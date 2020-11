STOŽER OBJAVIO NOVE BROJKE: I danas smo srušili rekord – imamo 4009 novih slučajeva, preminula 51 osoba

Danas je zabilježeno 4009 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj porastao na ukupno 21.725, uz 51 preminulu osobu te 2171 pacijenta na bolničkom liječenju, od kojih su na respiratoru 252 osobe

Danas je zabilježeno 4009 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a broj aktivnih slučajeva je ukupno 21.725

Preminula je 51 osoba, a ukupno je od početka epidemije zabilježeno 1552 umrlih od posljedica zaraze

2171 pacijent je na bolničkom liječenju, od kojih je na respiratoru njih 252

Nužne epidemiološke mjere uvedene su u općini Vrbnik

Nove mjere bi trebale obuhvatiti zatvaranje kafića i restorana, održavanje fizičkog razmaka u teretanama i trgovinama, smanjenje kapaciteta javnog prijevoza…

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

1767 novozaraženih i 46 preminulih u Sloveniji

11:11 – U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 1767 novih zaraza koronavirusom, a umrlo je 46 oboljelih osoba, pa će vlada popodne produžiti trajanje restrikcija na još tjedan dana. S provedenih 7391 testova potvrđeno je 1767 novozaraženih, a udio pozitivnih testova je 23,91, objavio je na twitteru glasnogovornik vlade za Covid-19 Jelko Kacin, dodavši da je novozaražeih za oko tristo manje nego prethodni dan, što daje nade da bi uskoro moglo doći do trenda smanjenja broja novih zaraza i stišavanja epidemije.

Prema podacima ministarstva zdravstva, ukupan broj potvrđenih zaraza od početka epidemije povećao se na 71.073, od čega je aktivno 20.174 slučajeva, dok 14-dnevna incidencija zaraze iznosi 963. U bolnicama je trenutno 1302 pacijenata, što je 32 više nego prethodni dan, dok je na intenzivnim odjelima jedan teže oboljeli manje i sada ih je tamo 215. Umrlo je još 46 osoba, pa je broj preminulih od početka epidemije povećan na 1245.

Infektologinja Bojana Beović, koja vodi stručni tim vlade za Covid-19, izjavila je jučer da se, unatoč tome što su najstrože mjere u Sloveniji na snazi već mjesec dana, drugi val epidemije ne stišava, iako je to nekim zemljama poput Austrije uspjelo već nakon nekoliko tjedana od uvođenja strogih mjera. Po njenoj je ocjeni to, među ostalim, i rezultat stalnih “polemika” oko svrsishodnosti mjera, koje forsiraju mediji i dio javnosti, što rezultira smanjivanjem opreza i pridržavanja mjera. Kako ovih dana prenose neki mediji, Beović je ovih dana policiji prijavila anonimne prijetnje koje su joj zbog njenog rada u stručnom timu upućivane e-poštom, a isto je učinio i još jedan član vladine stručne skupine.

Prema najavama, slovenska će vlada danas popodne na svojoj redovnoj sjednici postojeće stroge epidemiološke mjere produžiti za još tjedan dana, a relaksacija nekih mjera možda se može očekivati tek negdje oko Božića. Najstrože epidemiološke mjere u Sloveniji na snazi su već mjesec dana, do značajnijeg smanjivanja širenja zaraze još nije došlo, a vlada prema odluci Ustavnog suda svakog tjedna mora odlučiti o daljnjem produžavanju mjera ili njihovom ublažavanju.

Bjelovarska bolnica sisačkoj posudila respirator

11:05 – Opća bolnica Bjelovar ustupila je na korištenje jedan respirator sisačkoj bolnici zbog urgentne situacije koja je tamo nastala, izvijestili su u četvrtak iz Bjelovarsko-bilogorske županije. Do posudbe je došlo temeljem zahtjeva Ministarstva zdravstva.

To je drugi respirator koji je bolnica ustupila drugim zdravstvenim ustanovama jer je jedan već na posudbi Kliničkoj bolnici Dubrava. Opća bolnica Bjelovar ima na raspolaganju još 18 respiratora, s obzirom na to da je novih deset respiratora nabavljeno između dva vala koronavirusa.

Europski parlament o vanjskopolitičkim posljedicama pandemije

11:04 – Europski parlament usvojio je u srijedu Izvješće o posljedicama pandemije covida-19 na vanjsku politiku Europske unije u kojem se ističe da EU mora ojačati svoju internu otpornost, razviti nova partnerstva i osnažiti multilateralnu viziju, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću EPP-a. Izvješće naglašava potrebu za bolje ujedinjenom Europskom unijom s otvorenom strateškom autonomijom, kao i potrebu za smanjenjem ovisnosti o trećim zemljama u strateškim sektorima, kao što je zdravstveni sektor.

Europski parlament ovim izvješćem još glasnije poziva na jasnu pristupnu perspektivu za zemlje zapadnog Balkana i pružanje potpore naporima koje ulažu zemlje u susjedstvu Unije. “Virus nije utjecao samo na uvjete življenja, nego i na geopolitičku dinamiku. Kriza je dodatno naglasila značaj multilateralne suradnje”, izjavila je hrvatska europarlamentarka Željana Zovko, izvjestiteljica iz sjene ispred Europske pučke stranke (EPP) za ovo izvješće.

