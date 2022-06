"Sve se tretira. Nema što se ne tretira, jer da se ne tretira… Ali mi smo u Udruzi i moramo nositi jagodu na analizu i na kontrolu", tvrdi vlasnica OPG-a Đurđica Cvetko. Objašnjava da je sve to normalno i "na biobazi", te da ne postoji problem dok je u dopuštenim količinama, javlja RTL.

Da se europsko voće previše šprica, pokazala je studija Zabranjeno voće koju je provela neprofitna udruga Pesticide Action Network. I nedavno istraživanje je pokazalo da je trećina europskog voća puna pesticida. Građani se s razlogom pitaju - kakve je kvalitete voće koje kupuju?

'Sve je unutar dopuštenih vrijednosti'

U Hrvatskoj su pesticidi pronađeni u 15 posto uzoraka. Najviše ih je u Belgiji, zatim u Irskoj i Francuskoj, a najmanje na Islandu i u Latviji.

Jedna osječka tvrtka pravi je lovac na otrove u hrani. Na vrata im kucaju predstavnici trgovačkih lanaca, OPG-ovi, ali i obični građani. Svi žele provjeriti kakvo voće i povrće jedu.

"Ono što smo mi dosadašnjim analizama utvrdili, to je jako mali broj uzoraka koji je imao neke određene aktivne tvari. To su uglavnom bili herbicidi, fungicidi, insekticidi. Ali unutar maksimalno dopuštenih kriterija, odnosno MDK vrijednosti", kazala je rukovoditeljica laboratorija Mara Tilman.

Svemir Kos ima 16 sorti i oko 1400 stabala trešanja. U tijeku je berba, a svi su mu plodovi, kaže, tretirani ali u dopuštenim količinama koje je propisalo Ministarstvo poljoprivrede.

"Apsolutno kako je propisano jer podliježemo kontrolama. Odvede se na ispitivanje i ne daj Bog da je kakvo nedopušteno sredstvo - više ne možemo raditi. I ne vjerujem da si bilo koji ozbiljni proizvođač želi to dopustiti. Kao što vidite, mi jedemo i neoprane trešnje. Nije problem", kazuje Kos.

Europa želi prepoloviti upotrebu pesticida, otpor je žestok

Za Europu pesticidi jesu problem, pa im je cilj prepoloviti upotrebu tih kemikalija do 2030. godine. No, čini se da će to biti nemoguća misija.

"Lobiranje da se to zaustavi je žestoko. Lobiraju oni kojima ne odgovara smanjena upotreba pesticida - agroindustrija, proizvođači, ali i neke države članice Unije. Nažalost, jedna od njih je i Hrvatska", objašnjava zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan.

Kaže da je Vlada vršila pritisak na Europsku komisiju da se "razvodne" planovi za smanjenje upotrebe pesticida. "U ožujku je Ministarstvo poljoprivrede poslalo dopis u Bruxelles kojim se kritiziraju ti ciljevi", kazala je.

Istraživanje je pokazalo da se količina najotrovnijih pesticida u voću u devet godina povećala za 53%. Problem je u tome što je po sadašnjim propisima, s tim voćem sve u redu.