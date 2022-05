Hrvatska više nema makroekonomskih neravnoteža nakon što su proteklih godina omjeri duga znatno pali i nastavljaju snažno padati, objavila je u ponedjeljak Europska komisija. Andrej Plenković zato je sazvao konferenciju za novinare.

"Zašto je ovaj paket bitan za RH? On se odnosi na fiskalne i ekonomske politike država članica, sastoji posebne preporuke Hrvatske i ono što je najbitnije za nas u ovom trenutku – sadrži ocjenu EK o makroekonomskim ravnotežavama za države članice", rekao je Plenković na početku.

Paket RePower EU

Plenković objasnio paketa RePower EU.

"Mi smo u ovom nacionalnom djelovanju za ublažavanje situacije s rastom cijena energenata već donijeli naš plan i program vrijedan pet milijardi kuna koji je imao za cilj ublažiti udar na građane i gospodarstvo zbog rasta cijena energenata. Upravo na tom tragu, kada gledate energetski dio preporuka Komisije. Oni kažu da je bitno da se državama članicama omogući da pomognu građanima kada je riječ o ovakvoj krizi, rizi rasta cijena energenata. Ono što smo mi već napravili, Komisija je u svojim preporukama i potvrdila. Radimo ono što smatramo da je i na europskoj razini ključno", rekao je Plenković pa nastavio:

"Kada sve stavimo u kontekst, možemo reći da je naš energetski paket mjera bio dobro koncipiran i osmišljen da pomogne i gospodarstvu i kućanstvima i ublaži rast cijena energeneta. Komisija je utvrdila da Hrvatska više nema makroekonomskih ravnoteža. U toj kategoriji od zemalja koje se još uvijek gledaju po tom kriteriju je samo Irska išla korak naprijed s Hrvatskom", istaknuo je.

Je li pravo vrijeme za euro?

"To je obaveza Hrvatske iz ugovora o pristupanju. Mi smatramo da će članstvo u smislu ulaska euro u naš prostor samo značiti plus. Imat ćemo puno manje kamate na zaduživanje države, znači manje kamate za banke, znači i za poduzetnike i onda manje kamate za građane. Svi ovi elementi utječu na to da je ovaj put, put koji smo napravili zapravo plus za europsko gospodarstvo i građane."

"Mislim da smo reagirali dobro po svim poljima. Vidimo da će se opet mijenjati cijene goriva. Početkom lipnja moramo donijeti odluku o cijenama naftnih derivata. Koje god opcije budu na stolu, mi ćemo napraviti daljnje iskorake kako bi se zaustavilo to. Vlada analizira cijelu situaciju."

O sukobu Torcide s policijom

U subotu u 21.35 sati na autocesti A1 kod odmorišta Desinec navijači Hajduka napali su policajce koji su ih organizirano pratili s utakmice u Zagrebu. Odbijajući napad policija je uzvratila vatrenim oružjem kojim su ranjena dvojica napadača, a u napadu je ozlijeđeno desetak policajaca. Plenković je komentirao ovaj slučaj.

"Osuđujem svako nasilje, naročito nad pripadnicima hrvatske policije. To je jedan grozan događaj. To je nedopustivo i tu nema nikakve dileme. I DORH se uključio. Mi smo protiv svog nasilja, a pogotovo sportskog nasilja. Toliki broj navijača koji se išao obračunavati, ne znam što im se dogodilo. Ne znam da se ovako nešto dogodilo i da je bilo ovolikog nasilja koje je bilo u subotu."

Novinari su ga upitali ima li veze ovo što se događa s politikom u nogometu, kako je rekao Ivica Puljak.

"Zamislite koliko kreativan morate biti da ubacite svoje sitne interese za kampanju. To što on osobno štiti divljaka koji je prijetio novinarima, netko takav sada osuđuje drugoga."