Zovko je poručila kako je Europska unija osnivanjem Team Europe pokazala spremnost pružiti pomoć partnerima koji se suočavaju s poteškoćama u vremenu pandemije. “Nažalost, napori koji se u ovoj situaciji ulažu u Europskoj uniji i u susjednim zemljama nailaze na opstrukcije nekoliko globalnih igrača. Dezinformativne kampanje ugrožavaju aktivnosti koje provodimo, uključujući u zemljama zapadnog Balkana, a također izravno ugrožavaju zdravstvenu situaciju”, istaknula je Zovko, navodi se u priopćenju.

Uvedene nove mjere u općini Vrbnik

11:03 – Nacionalni stožer civilne zaštite donio je Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera na području Općine Vrbnik. Njome je predviđeno zatvaranje svih ugostiteljskih objekata, osim onih koji pružaju usluge smještaja, a koji smiju usluživati samo goste njihova smještaja. Zabranjene su mise i vjerska okupljanja, a pogrebi i posljednji ispraćaju mogu se obavljati jedino u krugu obitelji i svećenika.

Odluka stupa na snagu danas i traje najmanje do 10. prosinca.

333 novozaraženih i 4 preminulih u Osječko-baranjskoj županiji

10:59 – “U posljednja 24 sata u Osječko-baranjskoj županiji testirano je 556 uzoraka od kojih je pozitivno njih 333. Najviše novozaraženih je ugradu Osijeku 164, u Valpovu 30, Đakovu 25, Belišću 15, Donjem Miholjcu 14, Našicama 9 i Belom Manastiru 6. Ostali zaraženi su sa područja općina.

U ovom trenutku na bolničkom liječenju je 213 osoba, od toga 177 u KBC-u Osijek i od njih 37 na respiratorima. U OŽB Našice hospitalizirano je 36 pacijenata. U protekla 24 sata preminule su četiri osobe s područja OBŽ, a ukupno sedam u KBC-u Osijek. U samoizolaciji je trenutno 2157 osoba. U 42 provjere policija nije utvrdila kršenje mjera samozolacije”, doznaje SiB.

Imamo 4009 novozaraženih i 51 preminulu osobu

10:52 – “U posljednja 24 sata zabilježeno je 4009 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 21..725. Među njima je 2171 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 252 pacijenta. Preminula je 51 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 115.626 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 1552 preminule, ukupno se oporavilo 92.349 osoba od toga 2924 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 50.165 osoba. Do danas je ukupno testirano 713.729 osoba, od toga 11.487 u posljednja 24 sata”, priopćio je Nacionalni stožer civilne zaštite.

288 novozaraženih u Zagrebačkoj županiji

10:43 – U Zagrebačkoj županiji u posljednja 24 sata potvrđeno je 288 novooboljelih od koronavirusa, a 190 osoba se oporavilo, izvijestio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite. Od početka pandemije ukupno je evidentirana 8151 osoba kojima je potvrđen koronavirus, izliječeno je 4707 osoba, dok su 34 umrle. Trenutno je u županiji aktivno 3410 slučajeva.

“U odnosu na podatke od jučer oboljelo je 288 osoba (gradovi – 43 Samobor, 28 Sveta Nedelja, 27 Zaprešić, 14 Jastrebarsko, 36 Velika Gorica, 11 Ivanić-Grad, 23 Dugo Selo, 14 Vrbovec, 25 Sveti Ivan Zelina, općine – 9 Brdovec, 10 Bistra, 6 Jakovlje, 1 Luka, 1 Marija Gorica, 3 Pušća, 2 Dubravica, 5 Klinča Sela, 1 Stupnik, 3 Pisarovina, 1 Žumberak, 1 Pokupsko, 5 Kloštar Ivanić, 6 Križ, 5 Brckovljani, 4 Rugvica, 3 Dubrava, 1 Gradec)”, stoji u objavi na stranicama županije. Mjera samoizolacije propisana je za 24 razreda osnovnih te sedam razreda srednjih škola.

Studija: Broj moždanih i srčanih udara porastao za vrijeme lockdowna

10:42 – Postotak moždanih udara i infarkta sa smrtonosnim ishodom porastao je proljetos u Njemačkoj u vrijeme ograničenja kretanja uvedenog zbog pandemije koronavirusa, pokazuje njemačka studija objavljena u srijedu. Broj pacijenata koji su pretrpjeli moždani ili srčani i umrli u idućih 30 dana povećao se na 740 što je približno 15 posto više u odnosu na 2019., prema studiji njemačke osiguravateljske kuće AOK. Studija obuhvaća razdoblje od 16. ožujka do 5. travnja, dok su u Njemačkoj bile na snazi mjere ograničenja kretanja te zatvorene trgovine, ugostiteljski objekti, ograničena privatna okupljanja, ali nije bilo uvedeno strogo zatvaranje.

U 2019. godini 714 osoba umrlo je od posljedica moždanog ili srčanog udara u istome razdoblju, pokazuje studija temeljena na podacima zdravstvenih osiguranika. Posebno su bile zahvaćene žene – 368 pacijentica starijih od 80 godina umrlo je od moždanog ili srčanog udara u tom razdoblju 2020., u odnosu na 327 u 2019.

