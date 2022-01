Europska unija je jednim potezom pera zabranila oko 4000 najčešćih kemikalija koje se nalaze u obojenim tintama. Iako se one najčešće koriste za tetoviranje, razlog zabrane je plava boja iz frizerskih salona, koja se pokazala kancerogenom. Najveći problem su pigmenti plave i zelene, koji se nalaze u 60 posto boja za tetoviranje.

"Ništa vezano za struku tetoviranja nije pokrenulo ovo. Mi smo jednostavno kolateralne žrtve. Nisam imao nikakvih žalbi na recimo alergijske reakcije, pogotovo ne na karcinom ili nešto jer ne postoji nikakva studija na svijetu a da je relevantna da bi povezala tetoviranje, boju iz tinte s time", ustvrdio je za RTL Ninoslav Zelenović-Zele, vlasnik salona za tetoviranje.

Alternativa je na vidiku

U problemu su i dobavljači, kojima će skupa naručena roba, propasti u skladištu. "Problem je što je sve brzo doneseno i nije ostavljeno previše vremena za implementaciju novih proizvoda", tvrdi Igor Palić, trgovac opremom za tetoviranje, koji na lageru ima 50.000 eura vrijednu tintu.

Doduše, alternativa je na vidiku, ali neće stići tako skoro. Jedan od najvećih proizvođača boja za tetoviranje tek će u veljači krenuti s testiranjem novih boja. No, dotle će industrija tetoviranja patiti.

Tetoviranje bez regulative

"Ne vjerujem da će to krenuti u smjeru da će iskorijeniti jedan vid industrije. To jednostavno ljudima izgleda kao zafrkancija ali to je ozbiljna industrija", objašnjava Palić.

Industrija tetoviranja prema nekim procjenama vrijedi tri milijarde dolara na godinu. Ljubitelji tetovaža će, doduše, dobiti alternativu, no jedno će vrijeme tattoo majstori dobiti konkurenciju. "Ljudi će raditi i dalje to što rade s bojama kojima rade samo po stanovima bez regulative", zaključio je Zelenović.