura, osobito podno Velebita. Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do 2, na Jadranu od 6 do 10, a najviša dnevna od 2 do 7, na Jadranu od 10 do 15 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Na trodnevnim i sedmodnevnim prognozama Zavoda vidljivo je kako će snijeg padati i u ponedjeljak i u utorak pa ga tako neće biti, kako je uobičajeno samo u Delnicama i u Gospiću već i u Zagrebu, Krapini, Novskoj, ali primjerice u Osijeku i Vukovaru bi ga u ponedjeljak trebalo biti dok za utorak nisu predviđene druge padaline doli kiše.

Sličnu prognozu predviđa i Accuweather, dok primjerice portal Severe-weather.eu uz najavu snijega u jugoistočnoj Europi u iduća četiri dana donosi i kartu u kojoj je vidljivo kako će u nekim dijelovima naše zemlje biti i 20-ak centimetara snježnog pokrivača. Snijeg se očekuju i u gorju u Grčkoj, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i dijelovima Slovenije”, piše taj portal.