Studija pokazuje da je manje pacijenata bilo hospitalizirano zbog moždanog udara u proljeće 2020. Tako je pad hospitalizacija za pacijente pogođene moždanim udarom iznosio 15 posto, odnosno 28 posto za pacijente koji su pretrpjeli teži srčani udar. Istraga osiguravateljske kuće AOK procjenjuje da je znatan broj preminulih pacijenata prekasno došao na liječenje u bolnicu ili na kliniku zbog čega nije mogao biti primjereno zbrinut.

“Strah od zaraze (u medicinskoj ustanovi) koronavirusom mogao je nagnati pacijente s blažim simptomima da odustanu od odlaska u bolnicu”, objašnjava Jürgen Klauber, direktor znanstvenog instituta. On ističe da “pacijente treba uvjeriti da je taj strah besmislen jer svaka je minuta važna za zbrinjavanje pacijenata pogođenih moždanim ili srčanim udarom”. Klauber uvjerava da su protokoli za hitno zbrinjavanje takvih pacijenata očuvani na istoj razini ili su čak poboljšani u medicinskim ustanovama koje u prvom valu nisu bile pretrpane pacijentima u Njemačkoj, unatoč povećanom priljevu oboljelih od covida.

92 novozaraženih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

10:37 – “U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježena su 92 nova slučaja zaraze koronavirusom. Radi se o 41 osobi iz Metkovića, 21 iz Dubrovnika, šest iz Konavala (od čega četiri iz Doma za starije Konavle), šest iz Ploča, četiri iz Zažablja, po tri iz Župe dubrovačke, Korčule, Opuzena i Kule Norinske te po jednoj osobi iz Dubrovačkog primorja i Orebića. Ukupno su zaražene 44 osobe muškog spola i 48 ženskih osoba, a za 51 osobu je utvrđena epidemiološka veza.

Izliječena je 31 osoba: 11 iz Dubrovnika, osam iz Metkovića, četiri iz Konavala, tri iz Župe dubrovačke, dvije iz Opuzena te po jedna osoba iz Kule Noinrske, Ploča i Pojezerja. U OB Dubrovnik hospitalizirana je 51 osoba pozitivna na koronavirus. Šest bolesnika zahtijeva intenzivnu skrb, jedan bolesnik je na kisiku, a pet je na invanzivnoj ventilaciji.

U posljednja 24 sata obrađeno je 259 uzoraka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 24 215 uzoraka. U samoizolaciji je 759 osoba, a u posljednja 24 sata nije zabilježeno kršenje mjere samoizolacije. Od početka pandemije utvrđeno je ukupno 99 slučaja kršenja samoizolacije”, priopćio je stožer.

61 novozaražena i 2 preminule osobe u Ličko-senjskoj županiji

10:12 – “S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 61 je novooboljela osoba od COVID-19 te su dvije osobe preminule.

27 oboljelih osoba je s područja Gospića, 5 s područja Otočca, 14 s područja Senja, 5 s područja Brinja, 4 s područja Lovinca, 3 s područja Plitvičkih Jezera, 2 s područja Novalje te jedna oboljela osoba s područja Perušića. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba.

U OB Gospić preminule su dvije osobe starije životne dobi (80 i 82 godine). Preminule osobe su korisnici Dom za odrasle osobe Bistričak Otočac”, priopćeno je.

126 novozaraženih i jedna preminula osoba u Koprivničko-križevačkoj županiji

10:11 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno novih 126 slučajeva bolesti COVID-19. Dio nalaza još se očekuje.

Na području Koprivničko-križevačke županije trenutno je aktivno 794 slučajeva bolesti COVID-19, 60 osoba je ozdravilo, a na bolničkom liječenju nalazi se 71 osoba. U OB Koprivnica preminula je jedna osoba s pozitivitetom na koronavirus (1944. godište) koja je u kliničkoj anamnezi imale i druge dijagnoze.

Tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 222 uzoraka sa sumnjom na SARS – CoV-2 virus, a od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije zabilježeno je 2377 slučajeva bolesti COVID-19.

U virovitički Dom zdravlja stižu antigenski testovi

10:10 – U Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije stiže 440 komada brzih antigenih testova na koronavirus, koji će biti distribuirani liječnicima opće medicine, izvijestili su u četvrtak iz te zdravstvene ustanove. “Brzim testovima liječnicima opće medicine uvelike će biti olakšana odluka hoće li nekome odrediti izolaciju ili samoizolaciju, ali i omogućiti testiranje izvan virovitičke bolnice“, izjavio je ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Ivica Fotez.

Dodao je kako će se time pacijentima olakšati liječenje i smanjeni eventualne troškove. “Oni više neće morati iz udaljenijih krajeva na testiranje u Viroviticu, već će to moći obaviti kod svog liječnika opće medicine, u svojem naselju ili najbližoj ambulanti“, objasnio je Fotez.

Brze antigene testova dobit će i Dom za psihički bolesne osobe u Suhopoljskoj Borovi. “To je jedno od strateških mjesta za sprječavanje širena koronavirusa u kojemu smo educirali djelatnike kako bi sami mogli testirati svoje štićenike“, rekao je Fotez.

72 novozaraženih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

9:56 – “Na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđena su 72 nova slučaja zaraze koronavirusom – 29 novozaraženih osoba s područja je grada Daruvara, 13 novooboljelih osoba s područja je grada Garešnice, 8 novozaraženih osoba s područja je grada Bjelovara, 6 novooboljelih osoba s područja je grada Čazme, 5 novozaraženih osoba s područja je općine Hercegovac, po 2 novooboljele osobe s područja su grada Grubišnog Polja te općina Ivanska i Veliki Grđevac, a po 1 novi slučaj zaraze koronavirusom zabilježen je na području općina Kapela, Nova Rača, Dežanovac, Sirač i Rovišće.

Na COVID odjelu bjelovarske Opće bolnice trenutno je na liječenju 28 pacijenata od kojih je njih 6 na respiratoru. U samoizolaciji je na području Bjelovarsko-bilogorske županije 1578 osoba”, javlja stožer.

Gradonačelnik Metkovića pozitivan na koronavirus

9:54 – Gradonačelnik Metkovića, Dalibor Milan pozitivan je na koronavirus, a tu informaciju je podijelio na društvenim mrežama.

“Sinoć sam dobio rezultate testa i želim vas obavijestiti da sam pozitivan na COVID-19. Moji simptomi su blagi, osjećam se dobro i u kućnoj samoizolaciji sam od pojave prvih simptoma. Sve svoje radne obveze obavljat ću od kuće, poštujući upute liječnika i epidemiologa”, objavio je Milan.

110 novozaraženih i 3 preminulih u Brodsko-posavskoj županiji

9:53 – Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području te županije zabilježeno je 110 novih pozitivnih osoba na virus SARS-CoV-2.

“U zadnja 24 sata preminule su tri osobe. U slavonskobrodskoj Općoj bolnici ‘Dr. Josip Benčević’ preminula je jedna osoba (M – 1949. godište), a dvije su osobe preminule u Specijalnoj bolnici za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac (M – 1928. i Ž – 1939. godište). Ukupan broj preminulih osoba s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako sada iznosi 50”, javlja lokalni stožer.

Mogu li se medicinske maske ponovno koristiti?

9:50 – Zdravstvene vlasti poručuju da se najraširenije oružje protiv Covida-19 – kirurške maske moraju baciti nakon jednog nošenja, no briga za zaštitu okoliša potaknula je neke znanstvenike da to preispitaju. Sa širenjem koronavirusa maske su u mnogim mjestima postale obvezne u javnom gradskom prijevozu, trgovinama i na poslu, a ponegdje i na otvorenom. No trošak tolikih maski postaje problem kao i odbacivanje milijuna jednokratnih maski od plastičnih materijala koje završavaju u rijekama i morima.

Alternativa su perive maske od tkanine, no mnogi daju prednost kirurškim maskama jer su laganije i pojedinačno jeftinije. “Kirurške maske su za jednokratnu upotrebu”, poručuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). “Odbacite je odmah nakon što je skinete, po mogućnosti u zatvorenu kantu za smeće”.

No zbog nestašica u prvom valu Covida u ožujku i travnju WHO je u izvješću u lipnju dozvolio dezinfekciju takvih maski u iznimnim slučajevima i njihovo ponovno korištenje. Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) preporučuje njihovo tretiranje u izvanrednim situacijama ispravanjem hidrogen peroksida kako bi se dekontaminirale maske N95 za zdravstvene radnike. Druge su metode čišćenje maski za jednokratnu upotrebu izlaganjem visokim temperaturama ili ultraljubičastom zračenju. No te metode nisu pogodne za kućnu upotrebu, kaže francuski mikrobiolog i član skupine “Adios Corona” Denis Corpet.

Adios Corona, skupina znanstvenika koji osiguravaju informacije o Covidu-19 za javnost, preporučuje stavljanje na stranu na sedam dana maske u papirnatu omotnicu s označenim datumom. “Nekoliko znanstvenih studija pokazalo je da gotovo svi virusi odumru na maski nakon sedam dana”, kaže Corpet. Prema studiji objavljenoj u časopisu Lancet samo 0,1 posto virusa na vanjskoj strani maske može se nakon tjedan dana još detektirati. Ta metoda ipak nije primjerena za zdravstvene radnike koji su izloženi mnogo većim količinama virusa.

Peter Tsai, izumitelj elektrostatski nabijenog materijala filtera N95 suglasan je sa sedmodnevnom metodom. No, sugerira da maske ostanu na otvorenom tjedan dana prije ponovnog korištenja i taj se ciklus može ponoviti pet do deset puta. Jednokratne se maske može staviti i u pećnicu, kaže Tsai za AFP, idealno na temperaturu od 70 do 75 stupnjeva Celzija što nije previsoka temperatura na kojoj bi maska izgorjela no dostatna je da uništi virus.

Pranje kirurških maski u perilici rublja nije dobra ideja, kažu znanstvenici. “Pranje bez praška za rublje možda neće isprati viruse”, kaže Tsai. “A pranje s praškom uklonit će elektrostatiku” smanjujući učinkovitost maske. Francuska skupina za zaštitu potrošača UFC-Que Choisir prala je kirurške maske na 60 stupnjeva Celzija, potom ih stavljala u sušilicu i peglala ih. Nakon takvih deset postupaka maska je još uvijek filtrirala najmanje 90 posto čestica od tri mikrona. “Osim umjerenog gubitka glatkoće materijala kirurške maske bile su barem učinkovite kao maske od tkanine”, izvijestio je ovog mjeseca UFC-Que Choisir.

Znanstvenik Philippe Vroman s francuskog inženjerskog sveučilišta Ensait došao je do istog zaključka. Nakon pet pranja “gotovo da nema razlike u propusnosti za čestice od tri mikrona”, kazao je Vroman na temelju preliminarnih rezultata istraživanja koji još nisu objavljeni. “I radije bih da mijenjamo maske svaka četiri sata i peremo ih nego da ih nosimo nekoliko dana zaredom kao što neki čine. To je pomalo kao s donjim rubljem”, dodaje on.

No nisu svi znanstvenici s tim suglasni. “Pranje maske u kući može dovesti do sekundarne kontaminacije i širenja virusa ako se ne opere na pravi način”, kaže Kaiming Ye, voditelj biomedicinskog inženjerskog odjela na njujorškom sveučilištu Binghamton.

Do Božića stiže 50.000 doza cjepiva

9:40 – Po svemu sudeći, vrlo je izgledna mogućnost da će prve doze Pfizerova i BioNTechova cjepiva protiv koronavirusa stići do građana SAD-a i Europe do kraja prosinca, piše u srijedu Jutarnji list. Nakon što su Pfizer i BioNTech prošli tjedan predali zahtjev za odobrenje Američkoj agenciji za hranu i lijekove (FDA), registracija se očekuje oko 10. prosinca, a već dan kasnije mogla bi početi i prva cijepljenja u SAD-u.

Što se tiče EU, registracija bi Europske agencije za lijekove (EMA) mogla završiti koji dan kasnije pa informacije govore da bi već do 20. prosinca i sve zemlje ove zajednice mogle dobiti prve, skromne količine, ovisno o broju stanovnika. U Hrvatsku bi prema nekim informacijama moglo stići od 20.000 do maksimalno 50.000 Pfizerova cjepiva do Nove godine i to direktno u covid-bolnice za cijepljenje osoblja na prvoj crti borbe protiv koronavirusa. Među prvima, cijepit će se i zaposlenici domova za starije. Budući da se cijepljenje tim cjepivom, čija je učinkovitost do 95 posto, obavlja s dvije doze u razmaku od 14 dana, to bi značilo da će ta količina biti dostatna za oko 10.000 do 25.000 ljudi.

S obzirom na veliku osjetljivost tog cjepiva koje se mora čuvati na minus 80 stupnjeva Celzijevih, Pfizer će vjerojatno prve doze “pratiti” od izlaza iz tvornice do “krajnjeg potrošača”, što znači da bi za prvo vrijeme lokalni distributeri “samo promatrali” tu osjetljivu “operaciju” dosad neviđenu u čuvanju i distribuciji cjepiva, donosi Jutarnji list.

147 novozaraženih u Vukovarsko-srijemskoj županiji

9:37 – “U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 147 novih pozitivnih osoba na COVID-19 (35 osoba iz Vukovara, 26 iz Vinkovaca, 12 iz Županje, 9 iz Borova, 8 iz Otoka, 6 iz Ivankova, 4 iz Andrijaševaca, po 3 osobe iz Bobote, Bošnjaka, Ilače, Nijemaca, po 2 iz Cerne, Drenovaca, Gradišta, Iloka,Markušice, Starih Mikanovaca i Trpinje, te po 1 osoba iz Antina, Babine Grede, Banovaca, Bapske, Bogdanovaca, Bokšića, Gunje, Jarmine, Lipovca, Lipovače, Marinaca, Novih Jankovaca, Novih Mikanovaca, Nuštra, Rokovaca, Sotina, Starih Jankovaca, Štitara, Vere, Tovarnika i Tordinaca), a nema preminulih osoba.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 4204, od kojih je 3503 osoba izliječeno, a ukupno je preminulo 67 osoba. Trenutno je u županiji 64 osobe hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 263 osoba, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 23762. U samoizolaciji na području županije je 1181 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 47 radnika iz sustava zdravstva (10 liječnika, 22 medicinske sestre/tehničara, 8 drugih zdravstvenih radnika i 7 nezdravstvenih radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 20 radnika (4 liječnika, 10 medicinskih sestara/tehničara, 3 drugih zdravstvenih radnika i 3 nezdravstvena radnika). Iz sustava obrazovanja ukupno je oboljelo 41 nastavnika i 36 učenika. U samoizolaciji se nalazi 52 nastavnika i 568 učenika”, doznaje se.

304 novozaražene i 2 preminule osobe u Primorsko-goranskoj županiji

9:35 – “Na području Primorsko-goranske županije danas su 304 novooboljele i 171 ozdravljena osoba. Broj aktivnih slučajeva iznosi 2489. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana testirano 1042 osoba. Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a hospitaliziranih pacijenata u bolnici je 103. Od tog je broja na respiratoru i dalje 10 osoba.

Tijekom jučerašnjeg dana su nažalost umrle dvije osobe. Udio osoba koji se liječe u KBC-u unutar ukupnog broja zaraženih osoba u PGŽ i dalje pokazuje stabilnost budući se tijekom cijelog razdoblja drugog vala epidemije kreće između 4 i 5 posto udjela”, javlja stožer.

82 novozaraženih u Istri

9:24 – “Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 556 uzoraka briseva na covid-19. Potvrđene su 82 novozaražene osobe s područja županije. Za 62 osobe radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Kod 7 osoba epidemiološki se radi o uvezenim slučajevima s područja: Rijeka (2), Zagreb (1), Šibenik (2), Italija (2), Slovenija (1).

U epidemiološkoj obradi nalazi se 12 osoba. Izliječena je 81 osoba. Trenutno je 640 aktivnih covid-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 980 osoba”, priopćio je istarski stožer.

73 novozaraženih u Sisačko-moslavačkoj županiji

9:10 – “Na današnji dan, u Sisačko-moslavačkoj županiji su sedamdeset i tri novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o dvadeset i osam osoba s područja grada Kutine, sedamnaest osoba s područja grada Siska, devet osoba s područja grada Popovače, osam osoba s područja grada Novske, šest osoba s područja općine Lipovljani, jednoj osobi s područja grada Petrinje, jednoj osobi s područja grada Hrvatska Kostajnica, jednoj osobi s područja općine Dvor, jednoj osobi s područja grada Gline i jednoj osobi s područja općine Velika Ludina”, doznaje se.

Arena Zagreb spremna za zaprimanje pacijenata

8:51 – Davor Vagić, koordinator Arene Zagreb, poručio je za N1 da su spremni za zaprimanje prvih pacijenata. Dodao je kako se ne radi o bolnici, već o stacionaru za lakše i srednje-teško oboljele pacijente kapaciteta 100 kreveta s mogućnosšću proširenja na 270 ležajeva.

“Ovo je za naše lakše pacijente i srednje teške. To su sve pacijenti koji su pred kraj liječenja, još par dana trebaju liječnički i sestrinsku skrb”, kazao je Vagić te dodao da su uspjeli riješiti i problem kadra. U Areni će biti 18 liječnika i 55 medicinskih sestara. “Liječnici su dijelom iz KBC-a Sestara milosrdnica i Hrvatske vojske, a sestre iz svih bolnica.”

U Areni se također nalazi kisik, RTG uređaj za snimanje pluća, ali i laboratorij gdje se može raditi analiza krvi. “Imamo i salu, ali to nije kirurška, već reanimacijska sala, u slučaju pogoršanja stanja pacijenata, da se ondje mogu intubirati i prebaciti u neku od zagrebačkih bolnica, sukladno dogovoru”, pojasnio je Vagić.

Razbuktala se zaraza u Južnoj Koreji

8:42 – Južna Koreja izvijestila je o 583 nova slučaja koronavirusa u četvrtak, što je najveći broj od ožujka, dok pokušava suzbiti širenje trećeg vala zaraze koji ne posustaje usprkos strogim novim mjerama socijalnog distanciranja. Vlada je ponovno uvela stroge mjere socijalnog distanciranja u Seulu i okolnim regijama ovoga tjedna, samo mjesec dana nakon što su bile ublažene na kraju drugog vala. Sada dio stručnjaka tvrdi da je vlada prerano počela s popuštanjem mjera dok je službeni dnevni broj slučajeva premašio 500 prvi put od 6. ožujka.

“Mjere su bile ublažene zbog gospodarske situacije i rastućeg zamora, ali to je bilo prerano i došlo je do opuštanja ljudi”, rekao je profesor Kim Woo-joo iz korejske sveučilišne bolnice Guro u Seulu.

Prvi val koronavirusa pogodio je Južnu Koreju krajem veljače nakon okupljanja vjerske sekte, ali zadnji su slučajevi više raspršeni oko prijestolnice Seula tako da je teže ući u trag kontaktima i suzbiti širenje zaraze. Oružane snage naredile su desetodnevnu zabranu napuštanja vojnih objekata nakon pojave koronavirusa u njihovim redovima. Drugi klasteri zabilježeni su u sauni, srednjoj školi, crkvama i na drugim mjestima. “Covid-19 došao je do vas i vaše obitelji”, rekao je ministar zdravstva Park Neung-hoo na sastanku zdravstvenih dužnosnika koji je prenosila televizija dodajući da se virus posebice širi među mlađim generacijama.

Od zadnja 583 slučaja, kod 553 u pitanju je lokalni prijenos a gotovo 73 posto je u široj regiji Seula, priopćio je Korejski centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Južna Koreja trenutačno ima ukupno 32.318 slučajeva i 515 umrlih od posljedica covida-19.

Srpski molekularni biolog objavio neke dobre vijesti o koronavirusu

8:40 – Otkada je počela pandemija koronavirusa, kao da je krenula i epidemija lažnih informacija i teorija zavjere o Covidu, osobito o cjepivu. Baš je zato, poput zgoditka na lutriji, objava srpskog stručnjaka na Facebook stranici “Nauka u Srbiji”.

Srpski molekularni biolog i neurobiolog iz San Diega, dr. Miloš Babić, napisao je dugačku objavu u kojoj objašnjava brojne nedoumice o cjepivu i imunitetu. Objava ovog znanstvenika pod nazivom “Ajmo za promjenu malo dobrih vijesti o koronavirusu i (bliskoj) budućnosti” podijeljena je tisuću puta, a dio objave prenosimo te je ona prilagođena hrvatskom jeziku.

Više doznajte OVDJE.

Epidemiolog Kolarić: ‘Izgubili smo kontrolu nad širenjem virusa, trebamo uvesti strože mjere’

8:39 – Vlada će u četvrtak obznaniti javnosti koje strože epidemiološke mjere stupaju na snagu od petka u ponoć. Premda se još uvijek detalji ne znaju, neslužbene informacije govore da će se između ostalog zatvoriti restorani i kafići te obustaviti svadbe.

Na tu temu govorio je epidemiolog Branko Kolarić tijekom gostovanja na RTL Direktu. Upitan zna li nešto više od svojih kolega epidemiologa iz Kriznog stožera, Kolarić odgovara da ne zna te da je isto iz medija čuo da se spremaju strože mjere, ali da nije vidio popis.

“Mislim da smo mi Hrvatskoj u toj fazi epidemije da smo izgubili kontrolu nad širenjem virusa poput Češke i da bismo trebali uvesti strože mjere da bismo smanjili broj umiranja i pritisak na bolnički sustav. Situacija je sad malo drugačija nego u proljeće kada smo sve hospitalizirali, a sada su u bolnici samo teško bolesni. Treba uvesti mjere svugdje gdje se ljudi zadržavaju dulje od 15 minuta bez maski. Zagovornik sam da do Božića i srednje škole i fakulteti budu online. Naime pokazalo se da djeca od 15 do 19 godina imaju istu stopu pozitiviteta među testiranima kao i odrasli, 20 posto testiranih je pozitivno”, rekao je Kolarić.

Više doznajte OVDJE.

Bivši sudanski premijer umro od koronavirusa

8:09 – Vodeći sudanski političar i bivši premijer Sadik al-Mahdi umro je od zaraze koronavirusom tri tjedna nakon hospitalizacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prema obiteljskim izvorima i priopćenju njegove stranke u četvrtak ujutro. Mahdi, 84, bio je zadnji demokratski izabrani premijer, a svrgnut je 1989. u vojnom udaru kojim je na vlast došao bivši predsjednik Omar al-Bašir. Mahdi je vodio umjerenu stranku Umu i ostao utjecajni političar čak i nakon što je Bašir svrgnut s vlasti u travnju 2019.

Prošli mjesec Mahdijeva obitelj rekla je da je pozitivno testiran na covid-19 te je prevezen u UAE na liječenje nekoliko dana nakon kratke hospitalizacije u Sudanu. Zaraženo je i nekoliko članova njegove obitelji i vodeći stranački dužnosnici.

Mahdi se u Sudan vratio u prosincu 2018., nakon jednogodišnjeg samoizgnanstva, upravo u danima kad su se zahuktavali prosvjedi zbog pogoršanja gospodarskih uvjeta i protiv Baširove vladavine. Njegova kći Mariam Sadik al-Mahdi, potpredsjednica stranke Ume, bila je među onima koji su završili u pritvoru zbog sudjelovanja u prosvjedima. Nakon što je vojska prisilila Bašira da napusti vlast, Mahdi se zauzimao za prijelaz na civilnu vladavinu upozoravajući u intervjuima za Reuters na rizik protuudara i pozivajući na snažne, paravojne Snage za brzu potporu (RSF). Sudanska vlada nakratko je uhitila Mahdija 2014. optuživši ga za urotu s naoružanim pobunjenicima, optužba za koju je moguća smrtna kazna, zbog čega je utočište potražio u Kairu.

45 novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

7:36 – “U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 296 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 258 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 38 osoba su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 654 osobe, a ukupno je testirano 16.695 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 191 uzoraka, od kojih je 45 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba”, priopćeno je.

U Napulju građani plaćaju testiranja siromašnima

7:10 – Napulj je ponosan na svoju tradiciju “kave za kasnije” (“caffe sospeso”), kad gost kavu plati dvostruko kako bi je netko siromašniji dobio besplatno. Sad je ovo dobro djelo prošireno na testove na koronavirus jer je u gradu pod Vezuvom zdravstvo pod pritiskom zbog velikog porasta broja novozaraženih. U crkvi svetog Severa izvan zidina, u jednom od najgušće naseljenih područja Napulja, lokalna zajednica nudi stanovnicima priliku da naprave brzi test na covid-19 i anonimno doniraju drugi.

“Ovo je visokorizično područje jer velike obiteljske skupine žive na vrlo malo prostora pa je rizik od zaraze vrlo visok”, rekao je Angelo Melone, čelnik neprofitne udruge koja je pokrenula inicijativu. Otkako su počeli prije dva tjedna, testirano je tisuću ljudi, od kojih je 300 test dobilo besplatno zahvaljujući velikodušnosti sugrađana. “Mi Napolitanci imamo veliko srce, i u dobra i loša vremena sve dijelimo”, rekla je Giuseppina Puglise nakon što je nekome platila bris na koronavirus.

Unaprijed rezervirani testovi koštaju 18 eura, a primjenjuje ih tim od tri liječnika i dvije medicinske sestre u crkvi iz 16. stoljeća. Sestre i liječnici volontiraju. Brzi antigenski testovi dostupni su diljem Italije, prve europske zemlje u kojoj se pojavio novi koronavirus i dosad usmrtio više od 50.000 ljudi. Međutim, znaju biti skupi. Takav test u privatnoj klinici u Napulju može koštati između 30 i 45 eura, dok precizniji PCR test može koštati 70 eura.

Antonija Campagnu, 33-godišnjeg taksista i oca troje djece, teško je pogodila ekonomska kriza koju je izazvalo zatvaranje u Italiji ranije ove godine. “Čuo sam da postoji mogućnost za brzi test”, rekao je on za agenciju France presse. “Volio bih iskoristiti ovu inicijativu koju smatram činom altruizma.”

Talijansko gospodarstvo stradalo je u pandemiji, a posebice su pogođene siromašnije južne regije. Nezaposlenost u Napulju već je prošle je godine bila 23,3 posto, dvostruko viša od nacionalnog prosjeka, pokazuju podaci nacionalnog statističkog zavoda Istata. Lokalno stanovništvo solidarno je u teškim vremenima. Nakon što je platio dodatni test, Luigi Parisi, 32-godišnjak iz Napulja, rekao je da je pomaganje drugima u ovoj situaciji “građanska i moralna dužnost.”

WHO: ‘Odrasli i djeca se trebaju više kretati kako bi ostali fit tijekom pandemije’

7:10 – Sve bi odrasle osobe trebale raditi najmanje 150 minuta snažne tjelesne aktivnosti tjedno, što je još važnije za dobrobit i mentalno zdravlje u eri koronavirusa, objavila je u srijedu Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u svojim prvim smjernicama u desetljeću. Preporuča se da djeca i adolescenti imaju prosječno jedan sat svakodnevne tjelesne aktivnosti te da ograniče vrijeme pred elektroničkim ekranima.

“Ljudi svih dobnih skupina moraju nadoknaditi rastuće sjedilačko ponašanje tjelesnom aktivnošću kako bi smanjili rizik od bolesti i dodali godine u svoj život”, rekli su u WHO-u pokrećući svoju kampanju “Every Move Counts”. “Povećavanje tjelesne aktivnosti ne samo da pomaže u prevenciji i upravljanju bolestima srca, dijabetesom tipa 2 i rakom, već također smanjuje simptome depresije i anksioznosti, smanjuje pad kognitivnih sposobnosti, uključujući Alzheimerovu bolest, i poboljšava pamćenje”, rekao je Ruediger Krech, direktor WHO-a za promicanje zdravlja.

Svaka četvrta odrasla osoba i četiri od pet adolescenata nemaju dovoljno tjelesnih aktivnosti, što može uključivati ​​šetnju, biciklizam, vrtlarenje i čišćenje, upozorava WHO. Trudnicama i majkama nakon poroda preporuča se od 150 do 300 minuta umjerene do snažne aerobne aktivnosti tjedno. Prema mišljenju Juane Willumsen, tehničke službenice WHO-a, to donosi zdravstvene koristi i za majku i za bebu. “Na primjer, kod žena koje su tjelesno aktivne tijekom trudnoće smanjenje se rizik od gestacijskog dijabetesa za 30 posto”, rekla je.

Odraslima starijim od 65 godina savjetuju se vježbe za jačanje mišića i aktivnosti usredotočene na ravnotežu i koordinaciju kako bi spriječili kasnije padove.

Otkriven dio novih mjera

Jučer – Prema saznanjima Indexa, konačna odluka o zatvaranju kafića i restorana je donesena. U petak u ponoć bi stroge mjere trebale stupiti na snagu, što znači da će na snazi biti od subote.

Index doznaje da će se svadbe obustaviti, dok će fitness centri, prema zadnjim informacijama ostati otvoreni. No, ono što moraju osigurati jest 10 kvadratnih metara po korisniku teretane. Trgovine i šoping centri nastavljaju s radom te će se pojačati nadzor je li broj kupaca u dućanima s propisanim brojem po kvadratnom metru.

Što se tiče hotela, oni će ostati otvoreni, ali njihovi će restorani moći raditi i bit će dostupni samo gostima hotela. Smanjivanje broja putnika u javnom prijevozu također je u novom setu mjera – riječ je o smanjivanju na oko trećine ukupnog kapaciteta. To se planira postići i većim brojem prijevoznih sredstava u gradskom kao i u prigradskom prijevozu.

Premda se zatvaranje kina i nekih kulturnih događaja spominjalo, ono nije do kraja precizirano. Svi sajmovi bi se trebali obustaviti. Vlada bi trebala obznaniti nove mjere danas na svojoj sjednici.

ECDC predviđa eksploziju oboljelih ako ne uvedemo stroge mjere

Jučer – Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) ima jako loša predviđanja za Hrvatsku. Kažu da ako ne uvedemo stroge mjere i nastavimo ovako, da će se dogoditi eksplozija oboljelih. Svaki dan mogli bi imati 4.500 novozaraženih. Uvedemo li stroge mjere, na tragu onih na proljeće, broj dnevno oboljelih mogao bi se spustiti na samo 500.

Kada se gleda broj preminulih, prognoze još gore zvuče. ECDC navodi da ako nastavimo ovako da bi dnevno moglo umirati 170 ljudi. Ono što zelena krivulja pokazuje jest značajan pad broja umrli ako se Vlada odluči za mjere kakve se primjenjuju u većini država u Europi.